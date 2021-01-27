Українські фільми, які вийдуть на екрани цього року. Інфографіка

Творці кіно продовжують радувати нас новими стрічками. І в цьому році на глядачів чекають повнометражні художні та анімаційні фільми. Це і фантастика, комедія, пригоди, драма та трилери. Серед них є фільми, які вже завоювали міжнародні нагороди. А на деякі з прем’єр ми очікували ще в минулому році та через карантинні заходи покази фільмів були перенесені.

Укрінформ підготував для вас добірку нових українських кінострічок, які вийдуть на екрани у 2021 році.

“Сторонній”

Український фантастичний детектив режисера Дмитра Томашпольського.

Виробництво – Gagarin Media Film Company за підтримки Держкіно.

Команда синхронного плавання зникає під водою у басейні під час виступу, а пацієнтка водолікарні пропадає під час прийому хвойно-перлинної ванни. Яким чином ці справи пов’язані доведеться розслідувати інспектору Глуховській.

Стрічка вже отримала 11 нагород на різних міжнародних фестивалях, серед яких – відзнаки за найкращий фільм, найкращу режисуру, найкращий сценарій тощо.

Світова прем’єра відбулась 21 вересня 2019 року в конкурсній програмі Seoul International Film Festival (Південна Корея). На початку року видання "The People's Movies", що входить до десятки найкращих британських блогів про кіно, включило “Сторонній” до ТОП-20 найкращих горрор-фільмів 2020 року.

Українська прем'єра фільму очікується на початку 2021 року.

“Із зав'язаними очима”

Психологічна спортивна драма режисера та автора сценарію Тараса Дроня. Співсценарист Якуб Присак.

Драма про молоду дівчину, яка переживає загибель хлопця на війні. Дівчина займається єдиноборствами і хоче розпочати нове життя, але скоро виявляється, що хлопець, ймовірно, живий і йому потрібна допомога.

Головну роль виконує акторка Марина Кошкіна.

У жовтні 2020 року стрічка отримала нагороду Варшавського кінофестивалю, де й відбулась її світова прем’єра.

Українська прем'єра фільму очікується на початку 2021 року.

“Пульс”

Українська повнометражна спортивна драма, заснована на реальній історії української чемпіонки Оксани Ботурчук.

Режисер - Сергій Чеботаренко. Автори сценарію - Ярослав Войцешек, Максим Черниш.

Фільм - про юну українську легкоатлетку Оксану, яка живе в маленькому містечку і має велику мрію потрапити на Олімпіаду. Її спортивна кар’єра тільки починається, але внаслідок жахливої автомобільної аварії дівчина зазнає важких травм і майже втрачає зір. Проте вона не збирається здаватися і прагне довести: на шляху до справжньої мрії не існує перешкод.

Світова прем’єра стрічки відбудеться 29 січня на Міжнародному кінофестивалі Flathead Lake International Cinemafest (FLIC) у Полсоні (Монтана, США).

Прем’єра в Україні очікується у 2021 році, до цього планувалась на березень 2020 та була перенесена через карантин.

“Цей дощ ніколи не скінчиться”

Документальна стрічка запорізької режисерки Аліни Горлової.

Сценарісти – Аліна Горлова, Максим Наконечний.

Фільм є копродукцією України, Латвії, Німеччини й Катару.

Це потужна й візуально вражаюча подорож 20-річного Андрія Сулеймана та його родини у нескінченному "циклі війна-мир". Андрій Сулейман разом із батьком переїхав із Сирії, але стикається із черговим військовим конфліктом уже в Україні, де він є волонтером Червоного Хреста. Після смерті батька, Андрій вирішує поховати його тіло в Сирії.

Створена за підтримки Держкіно, Латвійського кіноцентру, фондів IDFA Bertha Fund та Doha Film Institute.

Стрічка Горлової отримала перемогу в конкурсі дебютів First Appearance найбільшого фестивалю документального кіно IDFA у Нідерландах та нагороду на фестивалі Festival dei Popoli у Флоренції.

Прем’єра фільму в Україні планується у 2021 році.

“Я працюю на цвинтарі”

Українська комедія, екранізація однойменної книги блогера Павла Белянського.

Режисер Олексій Тараненко та сценарист - Павло Белянський.

Фільм розповідає історію життя колишнього архітектора Олександра, який працює на кладовищі та має свій похоронний бізнес. Щодня він стикається з непростими клієнтами. А ще він зберігає жахливу таємницю, яка заважає йому стати щасливим.

Прем’єра в Україні очікується у 2021 році.

“Все буде Ок!”

Український комедійний фільм режисера Тараса Бенюка.

Головна героїня втрачає бізнес і коханого. Замість Польщі, куди вона їхала на заробітки, дівчина опиняється без грошей і речей в передноворічному гірськолижному курорті Буковель. З нею відбуваються різні пригоди та новорічні дива. Вона знайде тут любов і дружбу.

Фільм вийде в кінотеатрах 28 січня 2021 року.

“Пік страху”

Загадковий та моторошний трилер, знятий у копродукції України, США та Іспанії.

Режисер - Станіслав Капралов. Сценаристи - Станіслав Капралов та Омрі Роуз.

Фільм знято англійською мовою із залученням акторів з усього світу. Одну з головний ролей зіграла голлівудська актриса з України Іванна Сахно.

Приваблива американська пара сноубордистів, любителів фрірайду, відправляється до засніжених гір мальовничої Грузії. Здається, що на них очікує лише краса, спокій та насолода. Але тихе місце насправді розриває на частини безликий вершник... Для усіх, хто вирішив дати бій, настає пік страху.

У всеукраїнський прокат фільм вийде 28 січня 2021 року.

"Поцілунок на мільйон"

Романтична молодіжна комедія режисера Дмитра Авдєєва.

За сюжетом картини, молодий авантюрист в компанії двох друзів кидається в погоню за «зірковою» онукою мільярдера, яка мандрує Україною. Герой повинен підкорити серце дівчини і отримати мільйон як придане.

Прем’єра стрічки в Україні запланована на 14 лютого 2021 року.

“Антон і червона химера”

Історична драма, знята у копродукції України та Грузії.

Це останній фільм відомого грузинського режисера Зази Урушадзе.

Стрічка є екранізацією однойменної книги канадського письменника Дейла Ейслера, що оповідає реальну історію його родини.

Автори сценарію - Дейл Ейслер, Заза Урушадзе, Вадим Єрмоленко.

У фільмі розповідається історія про двох маленьких хлопчиків, дитинство яких припало на період соціально-економічних потрясінь, війни і голоду в Україні.

Фільм знято за підтримки Держкіно.

Прем'єра в Україні 25 лютого 2021 року.

“Нереальний КОПець”

Перша українська поліцейська комедія режисера Олександра Бєляка.

За особистим зверненням президента - всі діти чиновників мають вчитися і працювати в Україні. Начальник поліції викликає з Америки сина і влаштовує його працювати до місцевого відділку. Досі основною роботою синка-мажора було тринькання батьківських грошей, та все зміниться… Суворий лейтенант-напарник змусить гламурного ледаря стати справжнім копом.

У фільми знімались Станіслав Боклан, Дмитро Ступка, Влад Яма тощо.

Фільм вийде в кінотеатрах 4 березня 2021 року.

“Скажене Весiлля 3”

Українська комедія режисера Любомира Левицького.

Автори сценарію Микола Куцик та Олексiй Приходько.

Василь Середюк, 48-рiчний директор Приватного музею-садиби, переживаючи кризу середнього віку, отримує від ворожки пророцтво, що скоро у нього буде нова молода дружина. На порозі з'являється син з нареченою Радою. I все вказує Василеві на те, що саме Рада - його доля. Оскiльки проти долі не попреш, Василь вирішує запобiгти синовому весiллю.

Прем’єра очікується у березні 2021 року.

“Гуллівер повертається”

Повнометражний мультфільм «Гуллівер повертається» створено студією «Квартал 95» та Gulliver Films.

Режисер - Ілля Максимов.

Над проектом працювали найкращі аніматори України, зарубіжні спеціалісти, а також команда сценаристів студії «Квартал 95».

За сюжетом Гуллівер повертається в Ліліпутію. За час його відсутності в країні відбулися значні зміни. Веселі пригоди, погоні, випробування - ось з чим доведеться зіткнутися мандрівникові та його друзям.

Прем'єра в Україні з 29 квітня 2021 року.

“Віктор Робот”

Українська анімаційна фантастична стрічка студії анімації "Червоний собака" та режисера Анатолія Лавренішина. Сценарист - Анастасія Лавренішина. Картина створювалась за підтримки Держкіно.

Мультфільм розповідає про подорож звичайного робота і маленької дівчинки. Мета мандрівників – знайти дідуся героїні, який потрапив до поламаного механічного світу.

Музичний супровід і голоси – фрік-кабаре Dakh Daughters, а також Марко Галаневич з DakhaBrakha. Персонажів озвучили Марія Аглоткова, Віктор Жданов, Римма Зюбіна, Василь Мазур, Богдан Бенюк, Анатолій Хостікоєв.

Міжнародна прем'єра стрічки відбулася 26 вересня 2020 року. В широкий український прокат вийде 17 червня 2021 року.

“Інший Франко”

Історико-біографічна драма режисера Ігоря Висневського.

Стрічка присвячена молодшому сину видатного письменника Івана Франка – Петру, який прожив життя, сповнене досягненнями і авантюрами.

Події фільму розпочинаються в червні 1941 року. В маєтку Франків у Львові з’являється несподіваний гість. Це старий друг Петра Франка – Андрій Грищук. Два військові льотчики, які разом стояли біля витоків скаутської організації “Пласт” та боролись за кохання однієї жінки. Тепер світ – у вогні Другої світової війни. Хто і яку роль зіграє в історії?

У ролях: Вячеслав Довженко, Надія Левченко, Ахтем Сеітаблаєв.

Попередня дата прем’єри фільму – серпень 2021 року.

"Клондайк"

Психологічна драма режисера Марини Ер Горбач. Фільм створено за підтримки Держкіно.

Це історія про три дні з життя родини, яка опинилась перед складним вибором: чи можуть близькі люди з різним минулим іти у спільне майбутнє. Однією з драматургічних ліній фільму є події, пов‘язані з катастрофою літака МН-17 в липні 2014 року.

Показ фільму в Україні планується з 17 липня 2021 року.

“Зірки за обміном”

Українська комедія режисера Олексія Даруга. Сценаристи - Сергій Касторних, Артур Петров. Фільм створений за підтримки Держкіно.

У ролях: Оля Полякова, Дзідзьо (Михайло Хома)

Дві зірки шоу-бізнеса, чоловік і жінка, випадково опиняються в тілах один одного. Вони всіма силами намагаються повернутися у свої тіла, але щоб це сталося їм належить вирішити сімейні і романтичні проблеми свого опонента, а ще вони на власному досвіді зрозуміють, що гендерні стереотипи - це міфи.

Прем’єра в Україні у 2021 році.

“Погані дороги”

Українську драму режисерки та сценаристки Наталки Ворожбит знято за мотивами її авторської п’єси.

Події відбуваються на дорогах Сходу України протягом 2015 року. Художній фільм складається з п’яти окремих новел, кожна з яких розповідає про сильні стосунки між людьми, що виникають на фоні війни. П’ять розбитих доріг, п‘ять типів стосунків, питання любові, довіри, зради, ненависті, порушення особистих кордонів на фоні порушення кордонів державних.

Фільм створений за підтримки Українського культурного фонду.

На Венеційському кінофестивалі 2020 року режисерський дебют української сценаристки Наталки Ворожбит отримав престижну нагороду Verona Film Club Award у паралельній програмі фестивалю "Тиждень критики". Фільм лідер за кількістю номінацій третьої Національної премії кінокритиків «Кіноколо» 2020.

21 жовтня 2020 року в столичному кінотеатрі "Сінема Сіті” відбувся допрем'єрний показ фільму.

Вихід кінострічки у широкий прокат заплановано на березень 2021 року.

Ворожбит також є авторкою сценарію до кінострічки «Кіборги» та серіалу «Спіймати Кайдаша».