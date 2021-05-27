Модульні картини і їх роль в інтер'єрі

Сегментовані або модульні картини - це зображення (частіше одне, але може бути і кілька, пов'язаних однією тематикою), яке розділене на кілька самостійних сегментів - модулів з натягнутим на фронтальну поверхню полотном і частиною картини. Як правило, ці частини вішаються на стіну в безпосередній близькості одна від одної, створюючи єдиний закінчений художній елемент.

Чому вони стали модні саме зараз

Сучасний інтер'єр, особливо у квартирах-студіях, квартирах у скандинавському або хай-тек стилі, не потребує зайвого оздоблення, килимів на стінах, громіздких меблів і яскравих шпалер. Їхнє місце займають дизайнерські акценти - наприклад, одна єдина модульна картина (невелика або у пів стіни), яка точно вписується в тон і стилістику приміщення.

Незважаючи на те, що таке зображення може стати ключовою окрасою не тільки всієї стіни, а й цілої кімнати, можна купити модульну картину недорого. Особливо, якщо мова йде не про рукописні, а про друковані копії, нехай і найякісніші.

Звідки взялися модульні картини

Витоки сучасних сегментованих зображень в інтер'єрі беруть початок в XX столітті, коли в моду увійшли такі напрямки, як кубізм і мінімалізм. Перший напрямок ставив на перше місце прості геометричні фігури, а другий - заперечував розкіш, непотрібні й занадто складні елементи.

Якщо копнути глибше, то модульні картини запозичили техніку візуалізації одного цілого зі складових частин в іконописців середньовіччя. У них теж були і є триптихи (з трьох елементів), поліптихи (з кількох елементів), диптихи (з двох елементів) і так далі. Однак на відміну від церковного живопису, сегментовані картини не наслідують строгі канони.

Як підібрати модульну картину

З огляду на асортимент вже готових картин і можливість замовити картину за індивідуальним ескізом, ви можете підібрати зображення, яке відповідає загальному тону оздоблювальних матеріалів, меблів, освітлення, не кажучи вже про особисті смаки.

Враховуйте тип приміщення, де буде висіти картина. Зверніть увагу, що будь-яка картина в спальню від Walldeco, модульна або звичайна, відрізняється спокійними тонами і заспокійливим сюжетом - це правильний підхід. Тих же правил можна дотримуватися, якщо картина буде висіти в зоні відпочинку.

А ось у вітальню можна повісити щось більш яскраве і помітне - найкращим місцем вважається стіна над диваном або кріслом. Контрастну, що вибивається із загального тону, картину, можна повісити, якщо ви хочете створити акцент, зробити приміщення цікавішим.

Картину в спокійних світлих тонах, особливо із зображенням пляжів, природи, гір, вішають у кімнатах, які хочуть візуально збільшити. Ще одне місце для «світлих» картин - це кімнати з північної сторони, де мало сонця.