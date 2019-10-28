Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України

Минулого тижня у Страсбурзі відбулася Європейська конференція (саміт) голів національних парламентів 47-ми країн-членів Ради Європи, а також партнерів і спостерігачів у цій міжнародній організації. Українську делегацію очолив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. У своєму виступі перед колегами із близько 60 держав він говорив про «наш спільний європейський дім» і наступні 70 років утвердження в Європі цінностей демократії та верховенства права. На жаль, в Україні, а також в інших країнах довіру до РЄ, до її статутного органу – Парламентської асамблеї – у червні було поставлено під сумнів, коли деякі західні демократії та проросійське лобі забезпечили безумовне повернення російської делегації до ПАРЄ. Про кроки до відновлення цієї довіри Голова українського парламенту розповів в ексклюзивному інтерв'ю власному кореспонденту Укрінформу у Франції. ПОВЕРНЕННЯ РФ У ПАРЄ – ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНИЙ ПРЕЦЕДЕНТ - Пане Голово, це Ваш перший закордонний візит. І дуже символічно, що він відбувається саме до Ради Європи. Хоча в української сторони до цієї організації багато запитань. Нині у Верховній Раді України, на рівні українського уряду та у широких експертних і громадських колах тривають дискусії щодо відновлення довіри до Ради Європи, Асамблеї. Яке Ваше бачення співпраці України із організацією? - Ми розуміємо, що це важлива організація. Ми конструктивно налаштовані на співпрацю. Але є речі, які, на мій погляд, не відповідають базовим цінностям, які було закладено під час заснування Ради Європи. Ми добре розуміємо, що делегація Російської Федерації була повернута до ПАРЄ без виконання жодної із вимог, зазначених у резолюціях ПАРЄ щодо російської агресії проти України. Це підриває принципи існування Ради Європи. Відтак, я розумію позицію української делегації, яка станом на сьогодні не бере участі у засіданнях Парламентської асамблеї. Переконаний, що нашу позицію поділяють багато учасників цієї організації. Це дуже неприємний і небезпечний прецедент.

- Чи припустимо, що українські делегати у ПАРЄ працюватимуть в одній залі із російськими депутатами та під керівництвом одного із віце-президентів Асамблеї, який у січні наступного року може бути обраний за квотою РФ? Адже у 2014 році російський парламент, за виключенням одного депутата, підтримав військове вторгнення до України. - Зараз, коли відбувається анексія Криму і російська агресія на Сході України, питання полягає у тому, що підриваються базові принципи існування самої Ради Європи. І наслідки цього можуть бути катастрофічними – не лише для РЄ як організації, але й для демократії в Європі. Побачимо, як розвиватимуться події. На ці питання також відповідатиме і український парламент, і українське суспільство. І це буде позиція держави. НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ ВІДБУДЕТЬСЯ РЕФОРМА ВЕРХОВНОЇ РАДИ - Оскільки Україна йде до Європи, то Ви, без сумніву, можете пильно придивлятися до організації роботи європейських парламентарів. Що Ви б запозичили для українського парламенту? - Я переконаний, що Верховна Рада й самостійно непогано працює. За результатами 50 днів роботи Ради ми бачимо високу продуктивність і думаю, що не всі парламенти європейських країн, інших держав у світі можуть похизуватися такими результатами. Якщо ми говоримо про реформу українського парламенту, вона повинна бути і політичною, і структурною. Про це вже йдеться багато років. Але, на жаль, більше розмов, ніж конкретних дій. Я думаю, що найближчим часом буде запропонована реформа регламенту Верховної Ради України. До цього будуть залучені й закордонні експерти. Є пропозиції колишнього президента Європарламенту Пета Кокса. Не всі з них будуть імплементовані. Але дуже велику частину ми можемо врахувати у майбутніх змінах до регламенту. Сподіваюся, що не ми будемо запозичувати поради наших колег у Раді Європи, а зможемо самі запропонувати нові дієві форми роботи парламенту. - У розвиток теми реформ. Яку виборчу систему в Україні Ви підтримуєте? - Вважаю, що найбільш правильним був би механізм виборчої системи за партійними списками. Але бажано, щоб саме за відкритими списками. Виходячи із цього, ми реформуватимемо цей напрям. Зрозуміло, що є різні погляди й щодо мажоритарки. Станом на сьогодні ми побачили, що мажоритарна система виборів досить сильно відкоригувалася через появу нових політичних сил. І вже такого тотального контролю від народних депутатів, які багато разів перемагали, або іноді купували собі мандати на округах, немає.