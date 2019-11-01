Стівен Пайфер, експосол США в Україні, старший дослідник Інституту Брукінґса (Вашингтон)

Американський дипломат Стівен Пайфер, який обіймав посаду посла США в Україні в 1998-2000 роках, - знаний експерт з питань Східної Європи. Оскільки він уже у відставці, то може дозволити собі не вельми дипломатичні висловлювання про нинішнього президента США Дональда Трампа.
Фонд «ВідкритаУкраїна» 31 жовтня організував зустріч Пайфера з журналістами, дипломатами, активістами, котрі цікавляться українсько-американськими відносинами. Відповідаючи на численні запитання, він наголосив, що Україна має підтримку обох владних партій, і що нам не варто боятися, навіть якщо раптом Трамп удруге стане президентом.
Кореспондентові Укрінформу вдалося «кулуарно» поспілкувався з американським дипломатом, а також поставити запитання під час зустрічі.
НЕБЕЗПЕЧНО ГРАТИ У ФУТБОЛ У АМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ
- Пане посол, в умовах політичних розбірок у США, розслідування щодо імпічменту президента, у центрі якого «тиск на Україну», яку лінію поведінки мала б обрати Україна? Чи варто нам взагалі висловлювати якусь позицію, щось коментувати?
- Краще для України триматися якомога далі від цього, це внутрішньоамериканська політична криза. Україні не слід займатися футболом у американській політиці. Не варто грати на жодному боці, аби не піддавати небезпеці двопартійну підтримку України, яку вона має в Конгресі США – з боку і республіканців, і демократів.
Гадаю, український уряд нині проводить якраз таку політику. Уряд – в американському розумінні цього слова, тобто президент і вся виконавча влада.
Залиште Америці її кризу, не треба втягуватися в неї.
ЩО ВИРІШИТЬ СЕНАТ СТОСОВНО ІМПІЧМЕНТУ — НЕ ЯСНО
- Коли кажете про кризу, ви маєте на увазі загрозу імпічменту президента? А він можливий з огляду на складність процедури?
- Моя думка така, що справа йде до проголошення імпічменту в Палаті представників. Питання в тому, що вирішить Сенат... Технічно, якщо Палата представників проголосує за імпічмент, то перед Сенатом постане питання – засудити Трампа чи ні. А це неясно.
- Деякі експерти вважають, що американський Конгрес у рамках розслідування може надіслати запит Україні щодо надання якихось свідчень, документів, можливо, нашого варіанта стенограми розмови президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського? Чи таке можливо взагалі?
- Гадаю, дуже малоймовірно, що Конгрес США звернеться до України по додаткові матеріали...
Бо те, що ми бачимо протягом двох тижнів – слухання свідків, у тому числі посадовців і дипломатів - посла Вільяма Тейлора, доктора Фіони Гілл тощо, - дає цілісну картину. Свідки розповіли дуже послідовну історію. Тож Конгрес має повну інформацію. І я був би дуже здивований, якби він звернувся до України з проханням надати якісь матеріали.
ЗВІЛЬНЕННЯ ШОКІНА, КРІМ ВЛАДИ США, ХОТІЛИ ЄС І ВЕСЬ UA-NET
- Американські ЗМІ та коментатори вживають різні визначення того, що відбувалося між адміністрацією Трампа і Україною. Хтось називає це «тиском», хтось quid pro quo («послуга за послугу»)… Ви, здається, використовуєте обидва формулювання?
- Ви ж читали свідчення дипломатів Вільяма Тейлора, Джорджа Кента… Це очевидно, що тиск на Україну був - щоб змусити провести розслідування щодо діяльності Байденів (колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який є потенційним суперником Трампа на наступних президентських виборах, та його сина Хантера, котрий обіймав одну з керівних посад в українській компанії «Бурісма»).
Але там нічого було розслідувати…
Наскільки пам’ятаю події 2015-2016 років, звільнення Віктора Шокіна (з посади генерального прокурора) хотів американський уряд, не лише віцепрезидент Джо Байден, хотів Європейський Союз, хотів весь UA-net. І це не має нічого спільного з розслідуванням сина Байдена, бо не було ніякого розслідування щодо сина… Було розслідування «Бурісми», але це інше питання.
Це пояснюють час від часу, проте президент Трамп хотів розслідування і тиснув на Україну, пропонуючи обмін (quid pro quo). Казав, якщо ви хочете отримати дату зустрічі в Овальному кабінеті з президентом США, то мусите вийти й заявити, що розпочинаєте розслідування щодо Байденів і «Бурісми».
І як показали свідчення в Конгресі, у серпні була затримка з наданням військової допомоги Україні, хоча її затвердив Конгрес. Це зрозумів посол Вільям Тейлор, який свідчив у Конгресі.
Хоча я 27 років у дипломатичній службі, і знаю, що дипломат покликаний проводити президентську політику – незалежно від того, республіканець він чи демократ.
Але це була кричуща політична гра, і - нічого спільного з інтересами Сполучених Штатів.
Володимир Ільченко
Фото: Укрінформ, Openukraine