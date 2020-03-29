Зміни до бюджету не передбачають скорочення видатків на оборону - Зеленський

У межах змін до держбюджету не передбачається скорочення видатків на оборону, водночас пропонується збільшити зарплати медикам, які лікують хворих на Covid-19.

Про це у відеозверненні заявив Президент Володимир Зеленський.

Він нагадав, що раніше у публічний простір потрапив перший драфт змін, запропонований Мінфіном, який був «абсолютно справедливо» розкритикований суспільством.

«Наразі завдяки спільній роботі уряду, Офісу Президента та парламенту він був суттєво перероблений... Будуть максимально скорочені зарплати чиновників та суддів, а також членів наглядових рад та керівництва державних підприємств. Жодної гривні не буде зрізано з видатків на армію та оборону України», - наголосив глава держави.

Водночас, за його словами, буде збільшено виплати лікарям, які протидіють коронавірусу.

«Сьогодні українські медики мужньо ведуть війну за життя і здоров’я українців. А отже, їх виплати мають бути на рівні бійців на передовій», - зазначив Президент.

Він підкреслив, що залишаються видатки розвитку, які є необхідним драйвером для економіки, яку не можна знекровлювати.

«Максимально, наскільки це можливо, уряд зберіг видатки на освіту, спорт та культуру. Так, далеко не все вдалось зберегти. але це тимчасова економія, тільки на час карантину. Після його закінчення видатки кожної галузі будуть повернуті», - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що окремо пропонується створити зрозумілий і прозорий стабілізаційний фонд, кошти з якого спрямують, зокрема, на підтримку лікарів, вчителів, пенсіонерів, людей, які через карантин втратили роботу, та на допомогу українському бізнесу.

Водночас, заявив Президент, необхідно зрозуміти, що повністю обійтися без скорочень бюджету не вдасться.

«І сьогодні так вчиняє більшість країн світу. Давайте розглядати і це, і всі обмеження ізоляції як тимчасові незручності. Бо наше завдання номер один - максимально вберегти людей. Коронавірус обов’язково мине і попереду у нас буде багато роботи. Всім нам разом будувати успішну і квітучу країну. Країну сорока, а не двадцяти мільйонів людей. Я зараз нікого не лякаю, але час усвідомити, що все це не жарти», - наголосив Президент.

Раніше Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд закінчив попередню роботу над змінами до держбюджету, спрямованими на створення Стабілізаційного фонду для боротьби з коронавірусною хворобою та підтримки населення й бізнесу. Водночас видатки на інфраструктуру і розвиток, культуру й освіту збережені.