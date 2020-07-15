Денис Казанський, член Тристоронньої контактної групи від представників Донецької області

Денис Казанський, блогер, журналіст нещодавно увійшов до політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи. Безумовно, він є одним з найяскравіших представників цього регіону, а його голос одним з найбільш виразних. Укрінформ поставив йому кілька запитань, на які отримав письмові відповіді.

- Денисе, як саме вас запросили до ТКГ. Була попередня розмова (якщо так, то з ким)?

- Мене запросив міністр Резніков (віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков - ред). Запропонував долучитися до ТКГ. Коли я зрозумів, що наше розуміння ситуацій та червоних ліній збігається, то погодився взяти участь у переговорах.

- Була ідея створення Консультативної ради, яка потім трансформувалася в розширення ТКГ представниками ОРДЛО, вона дуже критикувалася націонал-патріотичними силами. Ви вважаєте ту ідею продуктивною?

- Ідею вважаю невдалою. Реакція суспільства була справедливою. І треба віддати належне владі - вона почула людей та відмовилася від створення консультативної ради.

- Чи взаємодієте з іншими членами групи і гуманітарної підгрупи - Вадимом Гораном, Костянтином Лібстером, Сергієм Гармашем? Чи ви щось узгоджуєте ?

- Ми періодично зустрічаємося та обговорюємо наші дії перед засіданням ТКГ. Коли хтось хоче озвучити якусь важливу інформацію на переговорах та донести щось до ОБСЄ, то з цим немає проблем - кожен може виступити під час засідання.

- Наскільки це важко морально, такі зустрічі: дивитися в очі сепаратистам? Які ваші враження ?

- Поки що усе відбувається у форматі відеозв’язку, отже дивитися на противника доводиться лише через екран. Це не викликає якихось особливих моральних страждать, я давно вже знаю, що це за люди та чого можна від них чекати. Російські маріонетки викликають не гнів, а сміх. Час від часу вони впадають в істерику через присутність переселенців на переговорах, і в такі хвилини виглядають особливо жалюгідно.