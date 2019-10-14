Арахамія передасть СБУ дані про можливий підкуп учасників акцій

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у вівторок передасть наявну в нього інформацію про можливий підкуп учасників акцій проти узгодження "формули Штайнмаєра" до СБУ.

Про це він написав у Facebook.

"Всю інформацію, яку я маю, передам у вівторок в Головне управління Служби безпеки України. Я повинен був це зробити напередодні Дня захисника України", - написав він.

Депутат також вибачився перед учасниками протестів, яких він міг образити своїми словами про часткову проплаченість останніх мітингів на Майдані.

"Я переосмислив сказане мною в інтерв'ю "Лівому Берегу". Я хочу публічно вибачитись перед всіма учасниками акції «Ні капітуляції», яки прийшли туди за покликом свого серця та душі. В мене не було наміру їх образити, але вийшло так, що я це зробив — за це я і вибачаюсь", - додав він.

Нагадаємо: раніше в інтерв'ю "Лівому Берегу" Арахамія заявив, що, на його думку, деякі учасники акцій проти узгодження "формули Штайнмаєра" отримали гроші за участь у них. За його інформацією, таких людей було близько 5%.