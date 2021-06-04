Пластикові пакети під забороною: що зміниться. Інфографіка

1 червня 2021 року ВРУ прийняла Закон «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України». Цей закон спрямований на зменшення обсягу використання в Україні пластикових пакетів, обмеження їх розповсюдження з метою поліпшення стану навколишнього природного середовища та благоустрою територій.

Укрінформ вирішив розказати, що саме зміниться для українців у зв’язку з прийняттям цього закону.

Що забороняється

Забороняється розповсюдження в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг:

1) надтонких пластикових пакетів;

2) тонких пластикових пакетів;

3) оксорозкладних пластикових пакетів.

Пластикові пакети, що не відповідають встановленим вимогам, підлягають вилученню з обігу в порядку, встановленому Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання не якісної та не безпечної продукції».

Заборона не поширюється на:

біорозкладні пластикові пакети.

надтонкі пластикові пакети шириною до 225 міліметрів (без бокових складок), глибиною до 345 міліметрів (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням ручок), що призначені для пакування та/або транспортування свіжої риби, м'яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду та розповсюджуються в об'єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка.

Що таке біорозкладний пакет

Біорозкладний пластиковий пакет – це пластиковий пакет, що розкладається за участю мікроорганізмів на елементи природного походження та відповідає встановленим національними або гармонізованими європейськими стандартами нормам щодо утилізації способом компостування або біорозкладання.

Маркування пакетів

на пластикові пакети, що відповідають вимогам наноситься відповідне маркування. таке маркування має бути нанесене на кожен пластиковий пакет.

порядок маркування пластикових пакетів затверджується Кабінетом Міністрів України.

забороняється нанесення на пластиковий пакет слів «біо», «біопакет», «біорозкладний», якщо такий пакет не відповідає вимогам частини першої цієї статті.

Штрафи

за розповсюдження в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг надтонких пластикових пакетів, тонких пластикових пакетів, оксорозкладних пластикових пакетів накладається штраф у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17000 грн). За повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення –у розмірі від 1000 до 2000 не оподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 до 34000 грн);

за безоплатне розповсюдження пластикових пакетів – у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мі1 червня 2021 року ВРУ прийняла Закон «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України». Цей закон спрямований на зменшення обсягу використання в Україні пластикових пакетів, обмеження їх розповсюдження з метою поліпшення стану навколишнього природного середовища та благоустрою територій.

Укрінформ вирішив розказати, що саме зміниться для українців у зв’язку з прийняттям цього закону.

Що забороняється

Забороняється розповсюдження в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг:

1) надтонких пластикових пакетів;

2) тонких пластикових пакетів;

3) оксорозкладних пластикових пакетів.

Пластикові пакети, що не відповідають встановленим вимогам, підлягають вилученню з обігу в порядку, встановленому Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання не якісної та не безпечної продукції».

Заборона не поширюється на:

біорозкладні пластикові пакети.

надтонкі пластикові пакети шириною до 225 міліметрів (без бокових складок), глибиною до 345 міліметрів (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням ручок), що призначені для пакування та/або транспортування свіжої риби, м'яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду та розповсюджуються в об'єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка.

Що таке біорозкладний пакет

Біорозкладний пластиковий пакет – це пластиковий пакет, що розкладається за участю мікроорганізмів на елементи природного походження та відповідає встановленим національними або гармонізованими європейськими стандартами нормам щодо утилізації способом компостування або біорозкладання.

Маркування пакетів

на пластикові пакети, що відповідають вимогам наноситься відповідне маркування. таке маркування має бути нанесене на кожен пластиковий пакет.

порядок маркунімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн), а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення –у розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 8500 грн).

Штраф сплачується відповідним суб’єктом господарювання протягом 15 днів з дня отримання копії постанови.