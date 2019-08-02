Портнов відсудив у держави майже 7 мільйонів - ЗМІ

Портнов відсудив у держави майже 7 мільйонів - ЗМІ

Укрінформ
Суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк задовольнив позов ексрадника Віктора Януковича Андрія Портнова про захист честі та гідності й ухвалив рішення стягнути з державного бюджету майже 7 млн грн.

Про це повідомляє Слідство.інфо.

"Суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк задовольнив позов колишнього радника Януковича Андрія Портнова про захист честі та гідності й вирішив стягнути з державного бюджету майже 7 мільйонів гривень на його користь", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за інформацією адвокатки та сестри Андрія Портнова Олени Ісаєвської, судове засідання відбулося 2 серпня.

Ексрадник президента й заступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов вимагав відшкодування майже 7 мільйонів гривень від Міністерства юстиції та Держказначейства за нібито завдану шкоду його репутації.

Адвокат Портнова під час засідання 2 серпня заявила, що уряд Канади застосував санкції проти її підзахисного на підставі листа прокуратури від березня 2014 року. У листі нібито написали неправду щодо причетності Портнова до порушень закону.

Як ідеться в позовній заяві, тодішні заступники генпрокурора та посол України в Канаді в листуванні з канадським урядом називали його «підозрюваним», через що він нібито потрапив до санкційного списку цієї країни. Хоча, за словами Портнова, на той час він не був підозрюваним у жодному провадженні.

Ісаєвська сказала, що Портнов справді був у статусі підозрюваного, але недовго.

Представники Міністерства юстиції, Державної казначейської служби, Генпрокуратури та МЗС назвали позовні вимоги безпідставними й просили відмовити в позові. Посол України в Канаді Андрій Шевченко у коментарі Слідству.Інфо називав Позов Портнова «неадекватним та політично вмотивованим».

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Також зазначається, що у своєму Telegram-каналі Андрій Портнов наголосив, що не збирається стягувати кошти з українського бюджету, а планує дочекатися, коли Держказначейство стягне гроші із заступниці Генерального прокурора Анжели Стрижевської, чиновників МЗС і посла України в Канаді Андрія Шевченка.

Генпрокуратура та Мін’юст у червні двічі заявляли про відвід судді Сергія Вовка, який ухвалив рішення на користь Портнова, мотивуючи це можливою упередженістю та наявністю проти судді кримінального провадження, проте обидві заяви були відхилені.

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