Університет майбутнього: що чекає студентів і викладачів. Інфографіка

31 травня 2021 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення «Президентського університету».

За задумом, новий ВИШ має стати сучасним інноваційним освітнім та науковим центром, що, зокрема, забезпечить підготовку лідерів для стратегічних галузей розвитку держави, готових до викликів сучасного світу.

Укрінформ розповідає коли саме запланований старт освітнього процесу та що очікує студентів майбутнього університету.

Коли запланований старт освітнього процесу в університеті

- 1 жовтня 2023 року

Скільки планують набрати студентів у першій рік діяльності університету

120 осіб (шість напрямів по 20 студентів), а в найближчі п’ять років їхня кількість має зрости до 600.

Скільки коштуватиме навчання

Навчання буде безкоштовним

Скільки коштів потрібно на створення університету

- 7,2 мільярда гривень на три роки

Які передбачаються ступені освітнього процесу

Університет здійснюватиме підготовку за рівнями бакалавр, магістр, MBA, MBI, доктор філософії. Але старт з бакалаврату.

Які плануються освітні напрями

Заклад матиме такі основні напрямки:

інформаційні технології,

кібербезпека та штучний інтелект;

нанотехнології;

аерокосмічні технології;

новітні енергетичні технології;

біотехнології та науки про здоров’я;

міжнародні відносини й безпека.

Хто буде викладати

До викладання в університеті запрошуватимуть найкращих українських фахівців, а у процесі викладання застосовуватимуться найсучасніші методики (ключовий принцип: 30% теорії та 70% практики). Також до навчального процесу залучать іноземних викладачів та експертів.

Які соціальні гарантії для здобувачів і науково-педагогічних працівників

Соціальний пакет, безкоштовне навчання, стипендія, соцстрахування та гарантоване працевлаштування випускників університету в провідних державних компаніях, дослідницьких та наукових установах, центральних органах влади.

Які зміни потрібні в законодавстві

Для запуску нової освітньої установи необхідні зміни в законодавстві і нормативній базі. Кошторис університету планується формувати коштом бюджету, за кошти бізнес-партнерів і міжнародних донорських фондів.

Що потрібно для вступу в університет

- найбільший критерій: наявність нестандартного мислення, поглиблених знань, креативність, здатність довести, що людина є найкращою;

- ЗНО як елемента ранжування - з математики або іншого предмету;

- детальні співбесіди щодо можливості цієї людини працювати і генерувати нові знання.

Спочатку за ЗНО відберуть 1-2 тис. осіб, далі будуть інші етапи відбору, щоб виділити 20 осіб по кожному з напрямків підготовки.

Де буде розташований університет

На території Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ) в Києві.

Територія університету займатиме 16 га, загальна площа забудови – 25,8 тис. кв. м. На його території буде: