Бруно Лете, старший науковий співробітник Німецького Фонду Маршалла США

Але геополітичний контекст дуже змінився: Росія зараз країна-агресор, вона вторглася до сусідів, в тому числі в Грузію, в тому числі і в Україну. Цілком очевидно, що НАТО дуже занепокоєне цією поведінкою Росії і наміром посилити її.

НАТО вже базується в Прибалтиці, у неї вже є війська в Польщі. США і Польща домовлялися про такий крок уже кілька років. Це буде двостороння домовленість, не в рамках НАТО, а двостороння - між Варшавою і Вашингтоном. Вважаю, це хороший варіант для безпеки в Європі.

Очевидно, що Росія розглядає НАТО як недружню організацію, Росія використовує НАТО як засіб, щоб представити Альянс загрозою для нас.

Тепер, звичайно, Росія не буде задоволена цим (базуванням військового контингенту в Польщі - ред), тому що Москва хоче впливу там, де вона вважає, що це колишній Радянський Союз. Росія не поважатиме суверенний вибір країн: чи хоче країна більше відносин з США або з Європою. І тому Росія не буде цим задоволена. Кремль вже пригрозив, що, якщо цей крок буде зроблений, то РФ може посилити позиції Калінінграда, може збільшити кількість військ там. Я думаю, що дуже важливо, щоб НАТО вели діалог з Росією, даючи зрозуміти, що це - не загроза.

Але і ми не можемо піддатися загрозам Москви, Росії. Це право Польщі, право США співпрацювати і розміщувати війська на суверенній території Польщі.

НЕ БАГАТО КРАЇН СВІТУ МАЮТЬ ТАКІ ІНТЕНСИВНІ ВІДНОСИНИ З АЛЬЯНСОМ, ЯК УКРАЇНА

- Що дає Україні рішення про включення Києва до Програми розширених можливостей НАТО, яке було прийняте 12 червня?

- Це означає, що Україна є спеціальним партнером Альянсу. Якщо подумати, це має значення в двох аспектах - в політичному і військовому.

Політично це досить багато. Я думаю, що отримання Україною такого статусу дійсно свідчить: НАТО цінує прогрес, досягнутий Україною після революції Майдану в 2014 році - в модернізації збройних сил і проведенні складних реформ, а також в тому, щоб показати, що Україна є дуже важливою країною для НАТО. З політичної точки зору це дуже важливо, щоб Україна отримала такий спеціальний статус.

З військової точки зору це також може дати Україні кращий доступ до програм НАТО, спрямованих на навчання, освіту, надання фінансової підтримки. Україна долучається до особливого статусу, який раніше мали лише 5 країн - Австралія, Грузія, Фінляндія, Швеція і Йорданія. Це дійсно величезний крок, важливий крок для відносин між НАТО і Україною.

- Як ви думаєте, чи може розраховувати Україна на отримання статусу Основного партнера поза Альянсом (Major non-NATO Ally)? Україна з 2014 року є кандидатом на отримання цього статусу. Коли, на вашу думку, ми зможемо його отримати і що для цього необхідно?

- Я думаю, що ви вже там, якщо подивитися, наскільки інтенсивними є відносини України з НАТО. Я не думаю, що багато країн світу мають такі відносини з Альянсом. Буквально минулого тижня віцепрем'єр-міністр України з євроатлантичної інтеграції (Ольга Стефанишина - ред.) знову була в Брюсселі. Здійснюються регулярні візити офіційних осіб України до Брюсселя і навпаки - багато представників НАТО відвідують Україну. Існує також спеціальний комітет НАТО по Україні, який регулярно зустрічається, щоб підтримувати одне одного, обмінюватися інформацією, а також обговорювати останні події, наприклад, на сході України, в регіоні Донбасу. Українські чиновники і чиновники НАТО можуть погоджувати те, що потрібно Україні. Україна також надала велику підтримку НАТО. Не забувайте, що Україна не тільки потребує безпеки, але й забезпечує безпеку. Україна дуже допомогла в авіапідтримці під час COVID. Тож, відносини дуже інтенсивні, і Україна є сьогодні одним з особливих партнерів НАТО.

- У Палаті представників США тиждень тому відбулося засідання комітету з міжнародних справ, цілком присвячене Росії. Ворожими були названі дії Росії в Сирії, Лівії, Абхазії, Південній Осетії і в Україні. Внесли до списку і підтримку талібів в Афганістані. Американці дійшли висновку, що ось такій Росії їм треба протистояти і протидіяти?

- Важливо, що попри те, що ми іноді чуємо про президента Трампа і Росії, ми маємо розуміти, що в Сполучених Штатах все ще існує масова підтримка України - як з боку республіканців, так і з боку демократів. Американський конгрес дуже добре знає, що відбувається в Україні. Насправді ми бачимо, що підтримка України зі сторони США зростає. Ми безперечно можемо очікувати політичної підтримки.

Я не можу сказати, що війська США або європейські війська, або війська НАТО будуть введені на Донбас. Але те, що Україна може очікувати від Заходу, від США - це політична підтримка. Не забувайте про санкції проти Росії.

Також є фінансова підтримка, навчання, освіта. Я думаю, що Україна може вважати США і європейські країни своїми партнерами. Ми не забуваємо, що Росія агресивна проти України.

P.S. Міжнародна неурядова організація «Німецький фонд Маршалла Сполучених Штатів» (The German Marshall Fund of the United States, GMF) є аналітичним центром, мета якого - розвиток співробітництва і взаєморозуміння між Північною Америкою і Європою. Його засновано у 1972 році з ініціативи Віллі Брандта (Willy Brandt), який обіймав посаду канцлера ФРН, з нагоди 25-ї річниці американського Плану Маршалла. Експерти Фонду досліджують та аналізують трансатлантичні і глобальні проблеми, також надають можливості обміну для нових американських і європейських лідерів і підтримують ініціативи щодо зміцнення демократії. У березні 2018 року Міністерство юстиції РФ внесло "Німецький фонд Маршалла до списку "небажаних організацій".

P.P.S. У 2010 році був укладений Договір між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) США. Термін його дії закінчується в лютому 2021 року. Відповідно до угоди, Москва і Вашингтон мають скоротити ядерні бойові заряди до 1550 одиниць, а кількість міжконтинентальних ракет на підводних човнах і важких бомбардувальниках - до 700 одиниць. Президент США Дональд Трамп заявив, що вибух під Сєверодвінськом (унаслідок якого загинули 5 співробітників «Росатому» в серпні 2019) стався в процесі випробування прототипу гіперзвукової крилатої ракети з ядерною установкою "Буревісник", про яку Володимир Путін розповідав раніше в посланні Федеральним Зборам.

Телеканал «Дім»