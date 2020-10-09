З можливістю цифрового моніторингу виконання законодавства про державну мову

«Захист державної мови додатково може стати цифровим», – такий формат співпраці на виконання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» обговорили сьогодні, 9 жовтня, на зустрічі з віцепрем’єр-міністром України – Міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим.

Зокрема, йшлося про можливість цифрового моніторингу виконання законодавства про державну мову, державних цільових програм забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної. Це передбачено основними завданнями, які стоять перед Уповноваженим: захист української мови як державної; захист права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя, визначених цим Законом, на всій території України й усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою.

Результати перевірки офіційних сайтів органів державної влади, проведеної Секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови, засвідчили належний рівень дотримання мовного законодавства. Проте є сумніви щодо сайтів окремих органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм закладів освіти, сфери послуг, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства тощо. Так само, як і публічних виступів, заяв, ведення документообігу. Подібні речі ми будемо вивчати спільно, тому підтримка Мінцифри – нові можливості для всієї країни.

Окремо обговорили нові «мовні» параметри універсального застосунку «Дія», питання якісного Інтернету у віддалених та важкодоступних населених пунктах, електронний щоденник набуття чинності окремих статей мовного закону, дотримання працівниками Міністерства його норм тощо.

Тарас Кремінь, Уповноважений із захисту державної мови