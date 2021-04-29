Що передбачає закон про призов резервістів в особливий період. Інфографіка

21 квітня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку».

Укрінформ вирішив розказати вам що саме передбачає цей закон.

Законом передбачено

Запровадження нового виду військової служби – військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період.

Передбачається створення на базі військкоматів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки; упорядкування питань військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

На громадян, яких призиватимуть із числа резервістів у особливий період, поширюватимуться ті самі трудові, соціально-правові та освітні гарантії, які передбачені для мобілізованих осіб (закріплюються гарантії у сприянні працевлаштуванню для молодих людей протягом шести місяців після припинення такої служби).

Хто такі резервісти

Резервісти - особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період.

Кого призивають згідно цього Закону

На військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період у визначеному цим Законом порядку для оперативного доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань призиваються громадяни України, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві та/або зараховані до військового оперативного резерву.

Хто приймає рішення про призов резервістів і визначає строки

Для оперативного доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань в особливий період Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України за поданням Головнокомандувача Збройних Сил України може бути прийнято рішення про призов громадян України, зарахованих до військового оперативного резерву, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Завдання, обсяги, строки та порядок проведення призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період визначаються Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України в рішенні про його проведення.

Чи проходять резервісти медичний огляд

Громадяни України, які призиваються на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, проходять у встановленому порядку обов’язковий медичний огляд.

За який час мають прибути резервісти до Центрів комплектування та соціальної підтримки (ЦКСП)

Резервісти зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіальних ЦКСП у строки, зазначені в отриманих повістках (повідомленнях).

За яких причин резервісти можуть не прибути до ЦКСП

Поважними причинами неприбуття визнаються причини, підтверджені відповідними документами, а саме:

перешкода стихійного характеру, хвороба або інші обставини, що позбавили можливості особисто прибути в зазначені частину, пункт і строк;

смерть близького родича (чоловіка, дружини, сина, дочки, батька, матері, діда, баби або рідного (повнорідного, неповнорідного) брата чи сестри, або близького родича подружжя.

Хто з резервістів підлягає призову

колишні учасники АТО/ООС.

колишні військовослужбовці строкової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, а також інші резервісти (яких внесено до відповідного Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів)

Хто з резервістів не підлягає призову

Призову на військову службу із числа резервістів в особливий період не підлягають громадяни України, які на момент призову:

визнані за результатами медичного огляду непридатними до військової служби за станом здоров’я;

досягли граничного віку перебування в резерві, або якщо час, що залишився до досягнення такими громадянами граничного віку перебування в резерві, є меншим за строк, на який здійснюється призов;

вислужили встановлені строки військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, і з дня їх звільнення з такої служби пройшло менше одного року;

мають загальний строк військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період у календарному обчисленні не менше одного року. Такі особи в зазначений період можуть бути призвані на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період за їхньою згодою.

мають на утриманні/піклуванні певні категорії осіб;

мають близьких родичів, які загинули або зникли на сході України;

навчаються або ж викладають у певних категоріях закладів освіти;

народні депутати України.

Яка відповідальність за ухилення від призову

Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за повторне протягом року порушення штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію – тягне за собою накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за повторне порушення протягом року штраф від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Зіпсуття або недбале зберігання військово-облікових документів, яке спричинило їх втрату, – тягнуть за собою накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за повторне порушення штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Ухилення призовника, військовозобов’язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, керівниками відповідних органів СБУ, відповідних підрозділів СЗРУ, карається штрафом від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року.

Ухилення військовозобов’язаного, резервіста від навчальних (спеціальних) зборів карається штрафом від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.

Чи платять резервістам кошти

Громадянам України, призваним на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, які на день призову на збірні пункти не працюють, на весь строк виконання ними обов’язків служби в особливий період, враховуючи час проїзду до військової частини і назад, виплачується грошове забезпечення в розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів, передбачених державним бюджетом на утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями.