Експерти назвали топ-3 GPS-навігатора в Україні

За даними E-Katalog, в інтернет-магазинах України представлено понад 150 моделей автомобільних навігаторів. Проаналізувавши переваги потенційних покупців, експерти порталу визначили три девайси, якими автолюбителі цікавляться найчастіше.

Cyclone ND 760 AND

Автонавігатор з великим сенсорним дисплеєм (7 дюймів, роздільна здатність - 800 х 480 р), побудований на платформі Android 4.4.2 і має встановлений додаток iGo. Крім стандартних функцій (розрахунок найкоротшого маршруту, голосові підказки й т. д.), модель вміє відтворювати музику і відео (є вихід під навушники), а також транслювати радіоканали. Вбудований модуль Wi-Fi полегшує оновлення ПО та обмін даними з зовнішніми пристроями. Cyclone ND 760 AND має містке сховище на 16 ГБ і слот для micro SD на додачу.

За даними E-Katalog, навігатор Cyclone ND 760 AND доступний до замовлення в інтернет-магазинах за ціною від 2 650 грн до 3 500 грн.

Garmin Drive 51LMT-S Europe

Компактний 5-дюймовий навігатор з попередньо встановленою програмою «Навиком» і довічною підпискою на оновлення карт - саме цим і обумовлений вищий цінник моделі в порівнянні з конкурентами. GPS-навігатор Garmin Drive 51LMT-S Europe пропонує ряд корисних для водія функцій (Lane assist, Where Am I ?, Live Traffic, Live Parking, Speed Limit) і підтримує технологію TMC, що дозволяє отримувати інформацію про несприятливі ситуації на дорозі: пробки, аварії і т. п.

Ціна в інтернет-магазинах - від 4 300 грн до 8 000 грн.

Shuttle PNT-7045

Бюджетний Android-навігатор з містким акумулятором (2 500 мАг) і масою мультимедійних можливостей. Крім навігаційних функцій, він вміє відтворювати медіафайли, знімати фото і відео на вбудовану камеру і навіть здійснювати телефонні дзвінки. Великий 7-дюймовий дисплей має високу контрастність і хорошу деталізацію (1024 х 600 р), що дозволяє заповнити час в пробках за переглядом улюблених фільмів або серіалів.

Ціна в інтернет-магазинах - від 1 900 грн до 2 400.

Примітка: дані про ціни моделей взяті з порталу E-Katalog, інформація актуальна на квітень 2021 року. Порівняти кращі GPS-навігатори, ознайомитися з докладними характеристиками пристроїв і за пару кліків знайти продавців з найнижчою ціною на ваш девайс можна на ek.ua.