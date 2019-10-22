Хто організовує мітинги у Києві?

Якщо проти дій влади – значить проплачений?

З вересня цього року в інформаційному просторі періодично з'являються заяви представників владної команди про те, що багатотисячні мітинги у Києві насправді організовані за гроші, а їхні учасники приходять на заходи виключно для того, щоб поправити матеріальне становище. Чи це так?

Після акції «Ні капітуляції!», яка пройшла у Києві, керівник Офісу Президента України (ОПУ) Андрій Богдан розмістив на своєму профілі у Фейсбук скріншоти листування анонімів у месенджері, в якому йшлося про те, що нібито за участь в акції «Ні капітуляції» пропонують гроші. Потім голові фракції «Слуга народу» Давидові Арахамії довелося вибачатися за те, що в одному з інтерв'ю він звинуватив учасників акцій в продажності. Потім він додав, що передасть наявну у нього інформацію в СБУ.

ОРГАНІЗАЦІЯ МІТИНГІВ. ПОСТІЙНИМ ЗАМОВНИКАМ ЗНИЖКИ

За простим запитом в Google ви дуже швидко можете знайти послуги організації мітингів за гроші. Вам пояснять процедуру збору людей, які триматимуть в руках ті гасла, які ви їм вручите, і хором вигукуватимуть «кричалки» під керуванням спікера-заводія, якому доведеться заплатити окремо. Помахати прапором – за додаткову плату.

Цей ринок не відзначається конкуренцією. Відкрито рекламують послуги організації проплачених мітингів небагато людей. Перші два оголошення, які видав Google, були розміщені однією й тією самою людиною.

Що цікаво: аватарка на сайті оголошень, де вона розмістила свою «послугу» - повністю збігається з фотографією на одному з профілей у Фейсбук.

Це, власне, і дало можливість знайти цей профіль за допомогою пошуку по зображеннях. Підприємцем, який навіть створив спеціальний сайт для пропозиції послуг з організації мітингів, виявився такий собі Соляник Євген Володимирович.

Ми продовжили пошук, і знайшли інформацію, що людина з такими прізвищем, ім'ям та по батькові у 2012-му році балотувалася в український парламент від «Радикальної партії Олега Ляшка».

Кандидат в депутати від Ляшка отримав диплом магістра з правознавства у 2010-му році в Національному університеті Драгоманова і вже через два роки після випуску подав свої документи в український Центрвиборчком у списку «Радикальної партії».

Євген Соляник вказав, що він є юристом компанії «Правовест». А у своїй декларації за 2011-й рік написав, що працює юристом в «Комітеті по боротьбі з корупцією в органах державної влади, прокуратурі та судах».

І, що характерно, не збрехав...

«ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ «БЕШЕНЫЕ БАБКИ» В КОЛИЧЕСТВЕ 50 ЧЕЛОВЕК»

Активіст політичної партії «Демократична сокира» Антон Швець вже після того, як від соратників Зеленського прозвучали заяви про проплаченість мітингів, у яких бере участь, серед інших, і «ДемСокира», написав на своєму Фейсбук, що теж помітив телефон Євгена Соляника серед тих людей, які організовували мітинг під стінами Генеральної прокуратури України.

В інтернеті доступне відео цього мітингу, результатом якого стала низка онлайн-публікацій про те, що «співробітники групи компаній «АІС» вручили колективне звернення генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Це сталося після того, як прокуратурою міста Києва було вручено підозру у скоєнні злочину Дмитру Святашу (передбачуваному власникові групи компаній «АІС»).

Відео мітингу розміщено на YouTube-каналі Сергія Войченка - одного з двох адвокатів Дмитра Святаша. На ньому видно, як перед входом до генпрокуратури стоїть солом'яне опудало першого заступника прокурора міста Києва Павла Кононенка з фотографією останнього. А перед ним бадьоро крокує і кричить в мегафон спікер мітингу.

Цього спікера також вдалося впізнати без проблем, оскільки він «дружить» на Фейсбуці з Євгеном Соляником (можливим роботодавцем). Ним виявився досить відомий у вузьких колах міський професійний активіст - Георгій Дорофєєв. У Георгія два профілі в соціальній мережі Фейсбук. На одному з них Георгій і «зафрендився» з Євгеном Соляником.

А на іншому своєму профілі Георгій хвалиться своїми мітингами. Судячи з його фотографій і відеороликів, основним його замовником є «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ). Для ОПЗЖ він протестував проти керівництва Нацбанку України Гонтаревої та Рожкової.

З ними ж він протестував проти кредитів МВФ.

Під Апеляційним судом він вимагав «убрать руки прочь от «Гавриловских курчат».

А у квітні 2018-го року вимагав відставки Уляни Супрун.

Багато з цих мітингів активно транслював телеканал NewsOne, а політичні лідери і власники телеканалу Рабинович і Мураєв з задоволенням світилися поруч з ним на камери.

ЯК ДЕРЖОРГАНИ ПРОТИДІЮТЬ ПЛАТНИМ МІТИНГАМ

30 серпня, лише два місяці тому, Національна поліція України повідомила на своєму сайті про те, що у Києві були затримані організатори псевдомітингів.

За заявою пресслужби поліції, двоє киян за 20-30 тисяч гривень (залежно від необхідної кількості людей та агітпродукції) організовували мітинги на підтримку раніше заарештованих шахраїв або тих, кому правоохоронними органами оголошено підозру. Мітинги зазвичай проводилися під стінами судів, де розглядалися скарги адвокатів на нібито неправомірні дії правоохоронців.

Виходить, що деякі адвокати свідомо йдуть на співпрацю з маніпуляторами, тим самим намагаючись дискредитувати судову систему в принципі. Усе це можна розцінити як тиск на суд (ст. 376 Кримінального кодексу) чи перешкоджання виконанню правоохоронцями своїх функцій (ст. 343 Кримінального кодексу). А якщо так, то адвокати не могли не знати, що порушують закон.

На тому самому відео, де Георгій Дорофєєв закликає «лінчувати» прокурора Павла Кононенка, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Войченко і Дульський» Сергій Войченко реєструє в Генеральній прокуратурі відповідну заяву від нібито «співробітників корпорації АІС» Дмитра Святаша.

Привертає увагу не сам цей факт, а спроба адвокатів переконати, що вони до проплачених мітингів не мають ніякого відношення. Можливо, розуміючи, що і Дорофєєв, і Соляник світяться у Фейсбуці як новорічні ялинки, Дульський і Войченко публічно демонструють, що є адвокатами Дмитра Святаша. І тільки. А тісну співпрацю з організаторами замовних мітингів спробуй доведи!

Але йдемо далі. Виявляється, Олександр Дульський входить до складу так званої «Громадської ради доброчесності» Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) від «Інституту прикладних гуманітарних досліджень», засновником і керівником якого є Михайло Буроменський – аудитор НАБУ від Кабміну.

І ще один поворот. Дуже цікаво, що про це все думає активіст організацій «С14» і «Союзу ветеранів війни з Росією» Андрій Медведько, який нещодавно організував концерт гурту «Сокира Перуна», на який прийшов аж прем'єр-міністр Олексій Гончарук?

До чого тут Медведько? А до того, що перед тим як світитися в підтримці колишнього регіонала і опоблоківця Дмитра Святаша (соратника і захисника Олеся Бузини), Дульський і Войченко були адвокатами Андрія Медведька та Дениса Поліщука, яких підозрюють у вбивстві Олеся Бузини.

Медведько вважає Дульського своїм другом.

А його партнера Войченка пропонує призначити на посаду генпрокурора:

Втім, це вперше, коли націонал-радикали України бачать своїх «ідейних ворогів» серед колишніх регіоналів та прихильників «русского мира» досить вибірково.

А чи зможете розібратися ви у цьому хитросплетінні?

Петро Сергієнко. Київ.