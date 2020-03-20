Олег Немчінов, міністр КМУ

Верховна Рада 4 березня сформувала новий уряд під керівництвом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Ім’я міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова тоді широко обговорювалося у ЗМІ та соціальних мережах. З кожним днем його біографія “обростала” новими подробицями, особливо щодо давніх зв’язків із прем’єр-міністром. Про це та про зміни у підходах роботи уряду Укрінформ поспілкувався із міністром КМУ Немчіновим. - Олеже Миколайовичу, кажуть, що Денис Шмигаль особисто наполягав на призначенні вас міністром КМУ. Що вас пов’язує із прем’єр-міністром? - З Денисом Анатолійовичем ми познайомилися у 2005 році. У 2006 я став депутатом обласної ради, а він — депутатом Винниківської міської ради. Ми працювали достатньо ефективно. У 2009-2010 роках стали ще й колегами по роботі в обласній державній адміністрації. Я керував Головним управлінням промисловості та розвитку інфраструктури, а Денис Анатолійович був керівником Головного управління економіки. Тобто, ми достатньо давно і плідно співпрацюємо. - Він запросив вас працювати в уряді? Чому ви погодилися? - Так, звичайно, це була пропозиція прем’єр-міністра. Я погодився, бо вважаю, що мій досвід державної служби якраз буде максимально корисний саме на посаді міністра Кабінету міністрів, саме на цій ділянці та саме в цей час. - Чи плануєте кадрові зміни в Секретаріаті КМУ? - Я — «кар’єрний» держслужбовець. У першу чергу, дотримуюсь Закону про державну службу. Втручання в роботу апарату є неприпустимим. Я вважаю за краще правильно формулювати завдання і здійснювати регулярний та системний контроль виконання цих завдань. Міністр Кабінету міністрів не повинен займатися зміною державного службовця. Я прийшов з командою, зокрема, із радниками, заступником та керівником патронатної служби. Всі вони мають великий досвід роботи в інших центральних органах виконавчої влади, і я вважаю їх дуже фаховими людьми. - Як складається співпраця із державним секретарем Кабінету міністрів України Володимиром Бондаренком? - Ми знайомі із Володимиром Валерійовичем з 2017 року. Я обіймав посаду держсекретаря Мінмолодьспорту, тому в нас завжди була нормальна співпраця. Думаю, що вона такою залишатиметься й надалі. Водночас хочу наголосити на тому, що прем’єр-міністр ставить переді мною жорсткі вимоги дисциплінарного характеру, і я буду ставити їх перед державним секретарем КМУ і заступниками держсекретаря. Ми зобов’язані забезпечити безперебійну роботу уряду, і над цим працюватимемо спільно. Говорити про зміну робочих відносин із Володимиром Валерійовичем у якусь негативну сторону – взагалі немає підстав. Ми чітко знаємо законодавство, Закон про Кабінет міністрів України, регламент КМУ. Зараз я освіжив свої знання, пов’язані зі змінами регламенту. Бачите, на моєму столі лежить чинний регламент і той, який буде діяти з 1 липня 2020 року. Ми точно впораємося. - Чи вже вдалося вам налагодити контакт з усіма членами КМУ? Ви з усіма були знайомі раніше? - Я був знайомий особисто тільки з прем’єр-міністром Денисом Анатолійовичем Шмигалем та Вадимом Марковичем Гутцайтом, який обійняв посаду міністра молоді та спорту. Перетиналися по роботі, коли я працював державним секретарем Мінмолодьспорту, а він спочатку очолював державне підприємство «Олімпійський центр «Конча-Заспа», а згодом став директором департаменту молоді та спорту КМДА. З іншими познайомився під час представлення кандидатів на посади міністрів у Верховній Раді. Зараз ми контактуємо щоденно, оскільки Україна стоїть на межі дуже серйозних викликів. У робочому порядку постійно на зв’язку. За цей короткий період роботи уряду ми вже провели вісім засідань Кабінету міністрів, з них — шість позачергових. Як ви пам’ятаєте, уряд ухвалив важливе рішення про відкриття засідань. Наприклад, 13 березня відбулося позачергове засідання за участі президента України у зв’язку з перезапуском ДАБІ. Ми ліквідували ДАБІ та ухвалили постанови про розподіл обов’язків. Тобто, зараз ДАБІ буде розділена на три структури, це відповідно – служба, агенція та інспекція. Все, що було сконцентровано в одних руках, буде розділено, одна буде займатися формуванням вимог, одна – адміністративними послугами, одна – займатися контролем. Не буде такого, що хтось видає правою рукою дозвіл, лівою сам себе контролює. На позачерговому засіданні 14 березня Кабінет міністрів ухвалив низку важливих рішень, пов’язаних із рішення РНБО України. Ми працюємо.

- Як ви бачите співпрацю уряду із журналістами? Для нас важлива можливість бачити, що відбувається на засіданнях, поставити запитання міністрам та отримати відповіді, а не пости у соцмережах. - Прем’єр-міністр заявив, що уряд буде відкритим, засідання відкриють. Він дотримався свого слова. Наприклад, у п’ятницю після позачергового засідання міністри залишилися і була можливість на брифінгу поставити їм запитання. Водночас, я прошу ЗМІ із розумінням поставитися до ситуації, адже ми змушені були внести певні обмеження, пов’язані з протидією поширенню коронавірусної інфекції. За пропозицією віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова було запроваджено зміни до регламенту, які в разі необхідності дозволять членам КМУ брати участь у голосуванні дистанційно в онлайн-режимі. Згодом у пресцентр до журналістів на брифінг будуть виходити глава уряду або міністри. На жаль, поки що працюватимемо у такому форматі. Але діалог однозначно буде! - Прем’єр-міністр Канади перебуває у добровільному карантині через підозру на Covid-19 у його дружини. Чи готові до такого кроку міністри у разі потреби? - Так, прем’єр-міністр Канади пішов на карантин, але ж уряд Канади працює. Якщо, не дай Боже, подібна ситуація трапиться у нас, ми оперативно будемо реагувати. Точно зможемо забезпечити повноцінне функціонування уряду. - Окрім заходів з протидії поширенню Covid-19, які напрямки роботи вважаєте пріоритетними для себе? - На жаль, час обирає за мене пріоритети. На даному етапі необхідно організувати роботу всіх дорадчих органів, пов’язаних з запобіганням поширенню коронавірусу в Україні. Це надзвичайно важливе завдання зараз для всіх. Ну і звичайно, функції міністра Кабінету міністрів, як ми це й проговорювали під час моєї співбесіди, полягають у забезпеченні стабільної роботи Секретаріату КМУ, в забезпеченні роботи всієї державної служби. - Що далі буде із реформою держслужби? Попередній уряд призначив головою Нацагентства з питань державної служби Олександра Стародубцева, а чинний уряд його своїм розпорядженням звільнив. Будете оголошувати конкурс? - Ми подякували за попередні чотири місяці роботи пану Стародубцеву і зараз будемо ухвалювати стрімке рішення по призначенню нового керівника для того, щоб агентство мало можливість працювати. Не секрет, що зміни в Закон про державну службу, які були внесені у вересні 2019 року, дозволяють керівникам центральних органів виконавчої влади протягом декількох місяців змінювати державних службовців категорії А. Я не думаю, що ми будемо оголошувати конкурс. Маємо понад 40 людей в кадровому резерві, плюс є можливість згідно з законом зараз переводити з аналогічних посад, я думаю, що ми обмежимося пошуком серед наявних фахівців. Повірте мені, їх понад 170 точно є, тобто, думаю, ми знайдемо. Треба напрацювати реальний механізм, який дозволить використати досвід тих людей, які зараз уже в кадровому резерві та можливо в ньому опиняться, для того, щоб забезпечити діяльність нових і старих центральних органів виконавчої влади.

- Попередній міністр КМУ назвав топ-50 проєктів, які вела його команда. На мій погляд, є багато важливих ідей. Які з них вважаєте найуспішнішими? Чи розглядаєте можливість співпраці з Дубілетом та на яких умовах? - Із Дмитром я познайомився у 2017 році, коли обіймав посаду держсекретаря у Мінмолодьспорту. Я був у захваті від його тоді ще волонтерського проєкту iGov. Я дуже уважно слідкував за всіма його проєктами. Чесно скажу, що я вважаю себе прихильником його бізнес-проєктів у тому числі. Ми спілкувалися постійно. Після призначення зустрілися із Дмитром, він передав мені справи, багато чого обговорили. IDoc — це найбільший його проєкт, який зараз потрібен Секретаріату. Це проєкт загального документообігу. Для того, щоб він повністю був сконцентрований у фахівців, будемо передавати в Мінцифру, він точно буде втілений у життя. Що стосується проєктів Дубілета, які були пов’язані з протидією незаконній торгівлі алкоголем, пальним і всім іншим, то ми домовилися, що будемо поступово передавати їх профільним міністерствам. Секретаріат Кабміну — не той структурний підрозділ системи центральних органів виконавчої влади, який має це робити. Дмитро правильно говорив, що для кожного проєкту потрібен свого роду Євангеліст, людина, яка буде за собою вести. І мені здається, що міністри, які прийшли в команду Дениса Шмигаля, здатні завершити всі ці проєкти. Те, що стосується роботи Секретаріату, буде завершено у нас. Подальше співробітництво із Дмитром Дубілетом ми точно розглядаємо. Про формат поки що не можу сказати. Це виключно повноваження прем’єр-міністра України. Я знаю, що у них є контакт. Дмитро отримав пропозиції від глави уряду і поки що узяв паузу, щоб обдумати. - Попередній міністр КМУ презентував результати оцінки чисельності наявного населення. На вашу думку, цих даних достатньо, чи традиційний перепис населення все ж буде проведений? - З цього приводу я спілкувався з головою Держстату Ігорем Вернером і зрозумів методику. Вважаю, що це дуже фахове дослідження. Мало того, дарма соцмережі жартували з приводу того, що Дмитро Дубілет говорив про можливу оцінку населення на окупованих територіях. Це так само сертифікований метод, який застосовувала Організація Об’єднаних Націй в декількох слаборозвинених країнах. У тому напрямку ми будемо йти. Але не треба забувати, що я за першою освітою географ, і що таке статистика – я вчив ще з першого курсу, а тим більше – демографія. Тому, я вважаю, що все одно ми повинні знайти можливість і провести повноцінний перепис населення. Наш Держстат готовий це зробити на новій базі із застосуванням новітніх технологій, не затягувати цей процес так, як він міг би робитися за попередніх технологій.