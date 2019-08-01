Портнов ще в 2012-му розповідав про «юридичний тролінг»

На цьому й базуються його заяви до ГПУ, ДБР і НАБУ, а фактично - збиткування з почуттів мільйонів. Між тим, СБУ «розбирається» з ним самим. Що ще тут можливе?

Зовсім нещодавно студенти КНУ ім. Т. Г. Шевченка дали відсіч ексголовному юристу Януковича Андрію Портнову. Студенти захищали честь свого вишу: мовляв, нічого робити на кафедрі конституційного права юрфаку людині, яку звинувачували у тиску на суди і підготовці “диктаторських законів 16 січня”. Чому «звинувачували», тобто в минулому часі? А тому що досвідчений юрист Портнов зняв більшість обвинувачень через суд. Більшість, але не всі, поки що.

Як повідомляє « Главком » з посиланням на ухвалу суду від 26 липня, наразі Андрій Портнов проходить у справі про держзраду: Херсонський міський суд надав Головному управлінню СБУ в Криму дозвіл на тимчасовий доступ до аудіозаписів перемовин радника Путіна Сергія Глазьєва, які 1 березня 2014 року зафіксувала українська розвідка, – у них згадується Андрій Портнов. Якщо коротко, то в згаданому аудіозаписі Глазьєв повідомляє співрозмовнику, що Верховна Рада АРК має ухвалити якусь постанову, яку підготував Андрій Портнов. І пояснює, що потрібно прийняти цей документ, “щоб було зрозуміло, що не вся Україна прямо-таки хоче підписувати угоду про асоціацію з Євросоюзом”.

Що ж, уважно слідкуватимемо за перебігом цієї справи, а поки — знову повернемося до нього, Андрія Портнова, який своєю нинішньою “активністю” щоразу наносить моральні рани українському суспільству, зовсім не приховуючи намірів : “Я повернувся, щоб поквитатися з недругами (...) Скоро в країні розпочнуться процеси, які торкнуться, зокрема, активістів та патріотів”.

Портнов не лише подав аж п’ять заяв на ексглаву держави Петра Порошенка. У числі тих, з ким хоче судитися Портнов,— прем’єр Гройсман, спікер парламенту Парубій, колишній заступник глави, АП Філатов, керівники фракцій БПП і “Народний фронт” - Герасимов, і Бурбак та інші високопосадовці, з якими працював колишній президент. Обіцяє, що будуть заяви в органи і на них. Щодо інших держслужбовців Портнов також роздає «наряди». Вважає, що треба звільнити голову НАБУ, керівника САП, “вичистити” від “людей Порошенка” Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів… “Ми зробимо Порошенка настільки токсичним і “руконеподаваємим” у світі, що він розгубить залишки міжнародної підтримки”, — заявив Портнов в інтерв’ю “Страна.ua”. Це він, до речі, першим запропонував здійснити люстрацію всіх без виключення посадовців, котрі перебували при владі в період з 2014 по 2019 роки.

Але його “активність” у вигляді погроз у соцмережах і заяв до ГПУ, ДБР та НАБУ вже виходить за ці межі. 21 червня медведчуківський NewsOne запустив нову програму “Злочин і покарання”, ведучими якої стали журналіст телеканалу Василь Голованов та Андрій Портнов.

У зв’язку з цим маємо декілька питань: по-перше, чого конкретно добивається пан Портнов через свою “активність”, по-друге, як протидіяти цим болючим образам, які він наносить своїми висловами та діями активній, «промайданівській» Україні? Власне, по-третє, чи є ще якісь, принаймні, перспективи подати до суду - на нього?

За словами заступника директора Інституту дослідження екстремізму Богдана Петренка, є два мотиви, що можуть стимулювати активність Андрія Портнова.

Богдан Петренко

“Перший мотив – це бажання сатисфакції за несправедливе, на його думку, переслідування, під час якого він вимушений був виїхати з України. У цьому напрямку – і його прогнози щодо притягнення до відповідальності до Порошенка, і заяви на екс-президента до ДБР, і спроба відновитись на посаді професора юрфаку Університету ім. Шевченка. Другий мотив – це відновити свій вплив в українському політикумі. Він чудово розуміє, що на сьогодні це практично неможливо. Бо, фактично, за набутим іміджем Портнов сьогодні нагадує Медведчука, - щонайменше в очах т. зв. «помаранчевого електорату». Розуміння негативних сторін його іміджу є і у нової влади. Зокрема, Андрій Богдан, коли називає Портнова другом, водночас, говорить, що президент Зеленський проти того, щоб він з’явився на будь-якій посаді у владі. Тим не менше, Портнов продовжуватиме впливати (чи намагатись впливати) на українську політику і через резонансні подання, і через такі ж резонансні заяви. І саме завдяки такому іміджу, на його думку зважатимуть”.

Для того, щоб опонувати Портнову як юристу та політику, необхідно дві речі. Перша – це такі ж професійні юристи в протилежному таборі, - для того, щоб довести те, у чому його обвинувачували, але так і не довели. І по-друге – це медійна складова. Бо, як політик, Портнов чудово розуміє, що навіть досягнувши юридичної перемоги, він не зможе нею скористатись, якщо не матиме суспільної підтримки. Зокрема, саме тому він і відступився під час протесту в Київському університеті. І саме тому він не відступає у справах проти Порошенка, - оскільки в суспільстві є й запит на притягнення до відповідальності представників минулої влади”, - наголосив Богдан Петренко.

Своєю чергою політолог Дмитро Сінченко вважає, що в питанні Андрія Портнова все на поверхні — він, як і будь-який інший політик, хоче отримати владу.

Дмитро Сінченко

“Наразі він конкурує за вплив у двох напрямках: по-перше, в середині нової владної команди, по-друге, серед проросійських сил. У жодному з цих напрямків відчутних успіхів нам наразі не помітно. Однак це все може змінитися”.

Щодо протидії Портнову в правовій площині, то, на думку політолога, це можуть зробити лише правоохоронці, проте такого бажання наразі не помітно.

“Кримінальні справи злиті ще попередніми прокурорами, санкції ЄС зняті, нових звинувачень або підозри ніхто не висуває... Політично йому протидіють його головні конкуренти, не дозволяючи взяти лідерство в тому чи іншому напрямку, проте активно користуючись його послугами. Що можна зробити громадянському суспільству? Активно блокувати всі подальші спроби Портнова легалізуватися в Україні і повернутися в політику чи в державні органи. Тобто те, що вже й так відбувається”, - резюмував Дмитро Сінченко.

Одеський активіст Сергій Стерненко в цьому плані більш оптимістичний. На початку липня він опублікував на своїй Фейсбук-сторінці допис, що подає на Андрія Портнова до суду. Цитуємо: “Мені набридло, що регіонал на каналі Медведчука вчить нас як жити, обливає мене брудом та відверто бреше. Замість того, щоб давати свідчення на лаві підсудних, Портнов взявся допомагати виконавцям замовного невдалого вбивства мене. І я чудово знаю, що Портнов може впливати на судову систему, а тому процес проти нього буде ще більш цікавим. І саме тому я буду представляти свої інтереси в суді самостійно. Великі події завжди починаються з маленьких кроків”, - пише Стерненко.

Користувачі соцмережі одразу взялися коментувати публікацію, мовляв, підтримуємо і тримаємо за тебе кулаки! Але не обійшлося й без скептичних ноток, на кшталт: “Сергію, як же ти виграєш, коли суди не реформовані?”. Тож ми звернулися до Сергія Стерненка з цим, а також попередніми питаннями.

Сергій Стерненко

Стерненко: “Навіщо це Портнову? Він ще у 2012 році в інтерв’ю інтернет-газеті “Економіка” розповідав про так званий “юридичний тролінг”. Якщо коротко, то йдеться там про норми нового КПК. Зокрема, про статтю 214 КПК, яка зобов’язує слідчого відкрити кримінальне провадження за надходженням будь-якої заяви. Портнов писав, що навіть якщо в заяві про скоєння злочину намалювати, скажімо, дерево й принести слідчому, то останній зобов’язаний відкрити кримінальне провадження — це імперативна норма — і перевірити це дерево на наявність складу злочину. А тому, власне, те, що на сьогодні відбувається з відкриттям низки кримінальних проваджень з боку Портнова — якраз і є цим юридичним тролінгом.

Далі — що стосується мого позову. Андрій Портнов взявся допомагати замовникам замаху на мене. Він надав своїх адвокатів родині нападника, який загинув внаслідок третього замаху на мене, а також іншому нападнику, який покинув територію України в березні цього року і, наскільки мені відомо, наразі переховується в Німеччині. Власне, Портнов у своїх публікаціях та ряду інтерв’ю на телебаченні заявляв, що я нібито вчинив умисне вбивство, каже, що я злочинець, але при цьому не згадує про факт нападу на мене. Можливо, Портнов не знайомий з принципом презумпції невинуватості, а також із тим, що вина особи встановлюється виключно вироком суду. А тому, щоб допомогти йому розібратися з тонкощами юриспруденції — подав на нього до суду з позовом про захист честі та гідності. Утім, не встиг розпочатися розгляд цієї справи, як вже є ознаки впливу Портнова в судову систему. Наприклад, одна з ухвал по цій справі стосується того, що допит Портнова не перекладено в позові з російської мови на українську (чисто технічна ухвала). Але це не все. Зміст цієї ухвали вперше було оприлюднений не на порталі судової влади, не в єдиному реєстрі судових рішень і навіть мені, як позивачу, не надіслали поштою, а на сайті “Страна”, що належить Віктору Медведчуку. Тобто ми бачимо, що люди, котрі взагалі не є стороною по справі — отримують ухвали раніше від того, хто заявляв цей позов. Я знаю, що Портнов намагатиметься вплинути на процес. Скоріше за все, у спосіб затягування термінів, адже справа 100% виграшна для мене. Однак я готовий проходити всі інстанції українського правосуддя, а за потреби — звертатимуся в Європейський суд з прав людини”.

Крім того, пан Стерненко каже, що самостійно представлятиме свої інтереси в суді. І висловив сподівання, що Андрій Портнов вчинить так само.

Стерненко: “Це моя принципова позиція. Мені пропонували декілька адвокатів представляти мої інтереси, але я, як юрист, з позовом звернувся до іншого юриста. І в ході процесу хочу показати, що насправді він не має таких професійних здібностей, які йому приписують. І дуже сподіваюся, що Портнов також не винайматиме фахівців з галузі права для того, щоб вони представляли його інтереси, а як справжній чоловік і, насамперед, юрист зможе прийти, і представити свої інтереси в суді, і підтвердити свої ж слова, які озвучував під час ряду телеефірів або в дописах в соцмережах. Я розумію всю складність ситуації, оскільки суди схильні виказувати лояльність до даної особи, суди в нас не реформовані, тому мало сподіваюся на справедливість в національній системі правосуддя і тримаю під прицілом ЄСПЛ. Але хто зна... Може, в судах 1, 2 і 3 інстанції знайду справедливість за цим позовом. Утім поки що, все говорить про те, що справа затягуватиметься. Мною майже місяць тому було подано позов, але його досі не призначили до розгляду. Тож це вже багато про що говорить”.

Сергій Стерненко сподівається, що його приклад пробудить громадян, позбавить їх страху та сумнівів, і вони почнуть активніше боротися за свої права.

Мирослав Ліскович. Київ