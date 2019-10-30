Михайло Басараб, співкоординатор “Руху Опору Капітуляції”:

У вівторок, 29 жовтня, біля Офісу президента на Банковій громадська організація "Рух Опору Капітуляції" (РОК) протестувала проти розведення військ та засобів на Донбасі, заявивши, що днями вони представлять альтернативу “формулі Штайнмаєра” – "українську доктрину миру і безпеки". "Від імені Руху опору капітуляції, до стратегічної ради якого входять такі відомі моральні авторитети і політики як В’ячеслав Брюховецький, Володимир Огризко, Йосиф Зісельс, Сергій Квіт, Роман Безсмертний та чимало інших поважних людей, ми розробили низку конкретних кроків. Протягом наступних двох днів буде оголошена українська доктрина миру та безпеки. Тобто українська формула миру. Ми повинні дати відповідь "а що навзамін?". Оскільки найчастіше питання, яке ми чуємо від прихильників влади – що замість (формули. – Ред.) Штайнмайєра", – заявив один із співкоординаторів "Руху опору капітуляції" Андрій Левус.

Про що йдеться? Адже жодного слова про те, що це за “доктрина”, які її хоча би принципи наразі не сказано. Власне, не дуже зрозуміло й те, наскільки це узагалі реалістично: альтернатива уже погодженій у Мінську “формулі Штайнмаєру”. З цими та іншими питаннями ми звернулися до співкоординатора РОКу Михайла Басараба.

- Пане Михайле, розкажіть, що це за альтернатива “Штайнмаєру” така?

- Стратегічна рада Руху опору капітуляції, до якої входять Володимир Василенко, Володимир Огризко, Роман Безсмертний, Сергій Квіт, В’ячеслав Брюховецький, Михайло Гончар, Данило Лубківський – наразі готують документ під назвою “українська доктрина безпеки і миру”. Текст з відповідним детальним роз’ясненням буде презентовано в найближчі дні. Документ матиме фундаментальний характер, оскільки там буде виписано не лише “дорожня карта” мирного, дипломатичного врегулювання конфлікту між Росією та Україною, а це фактично альтернатива тому плану припинення війни, як його називає президент Зеленський. Зміст цієї “доктрини”, на відміну від того, що пропонує нині влада, абсолютно відповідатиме Конституції та законодавству України й, що головне – міжнародному праву. Це пункт перший. На жаль, інші деталі розповісти поки що не можу.

- О'кей, а другий пункт про що?

- Інша частина документа, власне, яку ми називаємо “доктриною”, стосуватиметься тих положень, імперативів і настанов українській владі, які повинні гарантувати Україні сталий мир. Ми прекрасно розуміємо, що завдання Росії – це руйнування української державності. Той план, який запропонували у Москві, і на який фактично погодилися у Києві – це ніщо інше, як пряма дорога до втрати суверенітету... Для того, щоб гарантувати Україні сталий мир, на превеликий жаль, не достатньо досягти врегулювання лише на Донбасі. Тому що війна ведеться не тільки там, вона ведеться в гібридний спосіб по всій території нашої країни, ба, по всій планеті. Росія підриває авторитет України, постійно працює на дискредитацію, на поширення всіляких фейків, дезінформації, проти нас застосовуються механізми економічного тиску, енергетичний шантаж тощо. Тому “доктрина” – це не тільки про врегулювання наших відносин з РФ, але й про те, як і що саме повинна робити українська влада для того, щоби забезпечити Україні сталий мир і безпеку, а також захист нашої державності. Звісно, це не перший документ Руху опору. В цій доктрині міститиметься посилання на наше звернення до президента під назвою “Не допустимо капітуляції!” від 17 вересня 2019 року. У тому звернені, під яким підписалися сотні відомих українців (дипломати, представники академічного середовища, експерти, журналісти, моральні авторитети тощо), міститься десять положень, на яких повинна базуватися переговорна позиція президента у будь-якому форматі переговорів.

- Скажіть, чи правильно розуміємо, що документ зачепить одночасно військові, дипломатичні, економічні та соціальні питання?

- Доктрина – це документ, який прописуватиме, окрім дорожньої карти з врегулювання, базові положення, що мають лягти в основу державної політики для захисту суверенітету й Конституції. Очевидно “доктрина” отримає розгорнутий формат, де кожне питання детально пропишеться. Зараз же в документі доступно і стисло йтиметься про те, на чому має зосередитися влада, щоби формувати державну політику в питанні відсічі агресору, щоби забезпечити сталий мир і безпеку для України та її громадян.

- Спитаю іще раз: ваша доктрина – це альтернатива так званій “формулі Штайнмаєра” і всьому, що з нею пов’язано, вірно?

- Саме так.

- Але ж “формулу” вже погоджено, «Мінськ» – підписаний... Скажіть, наскільки це реально, які шанси у вашого фахового плану стати навзамін сьогоднішнім реаліям та, власне, як саме збираєтеся презентувати його президенту?

- Перш за все, хочу наголосити на тому, і це дуже важливо, що ми не вороги президенту України. Як я вже казав, наше завдання – це захист національних інтересів та Конституції. Своїми діями ми хочемо спонукати Володимира Олександровича до такого ж, тобто, до його прямих президентських обов’язків: захищати конституційний лад, суверенітет нашої держави та права і безпеку кожного громадянина нашої країни. Тож ми пропонуватимемо пану Зеленському та його команді ознайомитися з нашою “доктриною”. І якщо вони, як і ми, бажають добра Україні, то дослухаються до наших порад або, принаймні, задумаються над тим, про що там ідеться.