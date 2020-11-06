Facebook видалив понад 90 сторінок ботів, пов’язаних з Тимошенко

Соціальна мережа Facebook видалила в Україні 94 акаунти та сторінки через «неавтентичну поведінку» на платформі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє компанія у своєму блозі.

«Ми видалили 46 акаунтів Facebook, 44 сторінки, одну групу та три акаунти Instagram, які пов’язані з українською PR-фірмою MAS та особами, пов’язаними з кампанією Юлії Тимошенко та політичною партією в Україні «Батьківщина», - заявили у Facebook.

У соцмережі додали, що ця діяльність виникла в Україні та орієнтувалася на вітчизняну аудиторію в Україні.

«Ми знайшли цю мережу в рамках нашого розслідування щодо підозр на скоординовану неавтентичну поведінку в регіоні. Ми також отримали інформацію з публікацій у ЗМІ про деякі види діяльності (MAS – ред.) в Україні», - додали у компанії.

Зазначається, що сторінки були видалені за «неавтентичну поведінку», тобто люди, які ними керували, видавали себе не за тих, ким були насправді, у жовтні.