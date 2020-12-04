Локдауну в грудні не буде

Ввечері 4 грудня в своєму відеоблозі про це сказав президент Зеленський

Такий висновок можна було зробити і раніше з висловлювань впродовж останніх кількох днів людей, причетних до комунікації та прийняття рішень: прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра охорони здоров'я Максима Степанова, секретаря РНБО Олексія Данілова, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, міністра Кабінету міністрів Олега Немчинова, міністра інфраструктури Владислава Криклія, народних депутатів Давида Арахамія, Галини Янченко, Юрія Камельчука, прессекретаря Президента Юлії Мендель та радника ОП Тимофія Милованова.

За матеріалами ЗМІ