"Антиколомойський" законопроєкт: було і стало

"Компенсувати, не можна покарати" - за таким принципом тепер пропонують уладнати спір з ексвласниками ПриватБанку. А мало бути навпаки

МВФ виступив проти нового варіанту законопроєкту, який покликаний гарантувати не повернення збанкрутілих банків його власникам. Початковий документ, запропонований у грудні Кабміном та підтриманий нашими кредиторами, мав на меті запобігти спробам колишніх власників повернути собі збанкрутілі установи, або ж отримати будь-яку компенсацію. Особливо, це стосується націоналізованого ПриватБанку, за який сьогодні йде юридична війна між державою та його колишніми власниками Ігорем Коломойським та Генадієм Боголюбовим. Останні не полишають спроб повернути актив - якщо не акціями, то грошима, діючи через народних депутатів. Ті запропонували новий варіант законопроєкту, який хоч і не дозволяє повертати банк ексвласникам, та все ж відкриває для них можливості отримати компенсацію. З цим категорично не погоджується Міжнародний валютний фонд, вважаючи, що поступки Коломойському і Ко наражають країну на серйозні економічні та політичні ризики. Прийняття цього закону, як і запуск ринку землі, є однією з вимог МВФ, які має виконати Україна для отримання нової програми на $5,5 млрд.

Ех раз, та іще раз!...

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики цього тижня переніс розгляд закону, який гарантуватиме не повернення виведених банків з ринку . Як повідомив "НВ Бізнес" глава профільного Комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, проєкт закону № 2571 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи" (про заборону повернення виведених з ринку банків їх ексвласникам) перенесли на наступний тиждень.

І судячи з усього, депутатам запропонують голосувати абсолютно новий документ, що містить компромісний варіант з колишніми власниками, зокрема, ПриватБанку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Український олігарх Ігор Коломойський

У вівторок, відповідаючи на запитання журналіста НВ Бізнес про те, чи буде прийнятий в цьому місяці «антиколомойский закон», президент України Володимир Зеленський сказав, що «це правильний закон», який заборонить повернення виведених з ринку банків екс-власникам. «Ми зробили все, щоб цей законопроєкт був прийнятий… Законопроєкт зараз переданий до комітету, він розглядається, мені здається, на цьому тижні. Я не пам’ятаю весь графік. Я впевнений, ми його теж приймемо, але ви розумієте — у нас багато партій у Верховній Раді, тому подивимося на результат. Мені здається, що це правильний закон», — сказав президент.

Певно, президент був не в курсі законотворчих хитросплетінь, оскільки, як виявилося, початковий проект закону, який був внесений Кабміном у грудні, до цього моменту зазнав істотних змін. І якщо проголосують саме його - а все до того йде, - то Ігор Коломойський буде дуже радий.

За інформацією співрозмовників LIGA.net в фінкомітеті та Нацбанку, підсумковий варіант законопроєкту не погодив МВФ. Головне протиріччя викликала норма про те, що власники банків-банкрутів, зокрема тих, які були націоналізовані, можуть домовитися з Кабміном про компенсацію, а суму збитку повинен довести український суд.

Стислість - сестра лобістського таланту

Останньої редакції законопроєкту 2751-д, на яку посилаються журналісти LIGA.net та НВ Бізнес, на сайті ВР наразі немає. Але вони стверджують, що обсяг нової версії містить лише шість сторінок (замість 98 у кабмінівському проекті) і у розданому депутатам профільного Комітету тексті йдеться про таке.

Зміни вносяться лише до двох законів "Про банки і банківську діяльність" та "Про систему гарантування вкладів фізосіб" в статті 79 і 54 відповідно, (щодо оскарження рішень).

1. У разі визнання незаконним і скасування рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних (а далі - відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку, націоналізації), власники банку мають право на отримання компенсації.

2. Протягом шести місяців з моменту набуття чинності відповідного рішення суду НБУ, Кабмін, Фонд гарантування вкладів та колишні власники банку проводять переговори про порядок, спосіб і терміни здійснення компенсації. Якщо сторони не домовляться про порядок компенсації, суперечка переходить в український суд.

3. Загальний розмір відшкодування, яке може бути стягнуто на користь колишніх власників банку, обмежується розміром збитку, крім моральної шкоди. Але, за якими правилами та стандартами буде визначатися збиток - не уточнюється. Кабмін, нагадаємо, пропонував при визначенні суми спиратися на незалежну оцінку міжнародної аудиторської компанії.

Лондонський суд

Усе розставить по місцях британська Феміда

Сьогодні в судах оскаржується виведення з ринку 10 банків. Але норми законопроєкту #2571 найбільше корелюють з найвідомішим сьогодні конфліктом на цьому ринку — між колишніми власниками ПриватБанку і державою ("тому документ і називають "антиколомойським" - Авт). А з огляду на зміст нової версії проекту закону, влада, фактично, йде на компроміс з колишніми власниками ПриватБанку. Якщо кабмінівській проект будувався, образно кажучи, за принципом "компенсувати не можна, покарати", то сьогодні депутатський проект виглядає повною протилежністю: "компенсувати, не можна покарати". При цьому проти будь-яких компромісів з Коломойським і Боголюбовим виступає як МВФ, так і екс-голова НБУ Валерія Гонтарєва, яка брала безпосередню участь у націоналізації ПриватБанку.

Нагадаємо, що 8 грудня 2016 уряд прийняв рішення про націоналізацію ПриватБанку через його неплатоспроможність. Держава отримала 100% у його капіталі, а ПриватБанк був докапіталізований на суму 116,8 млрд грн, а в червні 2017 року уряд вніс в капітал банку ще 38,5 млрд грн на підставі аналізу НБУ та незалежного аудитора — EY.

19 грудня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд Києва призупинив провадження щодо розгляду скарги держави на рішення Окружного адмінсуду Києва від 18 квітня до винесення рішення Великої палати Верховного Суду у справі сім'ї Суркісів, які хочуть скасувати bail-in (технічна процедура націоналізації). В межах цієї справи також розглядається питання про те, до якої юрисдикції належить ця справа: до адміністративної чи господарської.

Однак 31 січня 2020 року Велика палата Верховного Суду за клопотанням Кабміну відклала на невизначений термін розгляд справи за позовом сім'ї Суркісів. Причина — Кабмін хоче бути стороною в засіданнях як новий власник.

Також зараз державний ПриватБанк активно готується до розгляду справи проти Коломойського та Боголюбова у Високому суді Лондона. У лондонській справі ексвласники звинувачуються у виведенні майже $ 2 млрд. Зараз сума дорівнює $ 3 млрд із урахуванням відсотків. За даними агенції Kroll, всього колишні власник Приватбанку вивели з банку до його націоналізації $ 5,5 млрд. А до винесення лондонського вердикту зберігається всесвітній арешт на активи обох олігархів і обмеження у витратах 20 тис. фунтів на тиждень. Також їм необхідно погоджувати з націоналізованим ПриватБанком будь-які угоди купівлі-продажу активів.

Марина Нечипоренко, Київ