Василь Боднар, заступник міністра закордонних справ України

Минулий тиждень для України в Туреччині пройшов під гаслом «уперше»: у Стамбулі вперше відбулися Дні українського кіно, в палаці Топкапи запустили аудіогід українською, вперше за історію Вселенського патріархату богослужіння провели українською мовою. З тих подій, що «вкотре»: благодійний різдвяний ярмарок в Анкарі, перемоги українських спортсменів на турнірі з фігурного катання, черговий рекорд з відвідуваності українськими туристами південних регіонів Туреччини. Ці та ряд інших подій свідчать про вельми активний діалог України та Туреччини на всіх рівнях.

Про двосторонні відносини наших країн, загальні тенденції їхнього розвитку, про актуальні геополітичні події, зокрема перспективи Нормандської зустрічі, відносини з РФ, наміри припинення війни політичними методами та інше – в інтерв’ю Укрінформу розповів заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

СТАРАННЯ РФ РОЗ’ЄДНАТИ УКРАЇНСЬКУ ТА КРИМСЬКОТАТРСЬКУ ГРОМАДУ – МАРНІ

- Василю Мироновичу, ми ведемо розмову одразу після вашої зустрічі з українською та кримськотатарськими громадами в Генконсульстві України в Стамбулі. Ви кілька років прожили тут, коли керували Генконсульством. Які враження?

- Надзвичайно позитивні. Особливо тішить, що громада небайдужа й активна, й ця активність привела вже до створення організованих структур. Створення 13 осередків української громади в Туреччині – це те, про що я міг лише мріяти, перебуваючи на посаді Генерального консула України в Стамбулі (2015-16 рр. – ред.). На той час існувала лише «Українська родина в Анталії» та українська школа в Стамбулі.

Дуже важливо, що є взаємодія між українськими та кримськотатарськими організаціями. Це демонструє існування єдиної спільноти, і як не старалася б російська пропаганда – вона не може зруйнувати нашого спільного бажання добитися деокупації Криму та припинення російської агресії.

Ще раз пересвідчився: серед українців та кримських татар є розуміння того, скільки шкоди завдає в Туреччині російська пропаганда. Українці та кримські татари не піддаються її впливу, але частина громадян Туреччини можуть піддаватися. Присутність тут об`єктивної інформації щодо України, та окупації Криму, зокрема – це також питання для переговорів з турецькою стороною. Звертаюся із прохання і до журналістів – розвіювати фейки та нести правдиві меседжі.

ГРОМАДСЬКА ДУМКА ЯК СТАБІЛІЗУЮЧА ЩОДО ВЛАДИ ФУНКЦІЯ

- Питання від представників громади загалом відображали всі ті занепокоєння, які звучать і в Україні напередодні Нормандської зустрічі. На чому акцентували увагу?

- Так, ці питання: миру-війни, майбутнього співіснування з РФ, що робити з окупованими територіями – ­хвилюють не лише громаду в Туреччині. Я мав можливість відвідати різні міста в рамках акції «Діалог про Україну», ініційованої президентом України, і з упевненістю можу вказати, що громадськість має активну позицію. Немає ніяких зрадницьких і капітулянтських настроїв, навпаки – є змобілізованість, є певне критичне сприйняття дій влади, що в свою чергу є здоровим демократичним запобіжником від того, що влада зробить щось непотрібне. Громадська думка повинна завжди мати свою стабілізуючу функцію. Звичайно, не варто схилятися до огульного критиканства чи популізму, а конструктивна критика потрібна.

Наприклад, нещодавно на засіданні Комітету у закордонних справах Верховної Ради України представники руху опору капітуляції чітко заявили, що ця ініціатива не спрямована проти президента чи проти влади, – це індикатор поглядів суспільства на процеси, які зараз відбуваються. На мій погляд, це нормально для демократичного суспільства, де кожен має право висловити свою думку. Це також показник того, що суспільство не сприймає однозначно певні дії, й у цих питаннях слід більше комунікувати із суспільством, пояснювати свою стратегію й дії.

- Тобто можемо бути певні, що жодної «капітуляції» немає?

- Звичайно ж немає! Навпаки, триває наполеглива робота над врегулюванням конфлікту з РФ політико-дипломатичним методом.

Для нас окупована територія, люди, які там живуть, – це частина одного цілого, частина нашої держави. Тому потрібно домагатися різними способами повернути її назад. Якщо військовий спосіб не спрацював у 2014 році (після прямого військового втручання Російської Федерації), треба шукати інші. Санкції працюють, міжнародна солідарність була досить сильною до останнього часу. Зараз настрої змінюються, тому нам потрібно також модернізуватися. Якщо стояти на тій самій позиції, ніякого прогресу не буде.

Президент зараз працює над дипломатичним методом врегулювання, щоб повернути людей і території на наших умовах. Звичайно, можна критикувати, радити, сперечатися, але ціль – зрозуміла і треба працювати разом над її досягненням.

ПЛАНИ ДІЙ: ПОЛІТИЧНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ, МІЖНАРОДНА МІСІЯ, ЗАМОРОЖЕНИЙ КОНФЛІКТ

- На зустрічі з громадою ви говорили, що нині ціль №1 – це досягти припинення війни політичними методами. Також ішлося про ще дві можливі стратегії дій – у разі неможливості реалізувати перший варіант. Розкажіть про основний та ці запасні плани.

- Якщо буде зрозуміло, що РФ не готова виконувати свою частину зобов’язань за Мінськими угодами – це виведення її збройних сил, припинення фінансування терористів, втручання у внутрішні справи України – то, звичайно, ніякого врегулювання не відбудеться.

Тоді можливим буде той варіант, що вже опрацьовувався, – це міжнародна миротворча операція зі встановлення миру (peacekeeping mission). Спочатку миру потрібно досягти, а потім його підтримувати. Є різні думки, як це слід робити, й ідеї вже опрацьовувалися з нашими партнерами по Нормандській четвірці. Звичайно, без росіян. Росіяни цю ідею поки що блокують. Якщо вони й вбачали в ній якийсь сенс, то тільки для охорони персоналу ОБСЄ. Для нас це було неприйнятно, бо ми маємо на меті не замороження конфлікту, а його вирішення.

Міжнародна миротворча операція полягала би в тому, що охоплювала би всю окуповану територію та складалася з військового, поліцейського та цивільного компонентів. Це – поетапне виведення російських військ, поетапне введення миротворчих сил і таким чином встановлення миру, а потім – поступова реінтеграція цих територій. Це умовний план «Б».

І, якщо це не вдається, наприклад, російська сторона не погодиться на таку місію, залишається план «В» – замороження конфлікту. Насправді, це найгірший варіант, коли території лишаються окупованими, поки агресія триває.

Все ж два останні – це більш віртуальні варіанти, але про них треба чесно говорити. Базовими залишаються Мінські угоди: підписані, є відповідна резолюція РБ ООН. Потрібно допрацювати те, що є; продемонструвати міжнародній спільноті нашу конструктивність і готовність виконувати свої зобов’язання; змушувати російську сторону виконувати її зобов’язання – і лише після цього йти на інші варіанти, які можуть зараз видаватися менш реалістичними.