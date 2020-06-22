Порошенко назвав справи проти нього

Порошенко назвав справи проти нього "боротьбою проти демократії"

Відео
Укрінформ
Експрезидент Петро Порошенко заявив, що міжнародні партнери закликають владу України припинити політичні переслідування проти нього.

Про це Порошенко сказав в ексклюзивному інтерв'ю одному з найвпливовіших політичних оглядачів США Фаріду Закарія на телеканалі CNN.

"Ці дослідження стосуються моїх дій як Президента щодо захисту суверенітету України, територіальної цілісності та незалежності. І я хочу подякувати нашим партнерам, включаючи Сполучені Штати, Великобританію, Німеччину, Канаду та багатьом іншим. Країни, які надіслали жорстке попередження українській владі зупинити ці політично мотивовані переслідування. Тому що це все — боротьба проти всіх п'яти років мого президентства, проти демократії, проти верховенства права", - зазначив Порошенко.

Читайте також: Порошенко вважає сценарієм Кремля спроби зруйнувати партнерство України та США

Ведучий під час інтерв'ю також Порошенко висловив жаль у зв'язку зі смертю батька.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-