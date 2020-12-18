Відмовки, обмовки і зізнання Путіна в отруєнні Навального

Бонус - ілюстрація роботи «кремлевских методичек»

Пів року тому Кремль вирішив не проводити «пряму лінію» з народом. І це було логічним рішенням, бо тоді, в незвичних умовах коронавірусу, карантину, сидіння Путіна в «бункері», загальної нервозності, це було б дивним. А ось підсумкову пресконференцію наприкінці року вирішили все ж зробити. Народ до COVID-19 вже звик, з усім змирився, тож готовий і до такого видовища.

Але от біда, цей захід щороку стає дедалі нуднішим. Тому для "оживляжу" вирішили додати до "пресухи" елементи "прямої лінії". Чи допомогло це? Мабуть, не дуже. Навіть про зовнішню політику і про нові ракети в "20 махов" Путін говорив без захоплення і блиску в очах, як зазвичай було раніше. А телекамеру, сцену, глядача не обдуриш…

Ну, та й бог з ним - чи потрібно вкотре нагадувати, що інтригу путінському виступу зробило розслідування про отруєння Навального, яке вийшло у понеділок. І від самого початку всі чекали, коли прозвучить ця тема.

Фото: kremlin.ru

НЕ-ОТРУЄННЯ ТОГО, КОГО НЕ МОЖНА НАЗИВАТИ

Це сталося за 1 годину 20 хвилин після початку події. І Путін, відповідаючи, не підвів. Ну, звичайно ж, він при цьому говорив відмовками. Але вони часом перетворювалися на обмовки, майже фрейдівські, та й просто зізнання.

Для початку президент РФ назвав матеріали розслідування про отруєння Навального спецгрупою ФСБ «измышлениями» і - увага! - «данными наших спецслужбистов и так далее». Тобто тут Путін вже показав, що у розслідуванні є найболючішим для нього – «данные наших спецслужбистов», черговий факап російських спецслужб, в 4 рази більш ганебний, ніж у випадку з «солсберецким шпилем», тому що деанонімованих «рыцарей «Новичка» тут не двоє, а вісім.

Йдемо далі у путінській промові: «Это не расследование, а легализация материалов американских спецслужб. А что мы не знаем, что они локацию (телефонів та гаджетів - ред.) отслеживают. Наши спецслужбы это хорошо понимают и знают». І у зв'язку з цим, за його словами, співробітники ФСБ користуються телефонами там, де вважають за потрібне, і не приховують своє місцеперебування…

Стоп-стоп, це ж очевидний збій логіки! Якщо розслідування, представлене у понеділок, - «измышления», як і наявні у ньому «данные наших спецслужбистов», то навіщо так рішуче виправдовувати цих самих горе-працівників у тому, що вони вмикають свої телефони будь-де, зокрема, недалеко від місця проживання Навального у Томську, незадовго до отруєння?

«И если это так, а это так, я вас уверяю, то значит вот этот пациент берлинской клиники (евфемізм Кремля для позначення Навального - ред.) пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если и это правильно, то любопытно. Тогда спецслужбы (России - ред.), конечно, должны за ним присматривать».

Ага! Тобто, про «измышления» взагалі забули. Тепер Путін, який фактично визнав стеження за Навальним, шукає (і знаходить!) йому виправдання. Заодно - це ще одна прихована погроза Навальному. Якщо він після одужання все ж повернеться до Росії, його можуть звинуватити у співпраці з іноземними спецслужбами, роботі на них.

ФРЕЙДІВСЬКІ ОБМОВКИ І ПІАРІВСЬКЕ МОВЧАННЯ

Але визнавши у розслідуванні так багато (при цьому каже, що не визнає), від чого ж у ньому Путін відмовляється? Від головного, міжнародно підсудного - від отруєння Навального "Новічком". І тут він не є оригінальним, бо відштовхується від придуманого ним "факту" співпраці Навального з іноземними спецслужбами: «Это совсем не значит, что его (Навального - ред.) травить нужно, кому он нужен?».

Приблизно така сама аргументація звучала і після убивств Анни Політковської, Бориса Нємцова. Але тут «пациент» вижив, тому фінал дещо інший, причому з неповторним смішком: «И если б уж хотели, довели бы до конца». Тобто, ВВП не жахається від думки, що ефесбешники можуть отруїти свого співгромадянина. Він просто пояснює підвідомчому населенню: запам'ятайте, хотіли б - вбили б, і це нормально…

До речі, Вікторія Івлєва дуже влучно підмітила ще одну обмовку Путіна, яка сталася на пресконференції трохи згодом:

«Человек из народа, журналист:

- Меня оскорбляют, шельмуют в соцсетях (за критику Новорязанской ТЭЦ).

Царь чекистов:

- Я не понимаю, за что? Вы же никого не отравили, не убили...»

Справді, стійкий оборот російською - «не убили, не ограбили». Але ж цар знає, за що шельмують останнім часом.

Далі - не менш цікаво. Путін, як і раніше, не спростовує фактаж розслідування, з яким, як виявляється, він не згоден лише в частині отруєння, але замість цього пояснює, НАВІЩО потрібні Навальному ці «измышления». Це, виявляється, трюк такий, «напасть на первого», щоб роздути своє значення. І тут знову дуже важлива обмовка.

Путін, по суті, зізнається у тому, що Навальний де-факто є його головним конкурентом на посаду президента РФ, першої людини в Росії. І у такому варіанті те, що він не називає прізвища Навального, використовуючи евфемізми «блогер», «пациент», перестає виглядати архаїчними язичницькими страхами. А стає звичайним елементом PR-тактики - не додавати популярності прямому конкуренту.

Фото: kremlin.ru

КРИСТАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНОЇ ВЕРСІЇ ДЛЯ КРЕМЛЯ

А тепер ще кілька слів з приводу тези «Это не расследование, а легализация материалов американских спецслужб».

Напередодні у матеріалі «Мовчання гебят. Комп'ютер роспропу завис від «Новічка». Чи придумає Кремль до четверга, що говорити про отруєння Навального?» ми розглядали, як у роспропі і росвладі вироблялася позиція з приводу розслідування про отруєння Навального.

«Пресуха» Путіна допомагає поставити фінальну крапку в цій історії.

Отже, перші прикидочні напрацювання з приводу кремлівської відповіді на понеділкове розслідування з'явилися на держрадіо «Вести FM» у вівторок на 4-годинному ранковому ефірі знатного роспропівця Владіміра Соловйова «Очередной фейк «трижды отравленного» Навального».

Владімір Соловйов / Фото: Globallookpress.com

(Чому "тричі отруєного"? "Подвійне" отруєння - це не дуже достовірне повідомлення Sunday Times, яке вийшло наприкінці минулого тижня, в суботу, і засноване на анонімному «джерелі в спецслужбах Німеччини». Ті нібито повідомили своїм британським колегам, що нападники здійснили ще одну спробу отруєння, коли Навальний лежав у штучній комі – перед тим, як його відправили медичним рейсом до Німеччини. А "тричі отруєний", "потрійне отруєння" – навпаки, доказове, документоване розслідування The Insider, Bellingcat&Co, яке вийшло у понеділок).

Серед різноманітного «белого шума» трьох соловйовських «экспертов» найкориснішим виявилася розгорнута теза, що цим розслідуванням, зробленим за допомогою Заходу, Навальний хоче розвалити Росію.

У вівторок же, але вже рано ввечері, в англомовному ефірі Russia Today творчо використовується інший свіжий матеріал в New York Times, який вийшов відразу після розслідування (у ньому говориться, що західні розвідки можуть підтвердити правильність висновків розслідування Bellingcat&Co, вони раніше знали про це за своїми джерелами).

RT широко розгортає тезу про те, що велике нове розслідування – робота американських і британських спецслужб, ЦРУ і МІ-6, «отмытая» через «хипстерский фильтр» розслідувачів Bellingcat. Так закріплюється основна версія на експорт: «виноваты западные спецслужбы, Bellingcat – их марионетки».

У ніч на середу в «Вечере с Соловьевым» Владімір Рудольфович у свою чергу розвиває ту саму тезу, але для внутрішньої аудиторії: «Очень честный журналист NYT рассказал, что за несколько месяцев до этого спецслужбы США и Британии передали немецким коллегам это расследование. Американцы – не дураки. Они понимают, что в суде такие материалы не примут. Поэтому немецкие спецслужбы вбрасывают. А кировский чиновник, проворовавшийся (ще один евфемізм для Навального - ред.) берет. Но «резидент» совершил ошибку – он подписался под этим, и стало ясно, что он работает с материалами АНБ (німецька спецслужба - ред.)».

Як бачимо, тут заміна тільки одна: Bellingcat, дискредитація якого на Заході є важливою під час суду щодо рейсу МН-17, замінили на більш актуального в РФ Навального. Тобто, робоча версія для населення РФ є такою: «виноваты западные спецслужбы, Bellingcat – их марионетки».

ЛАВРОВУ ТРЕБА СКАЗАТИ ХОЧ ЩОСЬ: MISSION POSSIBLE!

Яка невдача, що у Лаврова саме зараз турне на Балканах. Пресконференції у середу, а значить, відповіді на неприємне запитання не уникнути. За принципом «лучшая защита – нападение» Лавров відразу звинувачує «западных партнеров» в неосудності та «отсутствии этических норм».

Сергій Лавров

При цьому він, слідом за Соловйовим, каже про «двойное» і «тройное» отруєння Навального, спеціально змішуючи два абсолютно різних контенти (нагадаю: коротке повідомлення Sunday Times від аноніма і велике доказове розслідування The Insider, Bellingcat&Co).

Далі Лавров (не кажучи по суті і нічого не спростовуючи) вкрай зневажливо відгукується про «например, новых фактах, которые были обнаружены германскими спецслужбами, про отравление Навального». А тих, хто в них повірив, і вимагає якоїсь реакції, пояснень від Москви, називає неосудними і неетичними…

Так, але чому «германские спецслужбы»? Тому що вони є в двох публікаціях, але вже в іншому наборі: Sunday Times і New York Times (обидва – від аноніма). У такий нехитрий спосіб Лавров виводить за дужки авторське, з великою документальною базою, розслідування The Insider, Bellingcat&Co.

Так глава МЗС РФ своє завдання виконав - щось сказав, нічого не сказавши. При цьому чергово вилаяв Захід. Ну і заодно - розігрів аудиторію перед вирішальним виступом Путіна.

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОСНОВНОЇ ВЕРСІЇ ПУТІНИМ

Так, до речі, сподіваюся, ви не подумали, що усі ці збіги, перетини концептів, іронічних визначень є випадковими?

В Україні колись було популярним слово "темники", в Росії – "методички", іноді "кремлёвские / АП-шные методички" (тобто від Адміністрації президента). Але ці "методички", звичайно ж, не є віддрукованими на ротапринті брошурками. У путінської обслуги різної спеціалізації є спільні чати, в яких вони обговорюють поточні ситуації, отримують ЦВ від Кремля, АП і координуються. Так відбувається кристалізація основної версії.

Але остаточно вона затверджується, лише освітлена вустами самого Путіна. І тепер повернімося до початку. До спічу ВВП на пресконференції.

Фото: kremlin.ru

Путін взяв за основу наявний головний концепт, але переробив його під себе. А в його картині світу Росія воює різними способами не з ким-небудь, а саме із США! Тому німецьких спецслужбістів і британську розвідку по боку! У Путіна «расследование легализует материалы американских спецслужб». І без усіляких незрозумілих «хипстерских фильтров» Bellingcat це робить саме «пациент», читай – Навальний.

Але далі Путін виробляє кульбіт, який у Росії дозволено виробляти лише йому, Головному! Він ВИЗНАЄ наявність зовнішнього стеження за громадянином РФ Навальним. І далі остаточно закріплює за Навальним ярлик «ино-агента» у самому прямому, шпигунському сенсі слова. Тепер - це загальновизнано головні тези для спецчатів.

У підсумку виходить наочна, у розвитку, ілюстрація роботи «кремлевских методичек». Так що нинішня пресконференція Путіна хоч у чомусь була реально корисною - як наочний посібник.

Олег Кудрін, Рига

Карикатури Сергія Йолкіна