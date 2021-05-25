Забезпечення доступу населення до програм українських мовників

Інформаційні війни на сьогодні стали одними із найнебезпечніших видів зброї. Засадничим принципом військової агресії є агресія інформаційна. В інтенсивному інформаційному потоці навіть людину, яка критично мислить, можна ввести в оману маніпулятивною, фейковою інформацією.

Рішенням Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення від 23.12.2020 року № 1661 затверджено Зміни до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, якими, зокрема встановлено, що Національна рада сприяє забезпеченню доступу населення до програм українських мовників у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (окуповані території Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя), на територіях, які розташовані на лінії зіткнення, а також на територіях, які межують із тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим.

Урядовим контактним центром проаналізовано звернення, що стосуються питань інформаційної політики та діяльності засобів масової інформації. Інформаційно-аналітичні дані засвідчили, що протягом 2020 року на урядову «гарячу лінію» надійшло понад 2 тис. звернень з питань інформаційної політики та діяльності засобів масової інформації. Кожне друге з них стосувалося проблем, пов’язаних з телебаченням, зокрема з трансляцією українських телевізійних каналів, а саме відсутності або неналежної якості прийому телеканалів, у т. ч. за допомогою ТВ-тюнера стандарту DVB-Т2.

Найбільше скарг отримано від жителів столиці та Дніпропетровської області. Крім того, у минулому році заявники зверталися щодо можливості і надалі переглядати продукцію українських телеканалів безкоштовно у зв’язку з кодуванням телекомпаніями сигналу своїх ТВ-каналів. В іншому разі вони змушені дивитись російські телеканали.

З початку 2021 року надійшло понад 600 звернень цієї тематики, переважно від жителів м. Києва, Дніпропетровської, Миколаївської, Харківської, Львівської та Херсонської областей. Громадяни також просили забезпечити трансляцію українських телеканалів замість «ZIK», «112 Україна» та «NewsOne», мовлення яких було припинено.

Ось декілька прикладів звернень.

Житель м. Добропілля Донецької області звернувся на урядову «гарячу лінію» з проханням посприяти у вирішенні питання щодо перевірки стану обладнання, за допомогою якого здійснюється надання послуги цифрового телебачення (стандарт DVB-T2), та забезпечення належної якості трансляції телеканалів, у тому числі «Україна 24», Парламентський телеканал «Рада», «5 канал», UA: КУЛЬТУРА.

В Адміністрації Держспецзв’язку, за результатами розгляду звернення, повідомили про таке.

Відповідно до ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення цифрове телевізійне ефірне мовлення зазначених програм на території Донецької області у стандарті DVB-T2 здійснюється ТОВ «ЗЕОНБУД», передавачі якого встановлені на об’єктах Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

Фахівці Донецької філії Концерну РРТ з’ясували у телефонній розмові з заявником, що він проживає у приватному секторі і прийом телевізійних програм у цифровому ефірному стандарті DVB-T2 здійснюється на зовнішню антену з радіотелевізійної станції м. Покровськ, з якої ведеться трансляція 32 телевізійних програм на 43, 36, 48 та 63 телевізійних каналах ТОВ «ЗЕОНБУД». Програми: «Україна 24», Парламентський телеканал «Рада», «5 канал», UA: КУЛЬТУРА наявні у складі пакета програм MX-5, які транслюються на 63 ТВК.

За результатами щоденної інформації, що надходить від Донецької філії Концерну РРТ, обладнання працює в штатному режимі з потужністю згідно з ліцензіями Національної ради. Параметри передавачів відповідають встановленим нормам. Заявнику запропонували звернутися до ТОВ «ЗЕОНБУД».

Мешканець Краснопільського району Сумської області поскаржився, що сплачуючи за послуги телебачення, у нього була відсутня трансляція телеканалів, а служба підтримки супутникового телебачення не сприяла у вирішенні питання. Тому заявник просив допомогти у питанні стосовно відновлення трансляції супутникового телебачення.

У сільській раді за місцем проживання заявника, за результатами розгляду звернення, повідомили, що службою підтримки супутникового телебачення (ТТР) питання вирішене позитивно. Супутникове телебачення відновлене.

Заявниця, яка мешкає у населеному пункті Золочівського району Львівської області, поскаржилася, що дуже часто відсутній прийом сигналу телебачення, хоча встановлено Т2 - тюнер, та просила посприяти у встановленні стабільного сигналу телебачення за адресою проживання.

У відповіді ТОВ «ЗЕОНБУД» зазначається, що вірогідною причиною відсутності у заявниці якісного прийому телевізійних каналів цифрової багатоканальної телемережі ТОВ «ЗЕОНБУД» є несправність приймального обладнання або його незадовільне налаштування, а саме: несправність приймальної антени або кабелю зниження; порушення з’єднань з приймальною антеною та цифровим приймачем; несправність чи порушення налаштувань цифрового приймача (тюнера). Для отримання якісного прийому цифрового телевізійного сигналу їй порекомендували дотримуватись вимог із встановлення та налаштування приймального обладнання ( була надана розширена консультація).

Також їй порадили звернутися за допомогою до місцевої спеціалізованої сервісної служби, яка виконує роботи з встановлення, монтажу та налаштування телевізійного обладнання.

Житель м. Балаклія Харківської області просив надати роз’яснення, на якій підставі приватне підприємство, яке надає послуги кабельного телебачення, припинило трансляцію каналу «1+1» з початку 2021 року.

Балаклійська районна державна адміністрація повідомила, що за інформацією ПП «Телевізійна компанія студія кабельного телебачення «Лідер-2000» було підвищено майже на 50% тарифи на 2021 рік на ретрансляцію каналів 1 + 1, 2+2, ТЕТ, Плюс Плюс, Бігуді, УНІАН та запропоновано підвищити тарифи для населення до 120 грн на місяць.

З метою збереження тарифів на послуги кабельного телебачення у м. Балаклія, угода на ретрансляцію каналів Групи 1 + 1 Медіа на 2021 рік не укладалась. Тому з 01 січня 2021 року припинена ретрансляція каналів Групи 1 + 1 Медіа.

ДОВІДКОВО: Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» 1545 за допомогою відеодзвінків за webcall https://test.ukc.gov.ua/webrtc/test.html

Працюють:

Урядова «гаряча лінія» для дзвінків із-за кордону (оплата за тарифами відповідного оператора зв’язку) — +38 (044) 284-19-15;

«Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців нової державної служби — (044) 284-19-64;

«Гаряча лінія» для підприємців — 1648;

«Гаряча лінія» з питань освіти для мешканців тимчасово окупованих територій (оплата дзвінків з тимчасово окупованих територій за тарифами відповідного оператора зв’язку) — 0 800 504 425;

«Гаряча лінія» Державної митної служби України — 1548;

«Гаряча лінія» для консультації людей з інвалідністю — 1539.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру: www.ukc.gov.ua