Стівен Пайфер, експосол США в Україні, старший дослідник Інституту Брукінґса (Вашингтон)

Американський дипломат Стівен Пайфер, який обіймав посаду посла США в Україні в 1998-2000 роках, - знаний експерт з питань Східної Європи. Оскільки він уже у відставці, то може дозволити собі не вельми дипломатичні висловлювання про нинішнього президента США Дональда Трампа.

Фонд «ВідкритаУкраїна» 31 жовтня організував зустріч Пайфера з журналістами, дипломатами, активістами, котрі цікавляться українсько-американськими відносинами. Відповідаючи на численні запитання, він наголосив, що Україна має підтримку обох владних партій, і що нам не варто боятися, навіть якщо раптом Трамп удруге стане президентом.

Кореспондентові Укрінформу вдалося «кулуарно» поспілкувався з американським дипломатом, а також поставити запитання під час зустрічі.

НЕБЕЗПЕЧНО ГРАТИ У ФУТБОЛ У АМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ

- Пане посол, в умовах політичних розбірок у США, розслідування щодо імпічменту президента, у центрі якого «тиск на Україну», яку лінію поведінки мала б обрати Україна? Чи варто нам взагалі висловлювати якусь позицію, щось коментувати?

- Краще для України триматися якомога далі від цього, це внутрішньоамериканська політична криза. Україні не слід займатися футболом у американській політиці. Не варто грати на жодному боці, аби не піддавати небезпеці двопартійну підтримку України, яку вона має в Конгресі США – з боку і республіканців, і демократів.

Гадаю, український уряд нині проводить якраз таку політику. Уряд – в американському розумінні цього слова, тобто президент і вся виконавча влада.

Залиште Америці її кризу, не треба втягуватися в неї.