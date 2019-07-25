Шокін і Луценко пропонували Трампу компромат на його головного суперника - ЗМІ

Віктор Шокін та Юрій Луценко пропонували адвокату президента США інформацію, яка може допомогти команді Трампа в боротьбі з Джо Байденом на виборах у 2020 році.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на спільне розслідування видання BuzzFeed і проєкту розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP).

“Журналісти посилаються на свідчення Лева Парнаса, емігранта з колишнього СРСР... Парнас стверджує, що разом зі своїм другом Ігорем Фруманом був посередником між адвокатом президента США Рудольфом Джуліані та українськими високопосадовцями. Зокрема чинним генпрокурором Юрієм Луценком та його попередником Віктором Шокіним. Крім того журналісти посилаються на записи та документи, які отримали від анонімних джерел”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Парнас та Фруман організували розмову по Skype між Шокіним та Джуліані, в якій ішлося про те, що син Байдена Гантер заробив $3 млн за декілька років роботи у компанії Burizma ексміністра екології України Миколи Злочевського.

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Шокін стверджував, що ГПУ під його керівництвом розслідувала діяльність цієї компанії, і саме тому Байден у 2016-му наполіг аби президент Порошенко звільнив його з посади. Ця інформація мала засвідчити існування у Байдена, який на той час був віцепрезидентом США, конфлікту інтересів.

Окрім того, за даними видання, Парнас та Фруман організували зустріч Джуліані та генпрокурора Луценка у Нью-Йорку у січні 2019-го. Тоді Луценко начебто передав Джуліані документи, які, на його думку, доводять, що посольство США в Україні у 2016 році намагалося вплинути на вибори у США на користь Гілларі Клінтон.

Журналісти також стверджують, що Парнас та Фруман лобіювали відкликання з України посла США Марі Йованович, яка критикувала роботу Луценка у ГПУ.

Фото: The White House