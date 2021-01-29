Що таке кандидоз шкіри і за якими ознаками його впізнати

З роками спостерігається стабільне зростання захворюваності грибковими інфекціями взагалі і кандидозом шкіри зокрема. Це досить неприємне інфекційне захворювання, викликане дріжджоподібним грибком роду Candida. Він присутній в природній мікрофлорі організму, але з різних причин починає активно розмножуватися і призводить до хвороби. Поверхневе ураження шкірного покриву найчастіше локалізується в складках пахвових і пахових областей, під молочними залозами, в міжпальцевих проміжках. Недуга добре піддається лікуванню, особливо якщо своєчасно вжити необхідних заходів. Основна відповідальність за лікування лягає на спеціальні протигрибкові засоби. Також ефективний розчин Мірамістин: https://www.apteka24.ua/miramistin-50-ml/. Лікарський засіб входить у групу катіонних антисептиків нового покоління і широко використовується для комплексного лікування кандидозу шкіри.

Захворювання характерно проявляється червоними, набряклими вогнищами уражень з везикулами, папулами і ерозіями. Клінічна картина досить яскраво виражена:

почервоніння шкіри на певних ділянках,

невелика набряклість,

висип в різних проявах (від бульбашок до пустул і папул),

поступовий розтин поразок,

формування виразок зі світлим нальотом і гладкою поверхнею,

бульбашки і набряклі плями по краях вогнищ уражень,

дискомфортний свербіж і печіння.

Грибкова інфекція зазвичай розвивається з плином довгого часу. На запущеній стадії уражається не тільки шкіра, але і внутрішні органи, що вкрай небезпечно серйозними наслідками для здоров'я.

Як від нього позбутися

На сьогоднішній день фахівці виділяють кілька різновидів кандидозу шкіри і класифікація досить велика. Тому лікар повинен класифікувати конкретний випадок, щоб призначити правильне і ефективне лікування з урахуванням показань. При легкому перебігу, коли симптоми слабо виражені і не доставляють сильного дискомфорту, успішно застосовуються суспензії, протигрибкові креми та мазі. При гострому характері також необхідна спеціальна обробка уражених ділянок для якнайшвидшого усунення зовнішніх проявів. Особливо важливе застосування антисептика як препарату для місцевої етіотропної терапії і незамінного засобу при хронічних формах. При необхідності призначаються ліки для внутрішнього застосування і загального впливу на грибок.

Відповідні медикаменти, точне дозування і тривалість курсу підбирає тільки лікар, тому що є протипоказання. Як правило, уражена шкіра обробляється не більше трьох разів на день до повного зникнення ознак захворювання. З метою профілактики рецидивів продовжений курс рекомендовано ще протягом 15-20 днів. Одночасно проводиться імуностимулююча терапія, яка включає в себе прийом вітамінів, здоровий спосіб життя і дотримання спеціальної дієти. У раціоні не повинно бути борошняних виробів, цукру, алкоголю і жирних продуктів. Можна доповнити лікарську терапію народними засобами, але тільки після консультації з лікарем.