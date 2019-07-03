Імпічмент, продаж землі, ігровий бізнес та інші “гордієві вузли”

Чи стане у нових політичних сил політичної волі прийняти принципові рішення, на які роками і десятиліттями не вистачало сміливості у їхніх попередників

Трохи менше місяця залишається до обрання нового парламенту, який обіцяє стати унікальним в історії незалежної України — однопартійним. У майбутній Верховній Раді 9-го скликання лідер електоральних уподобань - партія “Слуга народу” наобіцяла реалізувати купу найрізноманітніших ініціатив, задекларувавши небачену досі рішучість у вирішенні найбільш болючих проблем українського суспільства та економіки. Це і відміна депутатської недоторканості та запровадження механізму імпічменту, про які тільки й розмов у незалежній Україні. І відкриття ринку землі, який відкладається вже 17 (!) років - а це недоотримання близько $1,5 млрд та 1,5% ВВП щорічно. І повернення ігрового бізнесу, який вже 10 років перебуває під забороною, і податкова амністія, та багато іншого.

У попередників завжди знаходилися аргументи, щоб обійти ці болючі проблеми, залишаючи їх у підвішеному стані. Наприклад, ігровий бізнес формально в Україні заборонений, а фактично побороти його так і не вдалося — він значною мірою існує “в тіні”, часто під дбайливою “опікою” державних структур, які за своїми повноваженнями, навпаки, мають з ним боротися. А тим часом виведена з-під заборони та облаштована за приміром цивілізованих країн, як це пропонує президент Володимир Зеленський, ігрова індустрія могла би приносити в казну додаткові 5 млрд грн щороку — зовсім не зайві гроші для такої небагатої країни, як наша.

Сьогодні ситуація на політичному Олімпі може кардинально змінитися, підвищуючи шанси розрубати нарешті “гордієві” вузли”, що стримують подальший розвиток. Укрінформ опитав представників нових політичних сил, наскільки рішуче вони готові діяти на шляху реалізації ідей, висловлених новим президентом. Адже у ситуації можливої майже одноосібної коаліції в майбутньому парламенті, його пропозиції є, по суті, чітким орієнтиром і практичними завданнями для майбутньої провладної фракції. Є сподівання, що згадані законопроекти не відкладуть у довгий ящик, як це було раніше. За словами прес-служби партії СН, підготовка до законодавчої роботи в партії вже почалася. Так, у центральному штабі партії створено 21 робочий комітет за основними напрямами діяльності, які займатимуться підготовкою законопроектів, щоб одразу після виборів прийти у Верховну Раду з готовими напрацюваннями.

Отже, слово — майбутнім законотворцям.

Офіційна відповідь партії “Слуга Народу” - спеціально для Укрінформу:

“Кожен громадянин має право бути залученим до управління країною”

— Прийняття закону про імпічмент дозволить створити правові засади для гарантування реалізації народними депутатами парламентського контролю за дотриманням главою держави Конституції та законів України. Зараз це зробити неможливо через низку недоліків та прогалин у чинному законодавстві.

Разом з тим ми пропонуємо відкритість та гласність під час розслідування обставин щодо вчинення президентом України державної зради або інших злочинів.

Партія «Слуга Народу» наполягатиме на першочерговому прийнятті законів про зняття депутатської недоторканості та про можливість відкликання депутатів Верховної Ради. Наприклад, якщо народний депутат не ходить на роботу, не бере участі у законотворчості, не голосує або “кнопкодавить”, то він буде змушений здати мандат.

Кожен громадянин має право бути залученим до управління країною і впливати на рішення влади. Не раз на чотири-п’ять років, коли потрібно голосувати на виборах, а кожного дня через референдуми, опитування, петиції, громадські слухання. Референдум дозволить громадянам напряму впливати на рішення державної влади і місцевого самоврядування з ключових питань. Ми повинні навчитися слухати людей і розуміти їхні проблеми, очікування, надії.

В частині податкової амністії позиція партії «Слуга Народу» залишається незмінною. Партія виступає за подання «нульової» декларації та одноразову податкову амністію на визначених умовах для фізичних осіб.

Що стосується інших гострих питань - відміни мораторію на продаж землі, легалізації грального бізнесу, легалізації канабісу і проституції, - то у партії «Слуга Народу» з цього приводу триває внутрішньопартійна дискусія.

Ярослав Юрчишин, заступник голови партії “Голос”:

Ярослав Юрчишин

“Забезпечення виключно інтересів громадян України, а не олігархів”

— Будь-яка гілка влади має бути підзвітна народу, який цю владу обирає – це одна з ключових ідеологічних засад парті “Голос”. Тому закон про імпічмент президента, як і скасування недоторканості народних депутатів, якщо вони вчинили важкий кримінальний злочин (як приклад корупційний) мають бути прийняті якнайшвидше. Показово, що обіцянки прийняти ці закони лунають вже понад 20 років, але старі політичні сили так і не змоги забезпечити виконання цих обіцянок.

В Україні немає закону про референдум, ні національний, ні місцевий. Маніпулятивний закон часів Януковича був визнаний неконституційним, але до цього часу парламент не знайшов у собі ні сили, ні натхнення створити по справжньому демократичну систему народовладдя. Хороші напрацювання є у громадських експертів, ми готові використати їх та надати українцям ще один механізм прямого представлення суспільних інтересів.

Партія Голос планує створити чесний та прозорий земельний ринок, на якому агрохолдинги не зможуть за копійки орендувати землю у її власників-селян. Для цього ми забезпечимо якісне наповнення та роботу електронного земельного кадастру, правила користування землею, а малим фермерам надамо пільгові кредити для купівлі землі та розвитку бізнесу. Після запуску ринку землі державні та комунальні землі будуть продаватися та надаватись в оренду через відкритий електронний аукціон. Інформація буде доступна для всіх у режимі онлайн. Можливість для олігархів скуповувати землю буде законодавчо обмежена.

Що стосується податкової амністії, легалізації канабісу, проституції, грального бізнесу, то в цих гострих питаннях наша партія сповідуватиме ключовий підхід – забезпечення інтересу громадян України, на противагу відстоювання інтересів олігархів старими політичними силами.

Олена Сотник, юрист, народна депутатка, №2 у списку партії “Сила і Честь”:

Олена Сотник

“Гральний бізнес має повернутися в законне поле і платити податки, як усі інші”

— На сьогодні в Основному законі відсутній чіткий баланс між гілками влади, тож якщо говорити про імпічмент, спочатку ми маємо визначити, яка роль президента, виконавчої, судової та законодавчої гілок влади, та як забезпечити, щоб Верховна Рада окрім своєї прямої функції — законодавчої — виконувала ще й контрольну. Це комплексні питання, і вони повинні розглядатися виключно в єдиний спосіб: внесення змін до Конституції.

Ми підтримуємо питання зняття депутатської недоторканності. Будь-який імунітет відносно вчинення депутатами кримінальних злочинів має бути відсутній в законодавстві. Водночас нардепи мають отримати “індемнітет” - так звану політичну недоторканість. Адже висловлюючи свої думки, відстоюючи політичне бачення (особливо опозиційне), вони мають бути захищені імунітетом політичним. Це важливий і ключовий момент.

Ми також виступаємо за поступовий перехід до ринку землі. По-перше, треба створити перехідні механізми — справедливої оцінки та захисту від цінових зловживань. По-друге, в Україні має запрацювати державний земельний банк для організації вторинного ринку землі (купівля-продаж). І, по-третє, потрібно розвіяти міфи навколо земельної реформи, штучні страхи про те, що землю скуплять іноземці, улаштувавши систему запобіжників.

Податкова амністія має бути інструментом, який випливає із основного принципу - сплатою всіма українцями податків, коли вся економіка виходить із тіні. Це стосується не тільки олігархів, але й середнього і малого бізнесу, звичайних українців, виплати білих заробітних плат, не в конвертах. Разом із тим, під дію цих механізмів не мають потрапляти держслужбовці та ті, хто мав представницькі мандати. Статки, які не відповідають рівню їхніх доходів, вважаються такими, що набуті в злочинний спосіб, а відтак жодним чином не можуть підпадати під амністію і бути легалізованими.

Легалізувати канабіс можна тільки для використання у медичних цілях — як один із тих лікарських засобів, який не викликає звикання. Йдеться про використання його під жорстким контролем держави — дозвільної та рецептурної системи.

Наша партія виступає за те, щоб ігровий бізнес повернувся в законне поле і почав прозоро платити податки до держбюджету, як усі інші. Адже додаткові надходження — це ширші можливості у фінансуванні медицини, освіти, тощо.

От проблема легалізації проституції - це поки що найскладніше питання і не на часі, щоб його предметно обговорювати. Ми його не підтримуємо. Проституція — це моральний вибір певної категорії осіб. Не нам їх судити, але в будь-якому випадку держава мусить подбати про захист цих громадян від насилля.

Мирослав Ліскович, Марина Нечипоренко. Київ