Денис Шмигаль, кандидат на посаду віце-прем`єра - міністра розвитку громад і територій

В останній день роботи другої сесії ВРУ, 17 січня, парламентський комітет з питань регіонального розвитку та будівництва рекомендував Верховній Раді призначити на посаду віце-прем'єр-міністра – міністра розвитку громад і територій голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля.

І хоча розмови про можливі кадрові зміни в Кабміні йшли вже не перший місяць, такий стрімкий початок переформатування уряду для багатьох виявився несподіванкою. За попередніми даними, Верховна Рада голосуватиме за відставку Олени Бабак та призначення Дениса Шмигаля віце-прем’єром та міністром на першому пленарному засіданні Ради, 4 лютого. Але ми отримали можливість поспілкуватися з претендентом на цю посаду до голосування. Поки що Денис Шмигаль відмовляється розповідати про свої плани та своє бачення роботи міністерства. Мовляв, зарано про це говорити. Але залюбки погодився розповісти про свій шлях у високу політику, ініціаторів його призначення та чому до посади міністра розвитку громад і територій мають додатися функції віце-прем’єра.

- У вас цікава біографія, ви вже були на держслужбі, потім пішли працювати в бізнес-структури, наразі ви є головою Івано-Франківської ОДА, а от тепер плануєте стати міністром. Чому ви вирішили повернутися на держслужбу?

Коли з’явилась можливість повернутися на держслужбу, я відчув, що можемо щось змінити в цій країні

- Так, у мене в житті була й держслужба, і менеджерські посади у бізнесі. Але коли з’явилась можливість повернутися на держслужбу, на достатньо високий рівень з цікавими перспективами в команді президента, я відчув, що ми можемо щось змінити в цій країні. Це й було ключовим фактором прийняття рішення. Для мене це одночасно можливість реалізувати амбіції та зробити щось добре для України. І ми дійсно дуже швидко рухаємося до позитивних змін.

- Чи відчули ви, перебуваючи на посаді голови ОДА, що дійсно є можливість щось змінювати з приходом нової команди?

- З 2009-го по 2014-й я був на державній службі, був керівником департаменту, був заступником у головному управлінні обласної фіскальної служби. Відповідно, в мене є відчуття, як працювалося при різних президентах. Сьогодні умови роботи голів облдержадміністрацій наближені до ідеалу, тому що є дуже прозорі вимоги, дуже чіткі КРІ – показники ефективності, немає тиску, немає корупційних вимог, немає якихось нездорових впливів. Це, я думаю, насправді кращі умови за час незалежної України.

- Як ваша родина поставилася до того, що ви не просто повертаєтеся на держслужбу, а на посаду, яка передбачає високий рівень публічності? Це критика, постійні публікації, це пильна увага до родини й близьких…

Елемент публічності моя родина пережила ще в 2014 році. Отже це вже не лякає

- Немає уваги аж такої.

- Може, поки що й немає, але ми розуміємо, що вона може виникнути в будь-який момент.

- Насправді, певний елемент публічності моя родина пережила ще в 2014 році. Тоді закінчився Майдан, а я почав працювати у Фіскальній службі. Там було все: публічні люстрації, відео-ефіри, додому журналісти приходили… Отже це вже не лякає. У нас в родині немає ніяких проблем, немає ніякого страху перед відкритістю, тому що приховувати нема чого.

- Навіть так? А ваше попереднє місце роботи – Бурштинська ТЕС, яку пов’язують з Рінатом Ахметовим? Чи сприяв якось Рінат Леонідович вашому призначенню на посаду голови Івано-Франківської ОДА, чи давав рекомендації щодо посади міністра?

- Я з Рінатом Леонідовичем не знайомий особисто. У компанію ДТЕК і, зокрема в Бурштинську ТЕС, керівником якої я був два останні роки, я потрапив за відкритим конкурсом. Я заходив як заступник генерального директора АТ «ДТЕК Західенерго», а потім обійняв посаду керівника Бурштинської ТЕС. Рівень менеджменту, з яким я спілкувався – це керівник «ДТЕК Енерго» Дмитро Сахарук і керівник «ДТЕК» Максим Тімченко. Але навіть із ними я, за великим рахунком, перетинався лише на офіційних нарадах. А акціонера «ДТЕК» я бачив, як і всі, тільки по телевізору.