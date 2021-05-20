Пресконференція Володимира Зеленського: головні тези

Президент України 20 травня дав прес-конференцію за підсумками двох років свого перебування на посаді глави держави

Місце проведення - один з ангарів авіазаводу ім. Антонова на фоні знаменитого українського літака АН-124 «Руслан». Такий вибір місця глава держави назвав символічним, порівнявши Україну з «недобудовою» другого екземпляра ще більшого літака - «Мрія», яку треба обов’язково завершити. «Хочу побудувати країну мрій і підняти її вгору, як підіймається «Антонов». Ми будуємо країну без війни — це складний шлях», - заявив президент.

Володимир Зеленський говорив з журналістами про війну на Донбасі, боротьбу з олігархами, назвав пріоритети своєї роботи, а також розповів, чи планує йти на другий термін.

Про все це і не тільки - в нашій добірці цитат за підсумками прес-конференції.

Про пріоритети

Ми будуємо країну без олігархів. І зараз ви бачите результат – країну для 40 мільйонів, а не для сотні Forbes. І де держава повинна допомагати бізнесу, а не великий бізнес повинен жити за рахунок державного бюджету.

Ми будуємо сьогодні країну, яка не чекає тільки на санкційну політику інших держав, країну, яка самостійно захищає свій суверенітет, і всередині країни - також. І яка сама проводить потужну санкційну політику проти пропагандистів, проти контрабандистів, проти кримінальних авторитетів, "злодіїв у законі".

Ми будуємо сьогодні країну, де всі будуть рівні перед законом. Ми будуємо країну в смартфоні. І, дійсно, ми бачимо результат - сьогодні 10 млн користувачів у додатку «Дія». Ми будуємо країну, яка будує. Ми будуємо країну, де земля належить народу. І це не гасло, а дійсно реформа. Я дуже цього хочу – будувати справедливу країну, де немає бідності.

Про завершення епохи бідності

Що стосується бідності... Не все залежить від мене. Тисну на Кабмін, щоб піднімали пенсії, соціалку. Їм непросто. Їм непросто і зі мною, з одного боку, з іншого боку – їм непросто і з наповненням бюджету. Економіка розвивається не дуже добре, достатньо повільно, через пандемію коронавірусу. Але тим не менш, якщо порівнювати з європейськими країнами, світом, я вважаю, що ми в нормальному стані знаходимось. Але епоха бідності закінчиться тільки тоді, коли всі почнуть платити податки, коли будуть завершені діджиталізація та дерегуляція.

Про «Велике будівництво»

Я вважаю, що до мене не будувались дороги, нормально не будувались, у тому темпі, в тій якості. Дороги повинні бути вітриною нашої країни. Коли я його («Велике будівництво» – Ред.) закінчу? Коли закінчаться погані державні дороги. (…) Мене цікавить питання, у принципі, бізнесу, спеціальних умов, для Донбасу, для Закарпаття. Тому що я знаю деталі, я відчуваю ризики, і відчуваю впливи інших держав. (…) Не мої повноваження? Я вважаю, що я гарант Конституції і я маю слідкувати за цим. На скільки мені ще вистачить енергії, здоров’я, сил і років, я буду це робити.

Про ротацію міністрів

Прем’єр-міністр більше не зміг працювати з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим. Я достатньо довго не втручався в це, бо боявся дестабілізації в такий час. Все ж таки саме міністр несе відповідальність за вакцинацію. Я знаю деталі ускладнення цього процесу. І в цій ситуації я був цілком на боці прем’єр-міністра. Чому саме зараз? Тому що більше працювати в цьому режимі не можна було. Це повністю дестабілізувало атмосферу. Була складна ситуація між департаментами, між міністром і головним санлікарем.

Щодо ситуації з міністром інфраструктури. Криклій залишається в нашій команді, до нього питань небагато. Нам треба дуже швидко будувати Україну. Це стосується не тільки доріг, а й «катастрофи» на «Укрзалізниці», морських портів, державно-приватного авіаперевізника. Багато з цих речей не з'явилися. Я вважаю, що це справді складне питання – не тільки до міністра, а й до його команди.

Найпотужніша людина, яка справді показала результат, – Олександр Кубраков. Тому він став міністром. У нас була зустріч із Криклієм, скоро ви побачите його на новій посаді.

Ігор Петрашко теж залишиться на тій чи іншій посаді в команді, але буде відповідати лише за одну, проте дуже важливу реформу в Україні. Наразі він лишатиметься в Офісі Президента, координуватиме земельну реформу і допомагатиме пану Роману Лещенку її втілювати.

Міністром економіки й першим віцепрем'єром – і це бажання не лише прем'єра, а й моє – буде людина, яка показала найкращий результат. Пан Любченко – економіст, фахова й досвідчена людина.

Про вакцинацію

У нас зараз є на 45-47 млн грн контрактів на постачання вакцин. Це максимальна кількість, яку можна було знайти за програмами COVAX, прямими контрактами. Чи Україна – аутсайдер з вакцинації? Ми зробили мільйон щеплень. Ми не країна ЄС чи НАТО – ми не в пріоритеті постачання вакцин.

Ми були за межами європейських програм, лише на рівні складних домовленостей керівництва України, прем'єр-міністра чи міністра охорони здоров'я.

У світі зараз дуже несправедлива ситуація. У нас немає гучного голосу серед країн ЄС. Якщо ви порівнюєте відсоток вакцинованих – попри те, що ми не в пріоритеті (якщо порівнювати країни ЄС і НАТО) – ми отримали більше вакцин, ніж деякі країни. Я особисто зустрічався з власником Serum Institute. Я казав про 500 тисяч доз вакцини, а в Індії зараз самі бачите, що відбувається.

До речі, на каналах Віктора Медведчука говорили про «Спутник» й ображали AstraZeneca і Covisheld. Індія припинила експорт вакцини. Я вакцинувався Covisheld, щоб бути зі своїм народом, і я хочу, щоб Індія бачила, що ми не ображали їхні вакцини.

Про справу Шеремета

Я не втручають у діяльність правоохоронних органів і суду, але я скажу відверто – я знаю детально, що відбувається. Мені не все одно.

100% доказів про те, що вони (обвинувачені в справі – Ред.) винні чи не винні – немає. Якщо засудили незаконно, - я буду серйозно говорити з міністром (Аваковим, – Ред.), чи може він залишитись у такій ситуації – ні. І він це знає.

Я не знаю, хто вбивці. Повірте, якщо б я знав, я би все зробив. Навіть те, що поза законом, щоб тих людей заарештували. Чи це ті представники, які зараз під слідством, чи це інші, чи може хтось із цих і плюс інші – я не знаю. На жаль. Я не детектив у цій справі.

Про саміт «Кримської платформи»

23 серпня 2021 р. відбудеться перший саміт про деокупацію нашого Кримського півострова. Буде багато представників країн, будуть підписані важливі документи. Запрошені президенти, прем'єр-міністри, спікери, міністри закордонних справ, голови церков інших країн. Думаю, у цілому в нас буде десь 30 країн представлено.

Це не просто саміт, де ми будемо щось декларувати, а перший серйозний майданчик, там будуть розглядатися кроки з деокупації, ми відкриємо офіс постійно діючої «Кримської платформи». Це будуть професійні люди, які щодня від юристів до економістів, до фахівців гуманітарного, щодня будуть займатися питаннями окупованого Криму та питаннями людей, які повинні отримувати гуманітарну допомогу, і тих, які перебувають у тюрмах - як Криму, так і РФ. Це дуже серйозний крок вперед.

Крім того, я ініціював низку законів, які хочу встигнути підписати до «Кримської платформи» — про корінні народи, кримських татар зокрема.

Про Путіна та ймовірну зустріч із ним

Нині складна ситуація. 35 тисяч російських військ у Криму, на Донбасі — також приблизно 35 тисяч, включно з третиною «росконтингенту». На кордоні — 47-80 тисяч, кількість змінюється. Бачимо дуже повільне зменшення кількості військових Росії. Я думаю, що така напруга може бути до кінця навчань, щонайменше - до вересня.

З 27 липня (2020 року - Ред.), за вісім місяців режиму припинення вогню, зменшилася кількість загиблих. Вважаю, що не треба припиняти діалог. Наші західні партнери підтримують «Норманді» і не бачать альтернативи. Мені здається, має бути пряма розмова з Путіним. Я запропонував йому зустріч в будь-якому місці нашого Донбасу. Президент РФ, напевно ви бачили, запропонував зустріч в Москві. Але традиційно в таких ситуаціях конфлікту зустрічаються або в одному з місць конфлікту, або на нейтральній території. Вже почалась розмова між Офісом Президента України і Росією щодо цього питання.

Щодо самого Путіна, то в мене немає часу думати про нього. Для мене пріоритет – закінчити війну. А вже потім говоритимемо, про кого що я думаю.

Про паспортизацію на окупованому Донбасі

Це точно перший крок (до анексії цих територій РФ, - Ред.), бо те ж саме відбувалося колись у Криму. Кримчанам роздавали російські паспорти. Це велика проблема. Я порушую це питання, лідери обговорюють це питання, і в НАТО 14 червня, певен, будуть обговорювати. І з Росією обговорюють. Більше вплинути ми не можемо нічим, окрім дипломатичних розмов.

Про референдум

Зміни до Конституції може ініціювати й Президент. До референдумів я б ставився дуже обережно. Друга частина — це місцеві референдуми. Безперечно, люди на місцях знають свої проблеми набагато краще. Закон про місцеві референдуми подадуть на розгляд Верховної Ради.

Щодо державних референдумів… Я вважаю, що це має бути найголовніше питання, яке в нас сьогодні є – ситуація на Донбасі. І я впевнений, що через деякий час – бо в нас декілька планів щодо припинення війни і повернення територій і людей, А, В, С – ми представимо на розгляд суспільству референдум саме з такою тематикою. Це один з планів, якщо не спрацює інший.

Чи можуть винести на референдум питання відмови від Донбасу чи надання особливих прав? Не готовий про це говорити. Але зради не буде, я - гарант Конституції.

Про ризики майбутньої зустрічі Байдена і Путіна

Питання України вони будуть обговорювати лише в тому просторі і в тій «адженді», яку попередньо обговорять з нами. Чи є ризики, що деякі питання вони будуть піднімати, незважаючи на наші домовленості? Упевнений, що такі ризики є. Наприклад, що США можуть скасувати санкції «Північного потоку-2», а це – енергетична безпека. Там майже 95% побудовано. Я вважаю, що це буде програш США. Особистий програш Байдена. Я це говорю відкрито. Це буде серйозна геополітична перемога РФ і новий перерозподіл сил і впливу. Я знаю, що є різні думки про це в партнерів. Я знаю, що розділилися навіть думки в Сенаті й Конгресі. До речі, будемо зустрічати велику групу на початку червня. Це не просто гра. На таке можуть піти США, якщо «розмінюються» на щось серйозне. І мене бентежить ця ситуація, щиро кажучи.

Про Меркель і Макрона

Я відчуваю їхню підтримку, вважаю, що вони повинні підтримувати сильніше. Вони знають мою думку, я дуже відкритий з ними. Я вважаю, що вони останнім часом трішки послаблюють свої позиції щодо Росії. У Німеччині це пов'язано з тим, що також є санкційний тиск через «Північний потік-2». Дуже складний вибір, але поки що я знаю, що вони підтримують Україну. Зараз є узгоджені кластери щодо припинення війни, але немає узгодження з російської сторони.

Про закон щодо олігархів

Закону ще немає, бо ми детально підходимо до кожної норми. Він узагалі написаний майже на 100%, думаю, що з'явиться наступного тижня. Головний зміст і філософія: ми точно не хочемо вбити великий бізнес, але точно вбиваємо поняття, зміст і вплив олігархічної системи в нашій країні. Впливу на масмедіа не буде — як і впливу на політику та чиновників. Але якщо буде — ці люди отримають квиток під назвою «олігарх». Вони опиняться в спеціальному реєстрі й зможуть втратити активи за кордоном.

Всі хочуть, щоб великий бізнес залишався та був великим платником податків і надалі. Це моя філософія й жорстка позиція. У них є вибір: або залишитися і робити як треба, або опинитися в реєстрі й підпасти під санкції.

Згідно з законом, олігархам нададуть час позбутися всього цього впливу. Ми навіть покажемо їм, як це зробити. Глухого куту не буде.

Про Кличка

Мене нічого не пов’язує з паном мером, окрім того, що голова КМДА – це моя вертикаль. Хоче він цього чи ні. Я ставлюся з великою повагою до всіх його перемог, до посади голови міста. 50 чи 70 обшуків в оточенні пана Кличка, Палатний, ще якісь прізвища – не треба було красти гроші в бюджеті. Чи ми не про це з вами мріяли, про справедливість?

Віталій Володимирович постійно мені дзвонить, пише, записується на прийом, навіть приходив в Офіс Президента без повідомлення, що я готовий з ним зустрітись. Він звертався до мене з тим, щоб я не звільняв його з посади голови КМДА – ви прекрасно знаєте, що в моєму оточенні були люди, які хотіли його звільнити. Я йому сказав: немає питань, працюйте, показуйте результат. Тільки в мене прохання: усі про це говорять, й, імовірно, є докази у правоохоронців – ці часи пройшли, не треба красти гроші з бюджету України.

Про Порошенка

У мене немає ніяких з ним сентиментів, ніяких розмов. Він вже не приходить, слава Богу. Мені так легше жити і працювати. Вони всі хочуть домовлятися. Але я не така людина. Я вже став його вироком, він просто не хоче усвідомити, що це сталося.

Він багато чого зробив дуже серйозного, дуже поганого, коли був президентом. Окрім правоохоронних органів, є ще карма. Не хочу говорити про деталі – про операції, кроки, бізнес, спеціальні блокади, щоб заробляти гроші, про Крим.

Про другий президентський термін

Рано і несправедливо говорити про другу каденцію. Ще й половина першої не пройшла. Моє бажання піти на другий термін буде повністю збігатися з бажанням суспільства. Це буде залежати від того відсотка речей, які я обіцяв і зробив, або не зробив.

Я хочу бути кращим за всіх попередніх президентів. Я впевнений, що Україна заслужила, щоб кожен наступний президент був кращим за попереднього. Я впевнений, що після мене буде кращий за мене президент.

Підготував Мирослав Ліскович. Київ