Боррель обіцяє перший візит після завершення карантину здійснити до України

Візит Високого Представника ЄС в Україну був вимушено скасований безпосередньо перед початком пандемії коронавірусу, тож після її завершення Жозеп Боррель має намір здійснити перший закордонний візит саме до України.

Про це він сам заявив у середу під час пресконференції за підсумками віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це питання я погодив учора з міністром закордонних справ (України). Ви знаєте, що останній візит, який я був вимушений скасувати до кризи, був візит в Україну. Я постійно наполягав у своїй команді: ми маємо поїхати до України. Але потім вони переконали мене, що у тих умовах це була не дуже хороша ідея. Негайно після того, як ми прийняли рішення не їхати до України, всі почали закривати кордони та скасовувати рейси. Тож, наприкінці, це було неминучим. І перша річ, яку я зроблю, коли ми повернемося до нормальності, - це відвідаю Україну», - сказав Боррель.

Він зауважив, що однією із цілей такої поїздки буде розвиток Східного Партнерства.

«Вчора я також розмовляв з міністром закордонних справ Білорусі. Я думаю, моя подорож на схід Європи, на східні кордони Європи, включатиме також і Білорусь», - додав Високий представник ЄС.

Фото: CLAUDIO ÁLVAREZ.