«U-LEAD з Європою» відкрила 150-й центр надання адміністративних послуг

Програма ЄС «U-LEAD з Європою», що підтримує реформу децентралізації в Україні, в тому числі, через покращення спроможності громад надавати якісні адміністративні послуги, відкрила 150-й ЦНАП, створений за підтримки U-LEAD. Протягом декількох місяців планується завершити підтримку програми по створенню ще понад 300 ЦНАПів по всій України.

25 лютого 2021 року в Буринській громаді Сумської області почав роботу ЦНАП громади, створений на заміщення ЦНАПу району. У відремонтованій будівлі облаштовано 13 робочих місць і надаються понад 120 адміністративних послуг. Понад 22 000 мешканців громади отримали доступ до якісних сервісів від держави у комфортних умовах. З відкриттям ЦНАПу громаду привітали і Європейські партнери.

«Доступ до державних сервісів у сучасному, цифровому та прозорому форматі є вирішальним для якості життя та привабливості громад. Тому я пишаюся тим, що за підтримки програми U-LEAD, яка фінансується ЄС, у Буринській громаді відкрився центр надання адміністративних послуг. Це вже 150-й ЦНАП, який ЄС допомагає створити в Україні», зазначив Ксав'є Камю, керівник відділу програм зовнішньої допомоги «Належне управління та верховенство права».

Капітальний ремонт приміщення ЦНАПу проведено за підтримки програми «U-LEAD з Європою»: з понад 3,7 мільйона гривень, витрачених на модернізацію будівлі, 55% профінансувала громада. Дизайн-проєкт ЦНАПу розроблений українськими архітекторами програми. У приміщенні передбачені необхідні умови для осіб з інвалідністю, її обладнано пандусом, а для батьків з дітьми - сповивальним столиком та дитячим куточком.

Сусанна Делланс, директор програми «U-LEAD з Європою» від Sida, привітала мешканців громади з відкриттям оновленого ЦНАПу: «Наша команда дуже рада співпрацювати з такими надійними та проактивними партнерами як Буринська громада, які бажають покращувати якість надання послуг мешканцям та готові докладати до цього зусиль. Я впевнена, що привітний персонал у сучасному приміщенні ЦНАП не лише будуть надавати якісні послуги та консультації, а й надихатимуть мешканців їх на подальший розвиток громади та регіону».

Лілія Попова, начальник відділу політики та взаємодії з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування Міністерства розвитку громад та територій, привітала мешканців з відкриттям ЦНАПу: «Серед пріоритетів Міністерства – допомога громадам у створенні сучасних ЦНАП, що акумулюють в собі надання всіх послуг, яких потребують мешканці громад. Тим більше, що децентралізація, яку впроваджує держава, – це якраз про якісні і доступні послуги. Кожна територіальна громада, як того вимагає законодавство, має забезпечити на своїй території надання якісних послуг. Мінрегіон високо цінує внесок «U-LEAD з Європою» у побудову в Україні мережі надання якісних адмінпослуг». Програма також забезпечила ЦНАП меблями, технікою, програмним забезпеченням, електронною системою керування чергою, а також надала інституційну підтримку у створенні віддаленого робочого місця у селі Успенка. Всі співробітники ЦНАПу пройшли тренінги з підвищення кваліфікації, розроблені експертами програми. Віктор Ладуха, голова Буринської громади подякував партнерам: «Ми дякуємо міжнародним партнерам та обласній державній адміністрації за допомогу та підтримку у створенні належного ЦНАПу. Звичайно, комфортне приміщення це надзвичайно важливо, але найголовніше у ЦНАП - це послуги і кваліфікований персонал, тому інституційна підтримка та тренінги від експертів U-LEAD допомогли нам налагодити по-справжньому ефективну систему надання послуг у громаді». Загалом, 18 громад Сумської області отримують підтримку програми «U-LEAD з Європою» зі створення та модернізації ЦНАПів.

Довідкова інформація. «U-LEAD з Європою» є міжнародною програмою, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами: Німеччиною, Швецією, Польщею, Данією, Естонією та Словенією. «U-LEAD з Європою» робить внесок у створення багаторівневої системи управління, яка є прозорою, підзвітною та реагує на потреби громадян.

Сайт напряму з покращення якості надання адмінпослуг населення програми «U-LEAD з Європою»: https://tsnap.ulead.org.ua/

Фото: «U-LEAD з Європою»