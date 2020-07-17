Бруно Лете, старший науковий співробітник Німецького Фонду Маршалла США

У травні стало відомо про рішення США вийти з Договору про відкрите небо (ДПН). У Білому домі такий намір пояснили порушеннями зі сторони Москви. Нібито Росія під час польотів над США стежила за місцезнаходженням американського президента.

Договір про відкрите небо дає право державам-учасницям здійснювати певну кількість інспекційних польотів над іншими країнами на літаках-розвідниках. Але Москва запровадила обмеження на польоти над Калінінградською областю і над кордоном Росії з Грузією - і, відповідно, над Абхазією і Південною Осетією. Договір про відкрите небо дозволяє інспекторам з однієї країни-учасниці "підсаджуватися" в літак іншої країни - і інспектувати третю країну спільно. Таким чином, ДПН дає корисні інструменти на випадок кризи в тому чи іншому регіоні. Наприклад, на сході України.

Про колективну безпеку, про подальшу долю таких важливих для світу угод ведуча програми телеканалу «Дім» «Насправді: Світ» Тетяна Попова провела бесіду зі старшим науковим співробітником Німецького Фонду Маршалла Сполучених Штатів Бруно Лете.

РОСІЯ ЯВНО ПОРУШУЄ УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ВІДКРИТЕ НЕБО

- Бруно, як ви бачите майбутнє Росії і США без Договору про відкрите небо? Чи технології настільки розвинулися, що обльоти не потрібні і достатньо зйомки з супутників?

- Насамперед, важливо зрозуміти, з якого моменту починається Договір про відкрите небо. Насправді, це один з останніх пунктів, який нам потрібен для створення довіри між західними країнами і Росією.

Відразу після «холодної війни» 35 країн погодилися підписати цей договір, і це було дійсно правильно - відновити довіру, щоб знати, що ми робимо в принципі. Тому що Росія не знає, що робить Захід, а Захід - що робить Росія.

Цей договір є важливим інструментом для зміцнення взаємної довіри. Це також юридичний механізм, обов'язковий при створенні такого договору. Якщо договору більше немає, це означає, що більше немає ніяких законних засобів повідомляти про порушення, або щоб уряди заявляли, що вони не дотримуються пунктів договору.

Звичайно, сьогодні у нас є технологія для спостереження з супутників в космосі. Є всі засоби, які дійсно допоможуть нам зрозуміти дії російських військових. Але тут мова йде про шпіонаж. А значить, якщо є порушення, то без договору у нас немає законних засобів сказати Росії та її уряду, що вона порушує умови, прописані в договорі.

- Але, незважаючи на діючий договір, це не завадило російській військовій техніці вільно заїжджати на територію Донбасу з 2014 року або здійснювати артобстріли української території з території Росії. Чому це так безперешкодно відбувалося? Тоді не було обльотів?

- Звісно, цей договір існує, але, безсумнівно, одна з причин (виходу з договору - ред) та, що договір закінчується, а друга - що Росія порушувала цей договір. Це - одна з головних причин, чому Сполучені Штати, президент Дональд Трамп оголосив у травні, що Сполучені Штати хочуть вийти з цього договору.

Росія явно порушує умови Договору про відкрите небо, але ми бачимо, що це - лише один договір, який, в основному, не активний через російські порушення. Договір про відкрите небо був частиною договорів про безпеку в 1990-х роках, які регулювали європейську безпеку. Згадайте про договір про Європу, про балістичний договір... «Відкрите небо» було частиною інфраструктури, створеної між західними країнами і Росією для забезпечення безпеки в Європі.

Ми бачимо, що в останні роки Росія постійно порушувала багато з цих договорів. Зараз балістичний договір закінчився. І тепер договір про відкрите небо є останнім об'єктом цих постійних порушень, вчинених Кремлем.

Так, на жаль, ми втрачаємо «відкрите небо», але немає сенсу утримувати договір, в якому одна сторона - західні країни, Україна його дотримуються, а Росія не дотримується. Це не має сенсу.

- Ще один договір, доля якого під великим питанням, - про стратегічне наступальне озброєння. Пентагон запропонував включити всю нову зброю Росії в свіжий договір про Стратегічне Наступальне Озброєння. Росія ж відмовляється і вимагає продовжити старий договір без будь-яких застережень.

- Я можу прокоментувати ситуацію в цілому. Сьогодні ми бачимо, що весь режим контролю над озброєннями руйнується. Вже не модно говорити про контроль над озброєннями.

Ми бачимо, що є небажання (звісно, як зі сторони Росії, так і зі сторони Франції і Сполучених Штатів) вести переговори про новий режим контролю над озброєннями. Європа в цьому сенсі має дещо інші перспективи.

Але ми бачимо позицію Москви, яка не зацікавлена ​​в контролі над озброєннями, тому що Москва воліє діяти в тіні, вона не хоче мати цей контроль. Тому Росія не піде на переговори, їй це не цікаво.

Але у Сполучених Штатів є сенс озвучити (сумніви - ред): Росія не хоче вести переговори, чому ми повинні бути частиною договору?

Таким чином, ми бачимо, що буде дуже важко досягнути угоди, коли два найбільші гравці - Вашингтон і Москва - не зацікавлені в цьому режимі, який контролює зброю. Це поганий сигнал для Європи. Тому що з історії ми бачимо - коли Вашингтон і Москва не домовляються про контроль над озброєннями, ця зброя найчастіше скерована на Європу, в тому числі Україну. А це ставить в дуже складні політичні умови.

ПЕРЕМІЩЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО КОНТИНГЕНТУ США ДО ПОЛЬЩІ - ЦЕ ХОРОШИЙ ВАРІАНТ ДЛЯ БЕЗПЕКИ В ЄВРОПІ

- Щодо дій США в Європі. Ми чуємо про виведення або переміщення за рішенням Трампа частини військового контингенту США з Німеччини до Польщі. На вашу думку, навіщо це робиться? Вибори президента Польщі якось на це вплинули? Адже ми знаємо, що президент Польщі Дуда був першим іноземним лідером, який зустрівся з Трампом особисто після карантину.

- Передусім, слід пояснити, що наразі Вашингтон тільки повідомив Берліну, що розглядає питання про скорочення військ. Це ще не офіційно. Берлін тільки був поінформований. І це не той випадок, коли йдеться про порушення (домовленостей - ред.). Вашингтон розглядає питання скорочення чисельності військ в Японії, в Південній Кореї. Ми дійсно бачимо, що Пентагон обмежує присутність військ.

Коли ми говоримо про скорочення військ у Німеччині, то, я думаю, це не вплине на первинну безпеку ФРН. Саме Вашингтон відчує головний ефект від цього. Німеччина слугує важливою базою для підтримки операцій США в регіоні. Франція і Німеччина також проводять багато операцій в Африці, на Близькому Сході. Скорочення військ у Німеччині вплине на операції США. Це не така велика проблема для Німеччини - скорочення військ. Я думаю, що найбільше відчують наслідки Сполучені Штати.

Чи увійдуть війська до Польщі? Ми бачимо, що НАТО і США вже знаходяться в центральній Європі. Під час холодної війни, коли була домовленість, що НАТО не вводитиме війська в Центральну Європу, це була неформальна угода з Росією.