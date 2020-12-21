Микола Точицький, представник України при ЄС

Власне, такого висновку може дійти кожен українець і без моєї допомоги – достатньо подивитися на цифри, на реальні показники.

Пандемія справді вплинула на наші відносини з ЄС. Під тиском обставин виявилися їхні найкращі сторони - взаєморозуміння, повага один до одного, готовність прийти на допомогу та підставити плече у важку хвилину.

- Я переконаний, що відносини між Україною і ЄС не просто витримали іспит коронавірусом, вони стали ще міцнішими, динамічнішими та ще більш орієнтованими на практичні результати.

- Без перебільшення, 2020 рік став безпрецедентним не лише для України, а й для всього людства. Якщо говорити про двосторонні відносини між Україною та ЄС – чи витримали вони іспит епідемією коронавірусу?

Чому європейська мрія мільйонів українців виявляється сильнішою за пандемію, Укрінформу розповів посол України в Королівстві Бельгія, представник України при ЄС Микола Точицький.

Рік, що минає, точно увійде в підручники як один із найскладніших за всю новітню історію. Пандемія коронавірусу, яка шокувала все людство і призвела до масштабної економічної кризи, бурхливі міжнародні події, шо спричинили хаос, війни та появу мільйонів знедолених, – усе це стало глобальним потрясінням, випробуванням для сучасного світового правопорядку. Ця нова реальність довела для України очевидну істину: попри зовнішню агресію та спроби внутрішнього реваншу, співпраця з ЄС була й залишається основою для подальшого розвитку країни та для надій її громадян на європейське майбутнє.

Лише кілька днів тому, 9 грудня, ЄС оголосив про перерахування Україні екстреної макрофінансової допомоги в розмірі 600 мільйонів євро. Хотів би підкреслити, що цю допомогу ми отримали за ставкою 0,125 відсотків річних. До цього в червні ми вже отримали 500 мільйонів євро. Сумарно це - 1,1 мільярда євро. Така підтримка вельми цінується, особливо в умовах кризи.

Незважаючи на пандемію, наш діалог з ЄС цього року відзначився підвищеною інтенсивністю на всіх рівнях. Достатньо згадати успішний 22-й саміт ЄС – Україна у Брюсселі, візит Високого представника ЄС Жозепа Борреля в Україну, контакти президента України з лідерами Єврокомісії та Європейської Ради, два візити до Брюсселя на рівні прем’єр-міністра, у лютому чекаємо на черговий – у рамках Ради асоціації.

-У цьому контексті не можу не задати таке запитання. Згадана Рада асоціації Україна-ЄС мала відбутися 8 грудня. Її перенесли до «після СOVIDу». То питання настільки серйозні, що їх варто обговорювати лише віч-на-віч, чи коронавірус є зручним приводом, щоб відкладати цю зустріч на невизначену перспективу?

-У цьому факті немає жодної інтриги. Варто нагадати, що двадцять другий Саміт Україна-ЄС 6-го жовтня став першим двостороннім самітом Європейського Союзу з країною-партнером, який пройшов в Брюсселі у традиційному, «живому» форматі з початку пандемії COVID-19. Сам цей факт є ознакою особливої уваги ЄС до відносин з Україною.

Це ж стосується і Ради асоціації. У зв’язку з діючими наразі досить жорсткими обмеженнями через COVID-19, ми з нашими європейськими партнерам домовилися провести Раду асоціації у форматі фізичної зустрічі саме 11 лютого 2021 року.

СПІВПРАЦЯ З ЄС Є КРИТИЧНО ВАЖЛИВОЮ У БОРОТЬБІ З COVID-19

- В ЄС вакцина проти COVID-19 може з’явитися вже до кінця року. Чи може Україна розраховувати на допомогу європейців у вакцинації, враховуючи, що для самого ЄС, зрозуміло, ключовим пріоритетом буде щеплення власних громадян?

- Від початку пандемії лідери ЄС чітко заявили: подолати це лихо можна лише разом. Кожна країна буде у безпеці, лише коли всі інші зможуть забезпечити захист від вірусу. Цей підхід повною мірою відчула й Україна.

Дивіться, буквально кілька днів тому, за нашим запитом, Данія передала Україні 50 апаратів штучної вентиляції легень - через Механізм цивільного захисту ЄС. Протягом квітня – серпня ми отримали від ЄС найнеобхідніші медичні товари на суму понад 7 млн євро, включаючи апарати ШВЛ, захисні засоби, системи тестування для 17 областей України. Це у рази збільшило нашу здатність у боротьбі з вірусом.

Я вже якось говорив, що Україна опинилася в унікальній позиції – Єврокомісія надала нам статус спостерігача у Комітеті ЄС з питань безпеки здоров’я та системи раннього сповіщення про загрози. Це важливий прояв довіри до нас, як до партнера.

Це ж стосується і вакцинації. Євросоюз є лідером серед країн-донорів у фінансуванні міжнародного фонду COVAX (Vaccine Global Access Facility – ред.), головне призначенням якого - зробити вакцину доступною для всіх країн світу. Україна вже зараз досягла з цією установою домовленості про постачання 8 млн доз вакцини протягом 2021 року, і цим ми маємо завдячувати, зокрема, активній позиції ЄС.

Крім того, як ви знаєте, Єврокомісія вже уклала перспективні контракти на постачання вакцини від шести ключових виробників – на 600 мільйонів доз із можливим дозамовленням такої ж кількості. Якщо в країнах ЄС певна частина цієї вакцини виявиться надлишковою, вона може бути продана або просто передана партнерам, в тому числі – й Україні. Зрозуміло, це залежатиме від багатьох факторів.

УКРАЇНА ВИКОРИСТОВУЄ ДОСВІД ЄС У ПРОТИДІЇ КОРОНАВІРУСУ

- Наразі в кожній країні ЄС розробляється власний план вакцинації. Наскільки актуальним для України є європейський досвід? Коли в Європі вже почали виходити з локдауну після другої хвилі «корони», в Україні все ще говорили про недоцільність карантину «вихідного дня». Невже ми живемо з Європою у паралельних світах?

- Універсального рецепту для вирішення цих питань насправді не існує. Навіть серед країн ЄС. Досвід одних є для нас більш актуальним, а досвід інших може виявитися нерелевантним.

При цьому не варто забувати, що боротьба з пандемією є ще й питанням економіки і бюджетної стабільності. Під час своїх «локдаунів» ЄС залучив величезні ресурси для підтримки власних виробників та бізнесу. З усіх точок зору, бюджетні можливості ЄС та України є дуже різними, як і структура економіки.

Безумовно, ми уважно враховуємо європейський досвід, стежимо за висновками Єврокомісії, яка все це узагальнює.

Як я вже згадував, Україна регулярно бере участь в засіданнях Комітету ЄС з питань безпеки здоров’я. Там щотижня обговорюються саме ці питання - тестування, вакцинації, карантинних заходів, перетину кордону тощо. Наші представники також співпрацюють з Європейським центром з профілактики та контролю захворюваності (ECDC), який розробляє практичні антивірусні рекомендації країнам ЄС. Тож така співпраця триває.

АСОЦІАЦІЯ З ЄС ДАСТЬ УКРАЇНІ МОЖЛИВІСТЬ ВІДНОВИТИ ОБСЯГИ ТОРГІВЛІ З ЄВРОПОЮ ВЖЕ У 2021 РОЦІ

- Європейська статистика констатує певне зниження обсягів сільськогосподарського імпорту та експорту в торгівлі з Україною у поточному році. Але чи лише коронавірус є причиною такого явища? Якою є ситуація в інших секторах торгівлі?

- Обсяги нашої торгівлі з ЄС дійсно дещо знизилися, але це є відображенням глобального тренду в умовах пандемії. За даними Держстату, за 9 місяців поточного року обсяг такої торгівлі між Україною і ЄС знизився на 13, 5 відсотка. Але варто пам’ятати, що з 2016 року, коли запрацювала поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі, і до початку поточної кризи, торгівля між нами постійно зростала. Ми розраховуємо, що така тенденція відновиться вже у наступному році.

В цілому, незважаючи на пандемію, торговельно-економічне співробітництво між Україною і ЄС цього року було позитивним. Наприклад, після спалаху пташиного грипу на початку 2020 року нам вдалося домовитися швидко локалізувати проблему та відновити експорт курятини до ЄС.

Дуже важливо, хоча про це не так часто згадують, що цього року ЄС визнав еквівалентність системи сертифікації насіння зернових з України. Звучить сухо, але саме це дає українським виробникам змогу експортувати зерно на європейський ринок.

Тож зниження обсягів сільськогосподарського експорту з України до ЄС відбулося винятково через коронакризу, жодних інших причин для цього не існує. При цьому Україна й сьогодні входить до «двадцятки» найважливіших для ЄС сільськогосподарських імпортерів та експортерів. Ми четверті за показником експорту – більш як 3 млрд. євро, поступаючись лише Великій Британії, Бразилії і США, та займаємо 14-у позицію серед найбільших імпортерів європейської сільськогосподарської продукції з показником у понад 1,5 млрд. євро. Це суттєве досягнення.

УКРАЇНА ВІДКРИТА ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ВСІХ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ У ТОРГІВЛІ З ЄС

- Нещодавня доповідь ЄС щодо імплементації Україною Угоди про асоціацію в цілому містить позитивні оцінки щодо реформ. Але є там згадка про спроби використовувати протекціонізм та, як зазначено в документі, політику, що не є сумісною з Угодою про асоціацію у розв’язанні економічних проблем, що пов’язані з пандемією. Які саме дії України спричинили таку оцінку з боку ЄС?

- Протекціонізм згадується насамперед у контексті законопроєкту щодо вимог локалізації при здійсненні державних закупівель. ЄС неодноразово висловлював застереження щодо нього.

Цей законопроєкт наразі готується до 2-го читання. Уряд, у свою чергу, працює над пошуком механізму, який дасть змогу підтримувати національного виробника, не порушуючи наших міжнародних зобов’язань.

Окремі зауваження викликали розслідування та запровадження захисних заходів у торгівлі. Ці питання відомі, вони є предметом активного діалогу, у тому числі – на експертному рівні. Тож ми шукаємо і знайдемо вірну відповідь на ці поточні «подразники» у торгівлі.

«ЗЕЛЕНА» ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІДКРИВАЄ УКРАЇНІ ШЛЯХ ДО ІННОВАЦІЙНОГО ТА КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ

- Ще на початку року від ЄС і України лунали доволі оптимістичні оцінки щодо участі країни в «Зеленій угоді» ЄС. Зараз з боку європейців, зокрема, у вже згаданій імплементаційній доповіді, звучить критика щодо темпів розвитку «зеленої енергетики», бюджетної підтримки програм енергоефективності, природоохоронного законодавства. Що пішло не так?

- Європейський зелений курс був представлений у грудні 2019 року, і Україна відразу заявила про свій інтерес до участі. Вже у січні цього року наш Уряд створив Міжвідомчу робочу групу з «кліматичних» питань під головуванням прем’єр-міністра, щоб координувати головні напрямки такої політики та співробітництва з ЄС. Зокрема, це питання буде на порядку денному майбутньої Ради Асоціації.