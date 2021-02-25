Online кастинг акторів та акторок для аудіофільму: "Біблія - Книга Життя" з 1 по 15 березня 2021

Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

Це перший аудіофільм за часу незалежності на тексти Святого Письма українською мовою сучасного перекладу 2020 року. Для запису якого створюється спеціальний каталог звукового ландшафту України з технологією Binaural та Ambisonic Audio Recording. Усі голосові доріжки, діалоги героїв та інші сучасні звукові, музичні елементи та ефекти аудіофільму будуть створені у 3D Sound Design.

​Ми творимо унікальний мистецький продукт історичного значення, який стане точкою відліку в аудіальному секторі української культури та буде показувати професійність, оригінальність, інноваційність свого часу, як приклад для майбутніх поколінь творців в Україні.

Головні партнери проєкту: Галицьке Музичне Товариство, Український Католицький Університет, Українське Біблійне Товариство.

УМОВИ УЧАСТІ В КАСТИНГУ

https://www.bibleaudiofilm.com/actorscasting

До участі в кастингу відбору голосів для головних та другорядних персонажів аудіофільму запрошуються професійні актори та акторки віком 30-70 років.

Учасникам потрібно перейти за лінком, щоб отримати тексти, і начитати їх тривалістю до 5-ти хвилин.

Тексти для акторів та акторок є спільними.

За цим посиланням необхідно завантажити текст (роль Автора зачитати як монолог, діалоги розіграти відповідно до ролей): https://syr.us/nDW

Зачитані тексти та записані у форматі аудіо, за допомогою диктофону або мобільного телефону, потрібно надіслати на наш e-mail (в листі вкажіть Ваше ім'я та прізвище, вік, місце праці, як актора, контактний телефон)

bibleaudiofilm@gmail.com

до 15 березня 2021р., до 19:00.

Після попереднього відбору, обрані актори будуть запрошені в студію (Львів-Київ) для пробного професійного звукозапису та обговорення, фінансових умов і можливої участі в проєкті.