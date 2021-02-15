Громадяни звертаються на урядову «гарячу лінію», щоб вирішити питання оплати за житлово-комунальні послуги

Звернення громадян є одним з індикаторів ефективності управлінських рішень, які приймаються у різних сферах суспільного життя, зокрема житлово-комунального господарства. В Урядовому контактному центрі проаналізували звернення, що стосуються сфери житлово-комунального господарства, яка має високу соціальну значущість, орієнтованість на задоволення першорядних потреб життєзабезпечення населення. З - поміж них питання тарифів і цін є одними з найважливіших.

Як повідомили Укрінформу в Урядовому контактному центрі, нині громадяни мають можливість звертатися на урядову «гарячу лінію» не тільки за телефоном 1545, а й за допомогою спеціалізованих «гарячих ліній», технології відеозв’язку, а також Інтернет (через Урядовий портал, вебсайт Офіційного інтернет-представництва Президента України, вебсайт Центру, офіційну сторінку в соціальній мережі Facebook та в онлайн-режимі (чати) через месенджери). Упродовж 2020 року працівниками Центру зареєстровано 1 780 490 звернень (у 2019 році ‒ 1 225 189).

В умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги, громадяни гостро реагують на неналежну якість надання житлово-комунальних послуг, що позначилося на значній кількості звернень з питань комунального господарства. Всього протягом 2020 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 142 805 звернень цієї тематики.

Насамперед споживачі порушували питання щодо перевірки правильності розрахунку оплати та заборгованості, проведення відповідного перерахунку, оскаржували донарахування за транспортування газу та приведення об’єму природного газу до стандартних умов. Найбільша занепокоєність з цих питань спостерігалася у м. Києві, Дніпропетровській та Харківській областях. Громадяни також зверталися за роз’ясненнями з приводу економічної обґрунтованості підвищення тарифів, зокрема на газопостачання, транспортування природного газу та електропостачання, і вимагали негайного їх зниження.

У січні 2021 року особливо актуальними у зверненнях були питання щодо тарифної політики у комунальній сфері та постійного збільшення нарахованої плати за спожиті житлово-комунальні послуги. Так, скарги переважно надходили з приводу надмірно великих сум у платіжках на оплату житлово-комунальних послуг, донарахувань за газопостачання із застосуванням коефіцієнтів приведення об’ємів природного газу до стандартних умов та за послугу з доставки газу. Зокрема, такі звернення надходили від жителів Дніпропетровської, Донецької, Харківської областей та м. Києва, а найбільше їх зростання спостерігалося від заявників з Луганської та Тернопільської областей (майже утричі проти грудня 2020 р.). Споживачі продовжували оскаржували зростання комунальних тарифів природного газу та електропостачання. Водночас заявники зверталися за роз'ясненнями щодо отримання монетизованої компенсації за електроопалення та просили відновити пільговий тариф на електроенергію.

9 лютого цього року Уряд України зробив один із кроків щодо розв’язання тарифного питання в Україні. Разом з представниками місцевої влади, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НАК «Нафтогаз України» було підписано Меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи на опалення та гарячу воду зростати не будуть.

Конкретні маленькі історії громадян ілюструють, наскільки важливою є забезпечення стабільності надання послуг споживачам та вирішення нагальних питань у сфері житлово-комунальних послуг.

Жителька села Дніпропетровської області 21 січня цього року зателефонувала на урядову «гарячу лінію» та поскаржилася, що за адресою, за якою вона не проживає, надходять квитанції за транспортування газу. Заявниця послугою газопостачання не користується, лічильник опломбований, газова труба до будинку відрізана. Жінка просила сприяння у перевірці правомірності нарахування за ненадані послуги.

Регіональна газова компанія «Дніпропетровськгаз» стосовно нарахувань за послугу доставки (розподілу) природного газу підтвердила, що за вказаною адресою газопостачання було припинено механічним шляхом 19 жовтня 2020 року. Послуга доставки (розподілу) природного газу не нараховуватиметься та, відповідно, платіжні рахунки не надходитимуть.

Заявник (внутрішньо переміщена особа, проживає у Царичанському районі Дніпропетровської області) просив надати роз'яснення щодо тарифу на газ в 2021 році. По радіо він почув інформацію про те, що ціна на газ буде становити 4,75 грн за 1 метр куб.

У ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» поінформували заявника, на підставі даних його особового рахунку по сплаті за послуги з газопостачання, яким буде тариф на зазначену послугу. Відповідь заявника задовольнила.

Неформально підійшли до вирішення питання приватного підприємця – жительки Нововодолазівського району Харківської області у Департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації. Жінка здійснила оплату за послугу електропостачання за адресою проживання у розмірі 2100 грн. Кошти потрібно було спрямувати на ПрАТ «Харківенергозбут», а заявниця помилково направила їх на рахунок АТ «Харківобленерго». Тому вона звернулася по допомогу на урядову «гарячу лінію».

За результатами розгляду звернення у Департаменті повідомили, що після направлення запиту до АТ «Харківобленерго» кошти були повернуті заявниці у повному обсязі.

Жителька м. Шепетівка Хмельницької області двічі: 31.12.2020 року та 04.01.2021 року зверталася до диспетчера ЖЕК щодо проведення зустрічної звірки по оплаті за житлово-комунальні послуги, проте отримала відмову та повідомлення про заборгованість.

Жінка просила фахівця урядової «гарячої лінії» посприяти у проведенні зустрічної звірки по оплаті за ЖКП.

У виконавчому комітеті Шепетівської міської ради повідомили, що за інформацією ПП «Управлінська компанія «Житлофонд» зустрічну звірку по оплаті житлово-комунальних послуг проведено, заборгованості за даною адресою немає. Заявниця задоволена вирішенням питання.

Пенсіонерка, особа з інвалідністю ІІ групи з Волочиського району Хмельницької області поскаржилася, що отримала квитанцію з сумою боргу у розмірі 1488 грн за електропостачання. За послугу сплачувала щомісячно, на жаль, без квитанцій, оскільки квитанції не надсилали з початку 2020 року. Жінка просила допомогти ліквідувати неправомірно нарахований борг.

У ТОВ «Хмельницькенергозбут» поінформували, що за інформацією, наданою АТ «Хмельницькобленерго», станом на 20 січня 2021 року сума переплати становить 445,48 грн. У разі отримання від оператора системи розподілу АТ «Хмельницькобленерго» уточнених даних щодо споживання електричної енергії, постачальник універсальних послуг ТОВ «Хмельницькенергозбут» проведе відповідні перерахунки.

Додатково повідомили, що передавати покази лічильника електроенергії, отримувати інформацію про обсяг спожитої електроенергії, завантажувати рахунки та отримувати інформацію про стан розрахунків за спожиту електроенергію споживач має можливість через особистий кабінет побутового споживача, який розміщено на офіційному вебсайті ТОВ «Хмельницькенергозбут» у розділі «Сервіси для побуту».

ДОВІДКОВО: Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» 1545 за допомогою відеодзвінків за webcall https://test.ukc.gov.ua/webrtc/test.html

Працюють:

Урядова «гаряча лінія» для дзвінків із-за кордону (оплата за тарифами відповідного оператора зв’язку) – +38 (044) 284-19-15;

«Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців нової державної служби – (044) 284-19-64;

«Гаряча лінія» для підприємців – 1648;

«Гаряча лінія» з питань освіти для мешканців тимчасово окупованих територій (оплата дзвінків з тимчасово окупованих територій за тарифами відповідного оператора зв’язку) – 0 800 504 425;

«Гаряча лінія» Державної митної служби України – 1548;

«Гаряча лінія» для консультації людей з інвалідністю –1539.

Оформити звернення можна також через вебсайт Урядового контактного центру: www.ukc.gov.ua