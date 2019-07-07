Зеленський, закарпатська контрабанда і кава з тістечком

Як на Закарпатті Президент влаштував митникам "розбір польотів" та пив каву з тістечками в кафе нового очільника області

Чекали на Закарпатті свого Президента довго. Якось вже його візит анонсували — і теж чекали: хто готував селфі-палки, а хто, знаєте, нервово переминався з ноги на ногу, нова мітла ж. Ну але після паводку у травні, втім, не склалося, не прилетів. Хоча довге чекання — палка зустріч: і він знову їде. Офіційна причина — представлення нового голови Ігора Бондаренка. Зачекалися, бо ще зроду-віку на Закарпатті такого не було, аби кабінет губернатора на Народній, 4, пустував при зміні влади аж два з гаком місяці!

Губернатор митників

Втім, “маленьку інавгурацію” новообраному очільнику області таки "змазали". Його представлення відбувалося зовсім не в ОДА, а ...на митниці, під час спеціальної наради президента, його команди з ОП, силовиків та представників чотирьох прикордонних західних митниць — Закарпатської, Львівської, Чернівецької та Волинської митниць. Склалося так, що нового голову ОДА представили до роботи не апарату держслужби, яким він відтепер керуватиме, а ...митникам та журналістам регіону, яких вистроїли з камерами та диктофонами подалі, під стіночку. Ну та нічого, як любить повторяти наш Президент, ми люди прості — потерпимо. Ну а новий голова... А що — прийде на роботу в понеділок, сам усім представиться.

Може, пізніше це буде передбачено і таки вдасться з ним поспілкуватися і пресі (бо на представленні та після нього спілкування так і не вийшло). Адже питань до Ігора Бондаренка чимало! Успішний бізнесмен, власник кондитерських в центрах Ужгорода та Мукачева (до речі, після офіціозу завів до однієї з них Президента та команду, їли-пили каву з тістечками) — політикою і громадською діяльністю не займався, на держслужбі не працював, ніде не світився, в скандалах не замішаний, інтриги не плів. Відтак, усіх цікавить, що ж то за ліфт, який раптово виніс Бондаренка з Мукачева аж на Банкову, де прийняли рішення подати саме його кандидатуру на голову ЗакОДА? Цікавить також, що саме і в якій послідовності планує робити на посаді новий очільник. Адже наразі Ігор Бондаренко встиг тільки широкими мазками окреслити у промові, яку з хвилюванням прочитав з трибуни, свою стратегію. А обіцяє новий губернатор зробити усе, аби Закарпаття стало західними воротами до України і виглядало відповідно, а не так як зараз — з розбитими дорогами, заробітчанами та контрабандою.

Ігор Бондаренко

Митники на гарячих стільцях

Втім, саме контрабанда й стала лейтмотивом представлення — адже, як ми уже казали, проходило воно на спеціальній нараді Президента за участі силовиків державного рівня і керівних представників чотирьох західних митниць.

Перед представленням губернатора Володимир Зеленський сказав, що їхали на Закарпаття вони з командою з прекрасним настроєм, і дав зрозуміти, що він здимів, тільки-но вони побачили закарпатську інфраструктуру на кордоні (це ж ніхто ще не догадався пана нового Президента провезти по трасі Мукачево-Рогатин!!!)

Траса Мукачево-Рогатин

Відтак уже без настрою Зеленський попередив на початку наради, що “говорити будемо дуже відкрито”. Усі напружились - і понеслось!

Поніс, власне, уже не власне Президент, а заступник керівника його Офісу Олексій Гончарук, який почав з того, що Україна перетворилася на хаб постачання нелегальних сигарет в Європу з Китаю, Білорусі, Молдови та непідконтрольних територій.

Олексій Гончарук

- Через нашу територію як через дику землю йде контрабанда, чи будуть нас в такому випадку поважати європейські колеги? І ви прекрасно знаєте, через які області йде ця контрабанда, — казав Гончарук, і з кожним його словом стільці, які у залі зайняли митники та прикордонники, ставали гарячішими.

Ну а далі для усіх присутніх прочитали соціальну лекцію на тему “Що таке контрабанда і як з нею боротись в умовах сучасної України”.

Лекторами по черзі виступили керівництво Офісу президента, зокрема, Олексій Гончарук, кілька слів вкінці не витерпів і докинув Андрій Богдан, говорив і в.о. голови фіскальної служби Власов, і новий головний сбушник Баканов, і новопризначений голова ДПСУ Дейнеко, і тепер уже — головний митник Нефьодов.

Андрій Богдан

Підлеглі Нефьодова мовчки дивились в підлогу, кивали головами, іноді пробували кволо захищатись і відстрілювалися цифрами про наповнення їхніми митницями державного бюджету. Але оборона не трималась...

Переповідати дослівно усе сказане не будемо, втім, наведемо кілька моментів.

- Якщо ви думаєте, що ми чогось не знаємо, ви помиляєтесь, - казав Олександр Власов. - Ми знаємо, що 20% контрабанди — це “зельонка”, коли безакцизні речі везуть через річки, ліси, тунелі на кордоні. 20% того, що нелегально проходить через кордон — це “піджаки”.

- А що таке “піджаки”? - втрутився президент Зеленський.

- А “піджаки”, пане Президенте, це коли ви як громадянин їдете за кордон і провозите продукцію, яка регламентована законом, і вас для цього наймають, ви курсуєте через кордон і перевозите товари. Наша митниця через це виглядає ... е-м-м-м... непривабливо.

- А можете сказати інакше? - запитав Президент.

- Ні, пане Президенте, тут камери.

Олександр Власов

“Можете його звільнити? - Ні, можу тільки вилікувати!”

...Тим часом, головний український фіскал Олександр Власов спробував перейти з аргументів ad homine до аргументів ad rem — говорити мовою цифр, простіше кажучи. Натякнув, що бідні українські митники працюють за 320 євро, а через 20 метрів за кордоном їхні колеги словаки — уже за цілих 1000 євро. Малі зарплати митників, каже Власов, це привід для корупції. Крім того, в минулому році кожен митник забезпечив до скарбниці держави надходжень на 1, 2 млн грн. Після заборони вивозу лісу за кордон ми щодня зберігаємо 7 га лісу від вирубки.

... Власов ще сипле цифрами та фактами, багато про що говорять і начальники західних прикордонних митниць. Президент тим часом переглядається із колегами, перемовляється, тоді бере слово.

- Ну ми ж вами тут по-чоловічому розмовляємо, - каже Володимир Зеленський. - От скажіть, якщо ви не можете зупинити контрабанду — чого ви не звільнитесь? Я не кажу, що ви хабарі берете, ні! Але тоді — чому ж ви там працюєте? На дуже маленьких зарплатах — ось Власов вже півгодини нам тут розказує. Навіщо ви це робите, я не розумію?! - питає Володимир Зеленський начальників митниць.

- Ми зупиняємо, пане Президенте, - пробує заперечити начальник Чернівецької митниці.

- Як ви зупиняєте, якщо вона зростає? Словом, у мене до вас чотирьох прохання написати заяву про звільнення. Якщо вони не звільняються протягом двох днів, пане Власов, - ви можете самі їх звільнити?

- Ну, це повинно відбутися згідно закону, людина на лікарняному, - каже Олександр Власов ( на нараді відсутній начальник Волинської митниці — на лікарняному, - ред.) .

- І от ту людину — можете також звільнити?

- Ні, він на лікарняному. Я можу його тільки вилікувати, - каже Власов, чим викликає сміх у залі і мало не аплодисменти.

- А де знаходиться ваш шеф? - питає Зеленський вже у заступника Закарпатської митниці ДФС Станіслава Балуєва, який присутній на нараді замість шефа.

- У плановій відпустці, - відповідає той.

- В якій країні?

- Вибачте, не знаю.

- Ну він же вам дзвонить, у вас айфон же — так там при дзвінку країна пишеться завжди. А звідки айфон — у вас маленька зарплата? Де він знаходиться зараз? Знайдіть начальника!

- Так точно, знайду.

Іван Баканов

“І без вас теж зможемо”

Отож, порекомендувавши з понеділка звільнитися митникам західних прикордонних митниць, Зеленський просить також голову СБУ Баканова замінити спеціалістів відділу “К” в Закарпатському управлінні СБУ, приймає відставку начальника Чопського прикордонного загону, оголошену начальником цього відомства паном Дейнекою (серед причин називалася схема “італійських посилок”). Андрій Богдан ще просить зібрати список усіх осіб з правоохоронних органів, які присилали на митниці так звані “листи щастя” - з орієнтуваннями на авто та громадян кого потрібно перевірити, а кого пропустити.

Сергій Дейнеко

Підвів риску на нараді новий керівник митниці Максим Нефьодов, який відмовчувався протягом усього часу досі.

- Я вам мав би розказати тут про свої плани щодо реорганізації митниці, про те, який прекрасний орган ми побудуємо. Але, знаєте, не хочу. Я вже тричі почув про низьку зарплату митників, але поки ви говорили, переглянув ваші декларації. Виходить, що я зі всіма своїми досягненнями найбідніший серед вас! От, наприклад, в порівнянні з тим же паном Балуєвим (начальник Закарпатської митниці — ред.). Тому я вам не буду розказувати про майбутні зміни. Скажу лише одне: я знаю, що у вас приблизно раз на рік відбувається така нарада за участі центрального керівництва, вас сварять, а ви вирішуєте, як домовитися, і, зрештою, домовляєтесь... Так от я вам гарантую, що як раніше не буде. Ви не зможете домовитися. Наразі підводимо риску — з 15 числа на українській митниці почнеться нове життя, - сказав Нефьодов.

Максим Нефьодов

Останнє слово було таки за президентом Зеленським, який також наголосив на шансі звільнитися тим, кому не подобається, та виправитися й працювати далі тим, хто хоче працювати, ну й анонсував указ про протидію контрабанди в понеділок.

- Повірте, країна точно буде інша, - сказав Володимир Зеленський. - Нам на це потрібно один місяць. Після виборів до ВР у нас буде своя прокуратура, нормальні відносини з Нацполіцією. Ми на це налаштовані, ми готові, тому я і вам всім пропоную почати працювати як нормальні люди, не жалітися на маленькі зарплати — просто стати професіоналами та працювати. Грошей буде точно менше — не влаштовує, звільняйтеся. І без вас теж зможемо.

“Враження від візиту дуже хороші, видно, що він справді хоче змінювати країну”

На цьому розмови закінчилися. Після наради Президент з командою та новим губернатором Закарпаття (уже, щоправда, без митників) поїхали в історичний центр Ужгорода — на прогулянку містом. Вони пройшлися знаменитою липовою Ужгородською набкою (напередодні там прибрали всі ковані смітники, чим викликали здивування містян, які такого не пам'ятають з часів Януковича), поселфились з ужгородцями і насамкінець зайшли на каву до одного з кафе Бондаренка. Там їх чекав натовп, люди фотографували Президента за кавою через вітрину, чекали можливості зробити селфі, більшість була з дітьми.

У натовпі зустріла одного із закарпатських мажоритарників по 72 окрузі від “Слуги народу” Вадима Носу. Питаю, які враження від візиту.

- Дуже хороші, - каже Вадим. - Я відчув, що нас чекають реальні зміни. І на митниці, і загалом по державі. Видно, що він хоче це міняти. Ми тут на місцях планів поки не будуємо, готуємось працювати, виберуть — будемо працювати. Ми готові. От митники дуже жалілися, що зарплати маленькі. У мене також мала зарплата — я викладач в технікумі. І я вмію жити на 3 тис гривень і не брати. Коли у мене з'явилася сім'я, дитинка, зрозумів, що не брати і жити на 3 тис. грн. нереально — я звільнився і пішов на заробітки. От кажуть, що в депутатів теж маленька зарплата. Я готовий ще п'ять років потерпіти і працювати на цю малу зарплату. Але я буду знати, що в майбутньому іншим створю таке підґрунтя, на якому вони зможуть за свою роботу отримувати більшу зарплату.

Бренд “закарпатська контрабанда” і українські Президенти

Уже під завісу дня дзвоню постійному коментатору Укрінфому політологу Михайлу Шелембі. Питаю, мовляв, які у вас враження від візиту і чую наступне:

- Почну з хорошого, - каже Михайло. - Безперечний позитив — це те, що у нас нарешті відбулося призначення голови Закарпатської ОДА, і ця політична епопея з усіма законами жанру ( як-то петиції за призначення, голосування за голову у фейсбуці, гадання “а кого ж поставлять” і “чий же він ставленик”) більше не матиме сенсу. Іншими словами — відтепер перестаємо говорити, починаємо працювати. Оцінювати роботу нового голови будемо за його ділами.

Що ж до самого тону візиту, того, як він проходив — я відверто розчарований.

- Справді? Чому? Жорсткий тон президента з митниками, хвилю звільнень наче усі сприйняли як позитив, мені здалося?

- В Офісі президента візит на Закарпаття підготували за тим же сценарієм, за яким перші візити на Закарпаття здійснювали свого часу усі попередники Зеленського — включно з Януковичем, який теж піарився на закарпатській контрабанді. А до нього це гучно робив Ющенко, ну й Порошенко також з розмахом боровся із закарпатською контрабандою. Ну а поки вони там боролися, ми тут на Закарпатті бачили вертольоти, які арештовували контрабандистів, і перестрілки на трасі міжнародного значення, і КПП на в'їзді в область, і призначення головного борця з контрабандою Геннадія Москаля... Словом, багато чого ми тут бачили в сенсі боротьби з контрабандою і, власне, мені, як закарпатцю, уже б хотілося, аби оцей бренд — “закарпатська контрабанда” перестали використовувати в політиці.

Михайло Шелемба

Словом, каже політолог, в Офісі Президента при підготовці візиту на Закарпаття не скреативили. Президент хотів сконцентрувати увагу загальноукраїнської проблеми, зокрема, проблеми усієї Західної України, і цим самим він продовжив лінію попередників у боротьбі з контрабандою.

- Відверто дратували його слова під час наради на кшталт “у нас буде своя прокуратура”, “своя Рада” після виборів — отоді, мовляв, все запрацює. Даруйте, але прокуратура чи ВР не може бути “своєю”, це вищі органи держави Україна, - наголошує політолог.

- Те, що Зеленський анонсував звільнення на митниці, в СБУ Закарпаття, зокрема, у відділі “К”, що уже вчора звільнили начальника Чопського прикордонного загону... Такі звільнення ми теж уже бачили, так було за зміни усіх президентів. І Порошенко свого часу також говорив, що більше не треба заносити наверх, як це спрацювало — ми теж з вами бачили.

Очевидно, відтак, що звільненнями окремих персон побороти контрабанду — і на Закарпатті, і загалом в країні, неможливо, - акцентує Михайло Шелемба. - Найперше, тому, що коли є така велика нерівність в цінах на товари, нею не може не користатися населення прикордонних регіонів. Згадувалося на нараді про “піджаків”, так от треба зрозуміти, що ці так звані піджаки — це люди, які заробляють по 200-300 грн на день, переносячи товари через кордон, аби прогодувати сім'ю. Підіть скажіть зараз цим людям, що у них віднині більше немає цього заробітку.

Про це до речі, говорить і соціологія. Восени 2018 року в Закарпатській області проводили опитування — а саме з 30-го листопада по 10 грудня, фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва та фірма “Юкрейніан соціолоджі сервіс” за підтримки Посольства Великої Британії в Україні. Усього було опитано 500 респондентів у 6 містах та 15 селах.Так от 20% закарпатців визнали контрабанду явищем, яке дозволяє їм прогодувати свою сім'ю, ще 18% важко сказати, що це таке — контрабанда, а 20 відсоткам закарпатців це узагалі байдуже. Загалом, тільки 38% опитаних закарпатців вважають її ганебним явищем.

Тому аби завершити, зверну вашу на те, що цей візит Зеленського на Закарпаття однозначно слід розглядати в контексті передвиборчої програми, де власне “поборемо контрабанду” — одне із її гасел. Гучне і таке, що спрацьовує безвідмовно.

Тетяна Когутич, Ужгород.

Фото Сергія Гудака