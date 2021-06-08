Якщо в сім'ї двоє дітей-школярів під час навчального року постійно виникає битва за вільне робоче місце. Відмінним рішенням будуть письмові столи для двох дітей.

Конфігурації

Зрозуміло, у різних сімей дуже різні житлові та матеріальні можливості. Розробники даних моделей врахували цей момент. Звичайно, можна обмежитися столом, розрахованим на одне посадкове місце. Сучасних моделей так багато, що підібрати оптимальний варіант не складе труднощів. На сайті https://mebshop.kiev.ua/mebel/pismennye_stoly можна підібрати відповідну модель письмового столу.

Але повернемося до моделей, розрахованим на одночасну роботу двох дітей. На ринку пропонуються різні моделі.

1. Подвійний

Ця модель забезпечена прямокутною стільницею і двома тумбами з боків. Діти розташовуються поруч, але розмір стільниці дозволяє їм мати досить вільної робочої площі, щоб не заважати один одному в процесі занять.

Недоліком примірника можна вважати необхідність в додатковому штучному освітленні.

2. Тумбочка-стілець-стілець- тумбочка

Розміщення дітей ідентично попередньому, проте сама модель набагато габаритніша. Мова йде про велику стільницю, що забезпечує кожну дитину великою вільною площею.

Недоліки: також необхідність в додатковому освітленні. Громіздка модель розрахована на велику кімнату.

3. Кутовий стіл

Компактний екземпляр, зручний для невеликого приміщення. Діти сидять спиною один до одного, що дозволяє не відвертатися на «сусіда». Кутову модель можна використовувати для зонування кімнати, звільняючи місце біля стіни для шафи або стелажа.

4. П-образна модель

Конструкція з двома бічними стільницями, що примикають до центральної тумби. Займає багато місця в приміщенні, при цьому робоча поверхня не дуже велика. Діти сидять обличчям один до одного. З переваг - хороше освітлення і зручність в експлуатації.

5. Прямий стіл з викочуваною стільницею

Компактна модель, що вимагає вільний простір для вільного висування стільниці. Цей стіл-трансформер економить площу кімнати. З недоліків - необхідно продумати світловий сценарій, оскільки діти розміщуються по лінії, і одному з них природного освітлення буде недостатньо.

Не забудьте, що для правші джерело світла повинен знаходитися зліва, а для лівші - праворуч.