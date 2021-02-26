«U-LEAD з Європою» відкрила 150-й центр надання адміністративних послуг
Програма ЄС «U-LEAD з Європою», що підтримує реформу децентралізації в Україні, в тому числі, через покращення спроможності громад надавати якісні адміністративні послуги, відкрила 150-й ЦНАП, створений за підтримки U-LEAD. Протягом декількох місяців планується завершити підтримку програми по створенню ще понад 300 ЦНАПів по всій України.
25 лютого 2021 року в Буринській громаді Сумської області почав роботу ЦНАП громади, створений на заміщення ЦНАПу району. У відремонтованій будівлі облаштовано 13 робочих місць і надаються понад 120 адміністративних послуг. Понад 22 000 мешканців громади отримали доступ до якісних сервісів від держави у комфортних умовах. З відкриттям ЦНАПу громаду привітали і Європейські партнери.
«Доступ до державних сервісів у сучасному, цифровому та прозорому форматі є вирішальним для якості життя та привабливості громад. Тому я пишаюся тим, що за підтримки програми U-LEAD, яка фінансується ЄС, у Буринській громаді відкрився центр надання адміністративних послуг. Це вже 150-й ЦНАП, який ЄС допомагає створити в Україні», зазначив Ксав'є Камю, керівник відділу програм зовнішньої допомоги «Належне управління та верховенство права».
Капітальний ремонт приміщення ЦНАПу проведено за підтримки програми «U-LEAD з Європою»: з понад 3,7 мільйона гривень, витрачених на модернізацію будівлі, 55% профінансувала громада. Дизайн-проєкт ЦНАПу розроблений українськими архітекторами програми. У приміщенні передбачені необхідні умови для осіб з інвалідністю, її обладнано пандусом, а для батьків з дітьми - сповивальним столиком та дитячим куточком.
Сусанна Делланс, директор програми «U-LEAD з Європою» від Sida, привітала мешканців громади з відкриттям оновленого ЦНАПу: «Наша команда дуже рада співпрацювати з такими надійними та проактивними партнерами як Буринська громада, які бажають покращувати якість надання послуг мешканцям та готові докладати до цього зусиль. Я впевнена, що привітний персонал у сучасному приміщенні ЦНАП не лише будуть надавати якісні послуги та консультації, а й надихатимуть мешканців їх на подальший розвиток громади та регіону».
Довідкова інформація. «U-LEAD з Європою» є міжнародною програмою, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами: Німеччиною, Швецією, Польщею, Данією, Естонією та Словенією. «U-LEAD з Європою» робить внесок у створення багаторівневої системи управління, яка є прозорою, підзвітною та реагує на потреби громадян.
Сайт напряму з покращення якості надання адмінпослуг населення програми «U-LEAD з Європою»: https://tsnap.ulead.org.ua/
Фото: «U-LEAD з Європою»