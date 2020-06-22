Порошенко назвав справи проти нього "боротьбою проти демократії"

Експрезидент Петро Порошенко заявив, що міжнародні партнери закликають владу України припинити політичні переслідування проти нього.

Про це Порошенко сказав в ексклюзивному інтерв'ю одному з найвпливовіших політичних оглядачів США Фаріду Закарія на телеканалі CNN.

"Ці дослідження стосуються моїх дій як Президента щодо захисту суверенітету України, територіальної цілісності та незалежності. І я хочу подякувати нашим партнерам, включаючи Сполучені Штати, Великобританію, Німеччину, Канаду та багатьом іншим. Країни, які надіслали жорстке попередження українській владі зупинити ці політично мотивовані переслідування. Тому що це все — боротьба проти всіх п'яти років мого президентства, проти демократії, проти верховенства права", - зазначив Порошенко.

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Ведучий під час інтерв'ю також Порошенко висловив жаль у зв'язку зі смертю батька.