Україна в ІКАО закликала Іран негайно передати самописці збитого літака МАУ

Україна закликає Міжнародну організацію цивільної авіації застосувати усі механізми для ретельного розслідування авіакатастрофи МАУ в Ірані.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав посол України в Канаді Андрій Шевченко.

“Рада ІКАО. Вперше в історії – в режимі відеоконференції. Мав можливість щойно виступити від України щодо PS752. Затягування Іраном передачі “чорних скриньок” - це неповага до родин загиблих і до самої Міжнародної організації цивільної авіації. Для ефективності ІКАО важливі правила і важлива довіра. Блокування розслідування позбавляє нас і того, й іншого”, - написав Шевченко.

Він додав, що виступ Ірану очікується до завершення чинної сесії, що триватиме до 26 червня. “Ми закликаємо Тегеран виконати свої обіцянки, а ІКАО – застосувати всі інструменти впливу, щоб розслідування було швидким і якісним. Ми доб’ємося справедливості”, - наголосив посол.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року після вильоту з Тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні було збито двома ракетами літак компанії МАУ. На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану і Великої Британії.

Офіційний представник Ірану в міжнародній організації цивільної авіації ще у березні погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, проте досі це не виконано.

Нині в Ірані затримано шестеро обвинувачених у справі про катастрофу літака МАУ.

Фото: АА