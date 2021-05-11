«Пий та грайся» з новими пляшками-іграшками від Моршинської

Моршинська презентувала одразу три серії toy-bottle: з епатажними ляльками L.O.L., кремезними трансформерами та магічними маленькими поні.

Корисні звички дітлахів починаються з прикладу батьків і улюбленої Моршинської. Слідкувати за гідробалансом — просто, коли мама й тато підтримують, а улюблені персонажі toy-bottle розважають.

З новими пляшками-іграшками на нас чекають казкові пригоди, круті челенджі та знайомі герої, яких просто обожнюють діти. Автоботи під керівництвом Оптимуса Прайма, справжні модниці L.O.L., дружні поні Флаттершай, Пінкі Пай, Рейнбоу Деш та Твайлайт рушають на підтримку гідробалансу наших дітлахів.

«В серії toy-bottle ми звертаємось до діток, які нещодавно розпочали свій шлях у доросле життя. Вони вивчають світ навколо, наслідують приклад батьків, обирають модель поведінки та формують звички. Вони просто зараз будують своє майбутнє. Наша місія та суперзавдання — прищепити любов до здорового способу життя, власного тіла і відповідального споживання, бути надійною опорою та дружньою підтримкою щодня.

Сьогодні ми презентуємо одразу три нових серії пляшок-іграшок, що допоможуть в ігровій формі навчити дітлахів слідкувати за гідробалансом, відновлюватись з кожним ковтком води та підтримувати тіло щодня. 5-7 склянок Моршинської на день — обов’язкова умова здорового розвитку активної дитини, а з toy-bottle — ще й гра з модницями L.O.L., відважними трансформерами та казковими поні, що вірять в дружбу, магію і дива», — розповідає про нові пляшки-іграшки директор з маркетингу ІDS Borjomi Ukraine Анатолій Гордєєв.

Моршинська toy-bottle перетворює щоденну рутину у захопливу гру. З нею кожна пляшка — зустріч з улюбленими героями, кожна склянка — цікавий квест, кожен ковток — простий крок на шляху до формування нової корисної звички наших дітей. Шукайте пляшки-іграшки з ляльками L.O.L., трансформерами та маленькими поні на полицях магазинів у вашому місті.