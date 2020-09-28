Узурпація влади: розгляд апеляції на арешт Януковича перенесли

Київський апеляційний суд переніс на 26 жовтня розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід у вигляді заочного арешту колишньому президенту Віктору Януковичу у справі про узурпацію влади.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі адвокатського об'єднання "Авер Лекс".

«Перенесено на 26 жовтня, не було складу суду», - поінформували в пресслужбі компанії.

Як повідомляв Укрінформ, 4 травня Печерський районний суд Києва заочно взяв під варту експрезидента Віктора Януковича у справі про узурпацію влади.

В Офісі генпрокурора повідомили, що рішення суду про заочне взяття під варту надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно Януковича процедуру екстрадиції.

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Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia), тобто заочне слідство.

Як повідомлялося, Януковича обвинувачують у захопленні в 2010 році державної влади шляхом вчинення дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу його повноважень як Президента України. Тоді Конституційний суд повернув Конституцію 1996 року без необхідного рішення Верховної Ради, після чого Президенту було передано більше повноважень.

Крім того, у січні 2019 року Оболонський райсуд Києва засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Росії.