Ініціатори справи Федини насправді мають на меті компрометацію Зеленського

Мої колеги, зокрема, Вікторія Сюмар уже пояснили, чому ця справа виглядає як абсолютне політичне переслідування.

У разі її продовження справу, очевидно, використають для того, щоб європейські лідери сприймали Зеленського як чергового пострадянського диктатора. Кому це вигідно – очевидно. Ми пам’ятаємо часи, коли коло Президента Кучми через провокації та дії його оточення не хотіли сідати лідери іноземних держав на міжнародних самітах. Але справа Софії, крім того, юридичний, політичний і моральний сором для країни.

Юридичний: Софії інкримінують «погрозу вбивством». Але відповідно до статті 129 КК України така погроза вважається злочином «якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози». За методикою, яку пропонує ДБР, мого, на жаль, покійного товариша Андрія Кузьменка (Скрябіна) потрібно було притягти до кримінальної відповідальності за пісню, у якій він погрожує бити свою кохану «руками, ногами, своєю головою, ліктями, ремнями, залізною трубою». Смішно, що тоді, у 2008 році, Кузьму справді засудили за погрози тілесної розправи у Національній комісії з питань суспільної моралі. Згодом, правда, через такі абсурдні рішення, Комісію ліквідували. Якщо ж раптом якийсь український моряк почує виконання пісні «Я убью тебя, лодочник», то голова Держслужби морського та річкового транспорту повинен буде написати заяву «про погрози вбивством», а спецназ СБУ почне штурмувати караоке-бари.

Політичний: влітку цього року у Москві проходили масові мітинги. Кремль, як завжди, хотів показати силу. Людям інкримінували участь у «масових заворушеннях». Лише тому, що вони були їхніми політичними опонентами. Омонівці масово писали заяви про те, що потерпіли через пластиковий стаканчик, який у них кинули. Зеленського хочуть виставити таким же «потерпілим», як і московські омонівці. Очевидно ж, що Софія не збиралася вбивати Зеленського.

Моральний: отже Президент Зеленський, на думку ДБР, є потерпілим у кримінальному провадженні про погрозу вбивством через youtube Софією Фединою. Як же маємо ми співчувати Зеленському, якщо ні Державна служба охорони, ні СБУ, ні ГПУ, ні ДБР, не здатні зупинити цю Софію Федину. Путіну було соромно бути «потерпілим» у подібних ситуаціях. Тому в Росії довелося приймати окремий закон про неповагу до влади. ДБР ставить Зеленського у принизливу ситуацію, виставляючи його не лідером і Верховним головнокомандувачем воюючої країни, а слабою невпевненою особою, який дріб’язково мститься за образи дівчині і на допомогу якому приходить спецназ імені Романа Труби.

Микола Княжицький, Fb