Юрист у сфері земельного права. Треба до нього звертатися

Земля є одним з найбільш привабливих інвестиційних об'єктів, особливо в силу недавніх змін на ринку сільськогосподарських земель. Тому, питання, які виникають у цій сфері часто є предметом не тільки теоретичних дискусій, а й судової практики. Така ситуація стає приводом звернутися до юриста земельного права навіть тим, хто в цілому був спокійний за свої документи і права на землю. Чи не тому, що щось трапилося, а щоб бути впевненим у збереженні бізнесу та низьких ризиків для нього - саме так і приходять навчені реаліями вітчизняного законодавства бізнесмени - переконуються в безпеці бізнесу до виникнення будь-яких спірних ситуацій.

Чим може допомогти юрист із земельних питань? В першу чергу, він роз'яснить актуальний статус земельної ділянки та нерухомості на ній. Також, швидше за все відзначить якісь спірні моменти, що потребують вирішення і розповість, як краще за все з ними вчинити. Якщо говорити про законодавчі зміни та нововведення, то юрист у сфері земельного права розповість, як це стосується до бізнесу і чи стосується взагалі. У будь-якому випадку, звернення за консультацією до професіонала має тільки плюси, незважаючи на витрати, оскільки тільки так можна бути впевненими в безпеці бізнесу і його подальшому функціонуванні. Особливо в таких складних умовах карантинних заходів.

Один з важливих моментів управління бізнесом є попередження будь-яких проблем, які можуть виникнути, і продумування дій в разі, якщо вони з якихось причин виникнуть. Правда, цим правилом багато хто нехтує в питаннях права, особливо в питаннях земельного права (тільки якщо бізнес, звичайно, не пов'язаний безпосередньо з землею - в такому випадку, з земельним правом все, як правило, в порядку). В інших же випадках – варто звернути увагу на послуги юриста із земельного права.

Земельне право само по собі має складну структуру і багаторівневе законодавство – надія розібратися самостійно ламається відразу після 35-ї інструкції Держгеокадастру на тему організації документації на земельну ділянку під забудову. Жарт, звичайно, але в кожному жарті є частка жарту - решта правда. Якщо в інших галузях, таких як громадянське право, господарське право, трудове право – можна розібратися і цілком успішно застосовувати без юридичної допомоги, то в земельному праві, як і в податковому, краще перестрахуватися і забезпечити собі спокій шляхом користування послугами фахівців - юристів в земельному праві.

Варто також звернути увагу на такий момент, як ведення справ в умовах карантину – багато зазнає змін, включаючи бізнес-процеси. Законодавець вносить зміни в деякі галузі права та порядок проведення різних процедур і дій. Наприклад, на даний момент, до закінчення карантинних заходів все терміни, зазначені як строки надання адміністративних послуг припиняють діяти до зняття цих заходів. Це означає, що при подачі пакета документів не варто розраховувати на те, що вони будуть розглянуті в обіцяні законодавством 10 днів. Такі моменти не часто висвітлюються в засобах масової інформації, але саме юристи стежать за цим і знають.

Таким чином, юрист із земельного права - це не тільки людина до якого звертаються при виникненні земельного спору, а й людина, яка допоможе вирішити більшість проблем до їх виникнення.