Morshynska plus AntiOxi Water: вода збагачена здоров’ям

Природна Моршинська + сучасні інновації = мінеральна вода з антиоксидантами та мікроелементами Morshynska plus AntiOxi Water

Природа подарувала нам чисту Моршинську, яка на 100% сприймається тілом людини та відновлює його з кожним ковтком. Ми збагатили її антиоксидантом селеном та мікроелементами йодом та хромом, додали цинк, що сприяють захисту клітин від оксидативного стресу та отримали Morshynska plus AntiOxi Water.

Завдяки унікальному складу, Morshynska plus AntiOxi Water – вода нового покоління. Йод сприяє нормальному функціонуванню щитоподібної залози та нервової системи. Селен – підтримує імунну систему. Хром сприятливо впливає на серцево-судинну систему. Цинк відповідає за здоровий стан шкіри, волосся та нігтів. У симбіозі з природною Моршинською, вони створюють продукт, який змінить наше уявлення про воду.

“Поки ви щодня прокачуєте свої скіли в роботі, навчанні, спорті, догляді за тілом, спілкуванні або ж, навіть, розвагах та відпочинку, ми з командою апгрейдимо Моршинську для вас. Наша місія – загітувати ще більше українців слідкувати за гідробалансом, піклуватися про власне здоров’я та самопочуття. Наш пріоритет – користь від кожного ковтка Моршинської.

Я хочу презентувати інноваційний продукт – воду з антиоксидантами та мікроелементами Morshynska plus AntiOxi Water. Це ваша улюблена Моршинська у поєднанні з йодом, селеном, хромом та цинком, що зміцнюють системи життєдіяльності, насичують організм корисними речовинами та піклуються про ваш імунітет. Це сучасний погляд на природність. Це вода, без якої важко уявити наше завтра”, – розповідає про новий продукт директор з маркетингу ІDS Borjomi Ukraine Анатолій Гордєєв.

Вода, що збагачена мікроелементами та антиоксидантами – інновація у сфері healthy lifestyle, справжній тренд на Заході, а відтепер і відкриття на ринку України. Наразі Morshynska plus AntiOxi Water представлена в двох комбінаціях – селен+йод (Se+I) та селен+хром+цинк (Se+Cr+Zn). Шукайте на полицях магазинів по всій Україні та піклуйтесь про себе з новою Morshynska plus AntiOxi Water.

*Напій є додатковим джерелом мікроелементів, що може мати корисний вплив на здоров’я за умови дотримання референсної величини їх добового споживання, різноманітного і збалансованого харчування та ведення здорового способу життя.