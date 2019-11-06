Сергій Корсунський, директор Дипломатичної академії, надзвичайний та повноважний посол

У питанні війни та миру на Донбасі інтелектуали (та, власне, і суспільство) поляризовані. Це зрозуміло, але навряд чи таку ситуацію можна вважати корисною для нас усіх. На Львівському безпековому форумі, де були зібрані сотні найкращих українських та міжнародних експертів, необхідність єдності суспільства вважалася такою ж важливою, як і чесне правосуддя, прозорість оборонних закупок та сила армії.

Це – інтерв'ю із ректором Дипломатичної академії України ім. Геннадія Удовенка при МЗС, чия компетентність та патріотизм не мали би викликати підозр у записних патріотів. Є в ньому тези, з якими не всі погодяться. Але це спроба почути аргументи та логіку влади.

- Сергію Володимировичу, громадський рух «Ні капітуляції» наголошує на тому, що поступки, на які йде влада, співставні з втратою суверенітету, що ми схиляємося перед ворогом. Як по-вашому, чи має президент право на такі маневри, чи ризикує Україна, коли він іде на такий пошук миру з невизначеними невідомими?

- Я не згоден з точкою зору, що політика таких невеликих позитивних кроків по відношенню до окупованих територій є здачею суверенітету. Навпаки, вважаю, що це дуже важлива річ, яку ми давно мали б зробити.

Уже більш як півтора року наші західні партнери, на яких ми покладаємося і без яких нам буде дуже важко подолати цю ситуацію, нам говорили одне й те саме: «Будь-ласка, українці, де ваш власний план, де ваше власне бачення, яким чином ви збираєтеся досягти результату?»

Згадаймо ситуацію з моряками в Азовському морі. Це було абсолютно брутальне порушення міжнародного права. Це був військовий злочин, напад на суверенну територію України, якою є військові кораблі.

І якою була реакція Заходу? Санкції були мікроскопічні. Чому? Вони самі про це казали: політична воля до нових санкцій вичерпана. Більше, ніж є, не буде.

Ми бачили, як уже останнім часом на форум у Санкт-Петербург поїхали німці й підписали величезну програму співробітництва з росіянами. Французи збільшили інвестиції в їхні енергетичні проекти, я вже не кажу про політичні заяви Макрона.

Ми мали щось запропонувати. А ми не пропонували. І от президент Зеленський отримує цю ситуацію – кожен день ми маємо загиблих від снайперів людей. Снайпери стріляють на півтора кілометри. Тож кроки, логіка дій нової влади зрозумілі: з кожного боку по кілометру треба розвести війська, тоді снайпери не зможуть убивати.

Впевненості, що це розведення буде здійснюватися саме так, нема, тож ми зберігаємо повне спостереження за сірою зоною, дивимося – що там відбувається.

Власне кажучи, одне розведення вже було. Ми ж повернулися назад миттєво, бо вони порушили умови. Якщо вони ще раз порушать, ми ще раз повернемося.

Який далі є механізм? Треба шукати нового формату. Так звані Мінські домовленості у тому вигляді, в якому вони підписані, вони себе фактично вичерпали. Що треба зробити? Треба зібрати той самий Нормандський формат. Ви що думаєте, всі його люблять? Ні, далеко не всі, але іншого, кращого у нас немає.

Для того, щоб зібрати Нормандський формат, росіяни мають погодитися. Вони висувають нескінченні вимоги. Серед цих вимог є такі, на які ми ніколи не погодимося, але серед них є такі, на які в принципі погодитися можна.

Вибори на Донбасі, допоки там перебувають російські війська, абсолютно виключені

Немає глобальної проблеми в тому, що був підписаний у якійсь столиці з якоюсь там «формулою Штайнмаєра» документ (тим більше, що воно до Штайнмаєра не має ніякого відношення). Насправді мова йде про те, що ми робимо певні кроки. І, до речі, ви подивіться: ми здійснили розведення військ у Золотому, але вони теж відійшли.

Чудово! Ці кроки наближають нас до проведення Нормандського саміту, під який готується, я абсолютно в цьому впевнений, новий план дій для Донбасу. Від нового плану ми вже не відступимо.

Абсолютно виключається проведення виборів на Донбасі, якщо там зберігаються російські війська і ми не контролюємо кордон. Це просто виключається – і не треба робити припущень, збурюючи суспільство.

Давайте видавати молодим людям на окупованих територіях українські паспорти

Якщо подивитися на критику цієї так званої формули Штайнмаєра, то лейтмотив її критики такий: «А якщо щось станеться?». Це не мова дипломатії.

Сьогодні позиція абсолютно зрозуміла: давайте зупинимо загибель людей, руйнування власності, давайте робити практичні кроки. Давайте видавати людям паспорти на окупованих територіях. Молодь підросла, їм треба жити, а у них немає паспортів. Якщо не ми, росіяни їм видадуть.

У прямому діалозі з Путіним треба спробувати переконати їх робити реальні кроки

У мене немає ніяких ілюзій стосовно тих людей, які там залишилися і живуть. Всі прекрасно розуміють, що більшість там фактично змирилася з цією ситуацією. Але що далі? Покинути їх?

Я розумію подальшу ситуацію так. Ми зробили певні кроки, спрямовані на те, щоб провести Нормандський саміт. На цьому Нормандському саміті, можливо, в прямому діалозі з Путіним спробувати переконати їх і переконати наших партнерів нас підтримати в тому, щоб робити реальні кроки, які далі дозволять це питання вирішити остаточно.

Якщо буде категорична відмова, і більше того – ескалація, я думаю, що питання буде повернене назад на нульову відмітку, звідки воно почалося, і буде реалізований план В, план С чи будь-який інший план.

- А у них є план В чи план С?

- Я не маю жодного сумніву, що вони є. Просто є питання, які публічно обговорювати нерозумно і не потрібно. Та й слід хоч трохи довіряти новій владі. Поки що на сьогодні я бачу лише позитив від того, що міст у Станиці Луганській відремонтований, від того, що в Золотому відбулося розведення, від того, що здійснився обмін полоненими, готується новий обмін полоненими. Це все позитив? Позитив. Є факти, а звинувачувати людей у якихось злочинних намірах і задумах – це, вибачте, не політика, це політиканство, яке не має нічого спільного з намірами реально вирішити проблему.