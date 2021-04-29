Малозабезпеченим надаватимуть кредити на власний бізнес

Нещодавно Кабмін України затвердив важливу соціальну програму, яка передбачає надання фінансової допомоги малозабезпеченим родинам для здобуття економічної незалежності. В її основу покладено принцип дій, вдало реалізований в пілотному проєкті Міністерства соціальної політики «Рука допомоги», що проводився за підтримки Світового банку у 2017-2019 роках.

В багатьох українських банках є програми кредитування малого та середнього бізнесу, проте вони здебільшого спрямовані на розвиток активних підприємців, чий бізнес вже налагоджений і просто зазнав тимчасової скрути, чи потребує інвестицій для більш масштабного розвитку. В той час як малозабезпечені громадяни реально позбавлені матеріальної підтримки зі сторони комерційних фінансових установ і дуже часто не можуть отримати навіть мінімальний кредит.

Дуже часто пошук грошей для відкриття чи підтримки маленької родинної справи змушує людей звертатися до недобросовісних кредиторів, а це тільки погіршує ситуацію та заганяє родину в ще більшу боргову яму. Що, своєю чергою, змушує таких громадян подавати документи на отримання певних пільг, соціальних виплат. Здебільшого за допомогою звертаються родини, в яких двоє або ж один з дорослих в активному працездатному віці – може і, що найголовніше, хоче працювати.

Саме для таких родин Міністерство соціальної політики разом зі Світовим банком протягом 2017-2019 років запустило пілотний проєкт «Рука допомоги». За цей незначний проміжок часу реальну фінансову допомогу отримав 5861 громадянин нашої держави. Вони прагнули до економічної незалежності своїх родин, покращення умов життя чи облаштування нового житла (переселенці з Донбасу також брали участь в програмі). Проєкт відбувся в 6 областях (Львівській, Полтавській, Харківській та в окремих громадах Житомирської, Донецької та Чернігівської областей).

«Рука допомоги» виявилася дієвим інвестиційним механізмом, який спромігся об’єднати одразу декілька важливих ланок соціальної підтримки та покращення матеріального забезпечення працездатного населення, яке потребує допомоги, проте не має можливості отримати її в належному обсязі. Мова йде не тільки про відкриття та розвиток родинами, що брали участь в проєкті, своєї справи, а і про створення нових робочих місць для інших малозабезпечених громадян. За цей час нову роботу отримало майже дві з половиною тисячі громадян. Це дозволило значною мірою зменшити навантаження на місцеві бюджети за соціальними виплатами, а також збільшити надходження податків від малої підприємницької діяльності.

Мешканка села Сколе, що на Львівщині, Ольга Онуляк давно мріяла про відкриття власної піцерії – з використанням якісних продуктів, оригінальних рецептів, особливою подачею та службою доставки. З активів мала лише піч на власному обійсті. Завдяки отриманим коштам від «Руки допомоги» відкрила власну сімейну справу – першу в містечку піцерію OlliО, яка сьогодні обслуговує не тільки городян, а і гостей гірськолижних курортів, розташованих неподалік. Загальний прибуток з дня відкриття вже перевищив 100 тисяч гривень. Це надихає молоду підприємницю на розширення бізнесу.

Людмила Анохіна з Харкова завжди хотіла займатися вирощуванням квітів. Проте матеріальне становище не дозволяло Людмилі здійснити цю мрію. У 2018 році отримала понад 64 тисячі гривень на відкриття власної справи, яка сьогодні успішно працює, приносить прибуток, що дозволило у листопаді минулого року підприємниці достроково повернути отриману від держави допомогу.

Як працював проєкт «Рука допомоги»

Обласні центри зайнятості займалися збором, обробкою, перевіркою та наданням безвідсоткової фінансової допомоги для закупівлі обладнання та матеріалів для відкриття власного бізнесу. Крім цього саме центри зайнятості допомагали учасникам з багатьма правовими аспектами, полегшили не тільки оформлення необхідних паперів, а і саму організацію роботи малого підприємства – допомогли з професійним навчанням, консультували з питань провадження підприємницької діяльності, брали участь в розробці бізнес-плану, підбирали додаткових працівників за необхідності.

Кошти для надання допомоги були передбачені у державних бюджетах на 2017 та 2018 роки. Фінансова допомога становила близько 70 тис. гривень і надавалася у формі оплати рахунків на закупівлю обладнання і матеріалів, зазначених у бізнес-плані учасника. Таким чином, маючи готову працюючу ідею, підприємець отримував кошти на придбання необхідного та запуск свого бізнесу. І що найголовніше, при правильній організації роботи ці кошти, що необхідно було повернути, зменшувалися відповідно до суми податків чи то обов’язкових платежів і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплачених учасником пілотного проєкту. Якщо ж підприємець працевлаштував двох і більше малозабезпечених осіб (за направленням центру зайнятості), не менш як на два роки, він отримував право не повертати фінансову допомогу.

За весь період роботи «Руки допомоги» було зареєстровано 237 суб’єкти підприємницької діяльності. Здебільшого - це успішні бізнеси в сфері сільського господарства, роздрібної торгівлі та ще більш як 40 напрямків. Всього лише 8% новостворених маленьких підприємств закрилися у той час, як в середньому по країні понад 50% малих підприємств припиняють діяльність у перший рік своєї роботи.

Дохід більшості учасників на сьогодні становить 25 – 150 тисяч гривень на місяць,

до того ж вони відповідально сплачують податки, оскільки це впливає на суму

повернення мікрокредиту.

Станом на кінець 2020 року учасники «Руки допомоги» сплатили 9,2 млн гривень

податків та зборів, що складає 62% отриманих для старту власного бізнесу державних коштів. Близько 43 учасників вже повернули мікрокредити в повному обсязі, 18 з них – достроково.

«Рука допомоги» – це не просто один із дієвих механізмів для активізації малозабезпечених осіб, він сприяє підвищенню самооцінки і дає можливість заробляти гроші. Учасники проєкту – це ті люди, яким було дано знаряддя для вирішення проблем із самозайнятістю. Багато людей вважають, що якщо родина малозабезпечена, то вона проблемна. Це не так. Усі, хто був учасниками проєкту – чудові батьки, які працюють, щоб забезпечити свою родину. Пілотний проєкт «Рука допомоги» дав саме ті нові механізми, які потрібні для вдосконалення ринку праці. Він повинен запрацювати по всій Україні», - говорить Катерина Клавдієва, директор Полтавського обласного центру зайнятості.

За допомогою проєкту «Рука допомоги» держава здобула добросовісних платників податків, які забезпечують себе та свої родини, розвивають виробництво та створюють нові робочі місця. Це не тільки і не стільки фінансова інвестиція, як соціальна. Адже розмір коштів, які отримували учасники проєкту (від 60 до 70 тисяч гривень) на започаткування власної справи, становить приблизно таку ж саму суму, як і розмір соціальних виплат на одну родину. Дворічний досвід пілоту довів – на 70 тисяч гривень можна відкрити власну справу, отримувати прибуток і повернути кредит державі у вигляді живих грошей, податків, чи працевлаштування когось з біржі праці.

Ухвалений в кінці квітня урядом «Порядок надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї» набуває чинності з 1 січня 2022 року. Це означає загальнонаціональне впровадження підходів, що були реалізовані під час пілотного проєкту «Рука допомоги». За прогнозами, у перший рік до нової програми може бути залучено до 4 тисяч малозабезпечених осіб, при цьому видатки складуть не більше 380 млн грн.