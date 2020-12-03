Врегулювання конфлікту між РФ та Україною має бути пріоритетом ОБСЄ – Латвія

Стійке та мирне врегулювання конфлікту між Росією та Україною має залишатися пріоритетним завданням ОБСЄ.

Про це сказав міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у своєму виступі під час 27-ї Міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Триваюча криза в та навколо України залишається одним з найбільш критичних викликів для безпеки. Стійке та мирне врегулювання конфлікту між Росією та Україною має залишатися пріоритетним завданням ОБСЄ", - сказав він.

Рінкевичс зазначив, що Латвія підтримує зусилля з мирного врегулювання у нормандському форматі та ТКГ на основі виконання Мінських домовленостей.

З огляду на перешкоди з боку російських збройних формувань у роботі СММ ОБСЄ, Латвія наголосила на необхідності забезпечення повного та безперешкодного доступу Місії до всієї території України, включаючи непідконтрольні уряду України ділянки українсько-російського кордону.

"Латвія ніколи не визнає незаконну анексію Криму та Севастополя", - додав глава латвійського МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, 3 грудня розпочалася дводенна 27-а Міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі, яка через пандемію COVID-19 вперше в історії проводиться з допомогою відеоконференції.

Участь у головній події Албанського головування беруть близько 40 глав МЗС країн-учасниць ОБСЄ. Україна представлена міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Під час онлайн-зустрічі міністри підіб’ють підсумки діяльності організації за 2020 рік та здійснять огляд безпекової ситуації в євроатлантичному та євразійському регіонах.

Російська агресія проти України є однією з головних тем зустрічі.