Компанія Parimatch отримала нагороду в рамках програми «Людина року 2020»

Спеціальну премію представники букмекерської компанії отримали за внесок у розвиток українського спорту.

22-го травня відбулася ювілейна 25-а церемонія нагородження загальнонаціональної програми «Людина року 2020», повідомляє спеціальний кореспондент Укрінформ.

На церемонії, що відбувалася у приміщенні Національної опери України імені Тараса Шевченка нагородили найбільш успішних українців у різних галузях, зокрема у сфері медицини, бізнесу, мистецтва, промисловості.

Спеціальну премію «За видатний внесок у розвиток і популяризацію українського спорту» присудили компанії Parimatch. Отримували премію Катерина Білоруська - президент міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation та Вадим Місюра - директор зі зв’язків з громадськістю ТОВ «Паріматч».

«Ми раді отримати таку премію, для нас це мотиватор рухатися далі. Приємно, що спільнота бачить наші кроки для покращення життя суспільства. З отриманням ліцензії компанія розвиватиме свою соціальну й корпоративну відповідальність ще сильніше. Найближчім часом ми говоритимемо про відповідальну гру, підіймати питання відповідальної гри й таким чином піклуватися про своїх клієнтів» - поділилась Катерина Білоруська.

Загальнонаціональна програма «Людина року» передбачає присудження титулу «Людина року» в Україні за професійні і суспільно значущі досягнення. Програма заснована в 1995 році. Лауреатів програми визначають шляхом експертного опитування, остаточне рішення приймає Вища Академічна Рада програми. Переможцям в кожній професійній і міжнародній номінації вручають статуетки «Прометей-Престиж» та почесні дипломи.