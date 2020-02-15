Виступ Зеленського на безпековій конференції у Мюнхені
Фото, відео
Укрінформ
Участь Президента України Володимира Зеленського у панелі «Townhall on Ukraine» в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки.
Як повідомляв Укрінформ, 56-та Мюнхенська конференція з питань безпеки проходитиме 14-16 лютого. Вона буде присвячена темам конфліктів і роззброєння, питанням клімату та охорони здоров’я. Основним профілем конференції є, втім, кризовий менеджмент, а криз, які потребують обговорення, наразі 27.
За словами багаторічного голови конференції Вольфганга Ішингера, «Україна залишається важливим пунктом європейської безпекової політики».