Росія заявляє, що Україна заборгувала СНД понад $4,5 мільйона

"Заборгованість України перед СНД перевищила 300 млн рублів", - заявили в МЗС РФ.

Стверджується, що свій пайовий внесок в єдиний бюджет органів СНД Україна перестала виплачувати ще з 2014 року. Порядок погашення суми в разі повернення країни в роботу об'єднання поки що не визначений. У Москві кажуть, що розмір заборгованості і порядок її погашення визначає Рада глав урядів СНД, однак поки що рішення з цього питання не прийнято.

У відомстві додали, що Україна не подавала офіційних повідомлень про вихід із Співдружності і галузевих рад. В МЗС заявили, що немає ніяких перешкод для участі представників України у засіданнях, а продовження роботи в СНД "повністю залежить від політичної волі нової української влади".

Україна з 2014 року взяла курс на вихід з СНД і тоді ж перестала сплачувати внески.

У квітні минулого року тодішній президент Петро Порошенко доручив уряду почати процедуру офіційного виходу з установчих органів СНД.

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Він також заявив, що Київ уважно перегляне всі міжнародні договори, укладені в рамках СНД, і вийде з тих, в яких знайде "хоча б найменшу невідповідність національним інтересам". Після цього Україна вийшла з ряду угод у рамках СНД.

У серпні 2018 року представництво України при статутних органах СНД було закрите, контакти здійснюються через українське посольство в Мінську.