Небезпека на пляжі: які хвороби можна підхопити. Інфографіка

Настав час відпусток і багато хто з нас поїде на відпочинок до моря або просто буде відпочивати на березі річки. Відпочиваючи на пляжі можна не лише насолодитися бажаною відпусткою, але і завдати шкоди своєму здоров’ю.

Ми вирішили нагадати вам, якими саме хворобами можна заразитися, якщо не дотримуватись правил безпеки.

Грибок і лишаї

Можна підхопити, якщо пройтись босими ногами мокрим піском.

Як не заразитися

заходити і виходити з води краще завжди у пляжному взутті

обов’язково після відвідування пляжу мийте ноги

не можна гратися у піску (закопуватися у пісок або будувати замки з піску). Пісок на пляжі, як правило, ніяк не обробляється антисептиками або іншими дезінфікуючими речовинами, тому вже на глибині 5-6 см створюється сприятливе середовище для різних інфекцій.

Якщо у вас з’явилися такі симптоми, як шкірний зуд, лущення шкіри, ламкість нігтів, пухирі то потрібно негайно звернутися до лікаря.

Гельмінти

Так звані паразитичні черв’яки, які атакують нервову систему і організм людини у цілому.

Як не заразитися

обирайте пляжі, де немає вигулу собак і котів: цей фактор підвищує ризик заразитися гельмінтами, особливо аскаридами, токсокарами, власоглавами

мийте руки або використовувати антисептичні гелі перед прийомом їжі на пляжі

дивіться чи є на пляжі табличка, що цей пляж придатний для купання

Якщо у вас під час сну виникають напади бруксизму (скрежет зубами), з’являється кашель, головний біль та розлади шлунку - це є приводом звернутись за допомогою до лікаря.

Ротавіруси та гострі кишкові інфекції

Кишкова паличка і подібні інфекції прекрасно почувають себе у воді, тому бажано не пірнати і не ковтати воду

Як не заразитися

не пірнайте з головою і не ковтайте воду при купанні у водоймах

відпочиваєте на спеціально обладнаних пляжах і купаєтеся у водоймах, вода яких регулярно береться на пробу

не їжте сумнівної якості їжу

не купуйте на пляжі тортики, трубочки, тістечка, домашню випічку з рук.

не рекомендовано купувати копчену рибу, таранку на пляжі і стихійних ринках

Якщо раптом з’явилися розлади шлунку (запори, проноси), нудота і блювання, здуття і біль у животі, неприємний запах з рота, підвищена стомлюваність, слабкість, сонливість, підвищення температури обов’язково зверніться до лікаря.

Лептоспіроз

Одне з найсерйозніших інфекційних захворювань, з яким можна зустрітися у воді. Так звана водна лихоманка загрожує важкими ускладненнями і навіть смертю. Основні переносники – гризуни. Від людини до людини інфекція не передається.

Як не заразитися

не купайтеся у водоймах з табличкою “Купання заборонено!”.

зберігайте продукти під час виїзду на природу у закритій посуді.

Важливо! Щоб бактерії проникли в організм, достатньо найменшого ушкодження шкіри, а зараження відбувається навіть при нетривалому контакті з водою, де є мікроби.

Збудник також легко проникає через кон’юнктиву очей і слизові оболонки.

Якщо у вас з’явилися такі симптоми, як підвищення температури до 39-40 градусів, різкий біль у м’язах, який заважає навіть ходити, запаморочення, нудота, блювання, марення, непритомний стан терміново зверніться до лікаря

Щоб не підхопити інфекцію на пляжі не забувайте про основні правила, а саме: